مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد

وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات يوم أمس الأربعاء على مجموعة من القوانين الجديدة، والتي تتمحور حول سقف النفقات، السيارة وقيود تطوير المحرّك والتطوير الانسيابي، وذلك عقب أسابيع من النقاشات بين الفرق.

وكانت مكلارين من بين الفرق التي دفعت بشدة من أجل تخفيض أكبر في سقف النفقات تحت مبلغ 145 مليون دولار والذي سيتم اعتماده الموسم المُقبل، لكنّ الفريق أبدى سعادته بحزمة القوانين التي تمّت الموافقة عليها.

حيث علّق زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين في هذا الصّدد قائلًا: "الفورمولا واحد تفوز اليوم. تلك لحظة هامة في تاريخ رياضتنا التي لطالما كانت غير مستدامة في الجانب المادي لبعض الوقت، وهو ما كان ليُخاطر بمستقبل الفورمولا واحد والمشاركين فيها الذين تعيّن عليهم حل تلك المشكلة على نحوٍ جماعي وحازم".

لكن ومع توقّع الفريق البريطاني خسارة ما يقرب من 70 من طاقمه في الفورمولا واحد للنزول تحت مستوى سقف النفقات، وربما زيادة ذلك العدد مع انخفاض سقف النفقات إلى 135 مليون دولار بدءًا من 2022 وما بعدها، فإنّ مكلارين تتأهّب من الآن لبعض القرارات الصعبة التي سيتعيّن عليها اتّخاذها.

حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "كان واضحًا للجميع لبعض الوقت بأنّه سيتم تطبيق سقف للنفقات ونحن ضغطنا من أجل مستوى أقل للحصول على رياضة مستدامة في الجانب المالي. أمامنا تحدٍ كبير".

وأضاف: "تعديل أسلوب العمل والوصل بحجم الفريق إلى المستوى المناسب للتأقلم مع سقف النفقات الجديد خلال الأشهر المُقبل يُعدّ مهمة ضخمة ومؤلمة في ذات الوقت، إذا أنّ ذلك ومن خلال ما أعلناها في وقت سابق من هذا الأسبوع يعني بحزن خسار أعضاء من الفريق، لكن هدفنا هو أن نصل إلى أفضل حجم لنكون أكثر كفاءة كفريق في المستقبل".

وتابع: "التعاون والفهم المتبادل بين أعضاء فريقنا كانا رائعين، والآن مع إنتهاء فترة الإغلاق بدءًا من الأربعاء، من المهم أن يكون لدى الفريق صورة واضحة حول القوانين المختلفة، والتي ستسمح لنا الآن ببدء العمل من جديد على سيارتنا وفهم تأثير القوانين في المستقبل".

في المقابل، قال سيدل كذلك أنّ أفكارًا من أجل ضمان أن يكون للفرق متسع لتطوير السيارة كانت عاملًا هامًا للتأكيد على بقاء عامل الجذب في الفورمولا واحد.

حيث اختتم حديثه قائلًا: "بينما تدعم مكلارين إجراءات خفض النفقات في العموم، لكنّنا سعداء كذلك بالتنازلات التي تمت من أجل منح الفرق حرية انسيابية كافية للإبقاء على العامل التنافسي الجاذب الذي سيمثّل حجر أساس للفورمولا واحد خلال موسمي 2020 و2021، وحتى انطلاق حقبة القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022".