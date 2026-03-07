تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026

يرى مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، أن حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن كشفت بعض نقاط الضعف في القوانين الجديدة لبطولة الفورمولا 1 لموسم 2026، خاصة فيما يتعلق بإدارة الطاقة في وحدات الطاقة الجديدة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
غابريل بورتوليتو، أودي وأوسكار بياستري، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين

غابريل بورتوليتو، أودي وأوسكار بياستري، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

تفرض لوائح المحركات الجديدة على السائقين تغيير أسلوب قيادتهم بشكل كبير للحفاظ على الطاقة الكهربائية.

وكانت أولى التحذيرات قد ظهرت خلال اختبارات أجهزة المحاكاة في أواخر عام 2025، قبل أن تتزايد المخاوف خلال الاختبارات والتجارب الشتوية.

ومع انطلاق موسم 2026 رسمياً في أستراليا، بدأ السائقون التعبير علناً عن قلقهم. 

فقد وُجهت انتقادات قوية خلال اجتماع السائقين يوم الجمعة، وكذلك في تصريحات الإعلام بعد التجارب التأهيلية يوم السبت.

حيث قال سائق مكلارين لاندو نوريس أن الفورمولا 1 انتقلت من "أفضل سيارات في التاريخ إلى الأسوأ"، بينما أدلى زميله أوسكار بياستري وسائقا فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون إضافة إلى ماكس فيرستابن بتعليقات مشابهة.

وبحسب ستيلا، فإن هذه الانتقادات تعكس مشكلتين: الأولى مرتبطة بالقوانين الجديدة نفسها، والثانية تتعلق بخصائص حلبة أستراليا التي تضخم هذه المشكلة.

وتُعد حلبة ألبرت بارك من الحلبات الصعبة فيما يتعلق باستعادة الطاقة، لأنها تفتقر إلى مناطق الكبح القوية الموجودة في حلبات مثل البحرين، والتي تساعد عادة على شحن البطارية.

وبسبب ذلك يضطر السائقون إلى استخدام أساليب قيادة مثل رفع القدم عن دواسة الوقود قبل المنعطفات للحفاظ على الطاقة، إضافة إلى ما يُعرف بـ الشحن القسري للبطارية أثناء الضغط الكامل على دواسة الوقود أو "سوبركليبينغ".

هذه العملية تقلل السرعة القصوى بشكل كبير، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في سرعة السيارات على الخطوط المستقيمة، خصوصاً قبل الوصول إلى المنعطف التاسع، كما يقلل من أهمية المقطع السريع بين المنعطفين التاسع والعاشر.

