مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023
اعترفت مكلارين بأنها أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد، لكنها ليست واثقة بعد من مدى تأثير ذلك على أدائها في بداية الموسم.
واجه الفريق المتمركز في ووكينغ بضعة مشاكل مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين، حيث واجهت قيودًا على برنامجها يوم أمس الخميس إثر الحاجة لتعزيز أجزاء على السيارة من أجل تفادي الأعطال.
علاوة على ذلك، لم تبد الراحة على ثنائي الفريق لاندو نوريس وأوسكار بياستري، إذ لم تكن لفاتهما مثيرة للإعجاب كذلك.
رغم ذلك، ما يزال هنالك أمل بأن التحديثات التي ستصل بحلول جائزة أذربيجان الكبرى ستساعد في معالجة بعض من هذا التأخّر.
هذا وأوضح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنه ليست هنالك بعد صورة واضحة لموقع الفريق في مواجهة في منافسيه.
فقال: " من الصعب معرفة موقعنا حتى ينطلق الموسم. نعلم أننا وضعنا بعض الأهداف للتطوير، والتي لم ننجح في بلوغها، إذ نشعر أنه يجب أن نكون صادقين حيال ذلك".
وأضاف: "على غرار الجميع، لدينا الكثير من التحديثات القادمة، لذلك فإننا متشجعون بما نراه الآن".
وتابع: "أعتقد بأننا سندخل السباق الأول ونحن متأخرون عن أهدافنا، لكن من الصعب جدًا معرفة أين سيعني ذلك بالنسبة لموقعنا بين الفرق".
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