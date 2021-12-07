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مكلارن ستتسابق بكسوة جديدة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة

ستتسابق مكلارين بكسوة جديدة في الجولة الختاميّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد في أبوظبي كجزء من دفع علامة "فيوز" التابعة لراعيها "بات".

مكلارن ستتسابق بكسوة جديدة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة

تجمع الكسوة المعدّلة بين عملٍ فني لرباب الطنطاوي والألوان التقليديّة لسيارة مكلارين، وستظهر للعلن للمرّة الأولى خلال تجارب الجمعة على حلبة مرسى ياس.

وتمّ الكشف عن الألوان الجديدة ضمن حدثٍ خاص في أبوظبي ليلة الثلاثاء، وهي نتيجة حملة "مدفوعٌ بالتغيير" التي تخوضها "فيوز" مع مكلارين.

وترغب "فيوز" بتوفير منصّة للفنانين الصاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 25 عامًا ولم يتلقوا بعد الاعتراف الدولي الذي تستحقّه أعمالهم.

وجاءت أعمال رباب الفنيّة بالتعاون مع دافيدي فيرديس المصمّم الإعلامي المتخصّص في عالم السيارات، وهي الفنانة الأولى في الشرق الأوسط التي تُصمّم كسوة سيارة فورمولا واحد.

وبحديثها حيال تغيير الكسوة، قالت كلير كرونين مدير التسويق في مكلارين: "نحن متحمّسون لجلب الفنّ إلى عالم رياضة المحرّكات معًا بطريقة مبتكرة عبر اعتماد عمل رباب الطنطاوي على سيارتَينا في جائزة أبوظبي الكبرى".

وأكملت: "بالتعاون مع فيوز، فإنّ حملة مدفوع بالتغيير تُوفّر فرصة فريدة لاستغلال المنصّة العالميّة لدعم المواهب الصاعدة، ومنح ابتكاراتهم المنصّة التي تستحقّها".

وأردفت: "عمل رباب الفني ملهم، ونحن فخورون بالتسابق بعملها المتأثّر بلوننا البرتقالي نهاية هذا الأسبوع".

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