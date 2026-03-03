مكالمة قبل رحيل ماركو تؤكد أن برنامج الناشئين في ريد بُل سيبقى كما كان
كشف نيكولا تسولوف أحد ناشئي ريد بُل عن مكالمة هاتفية جمعته بمستشاره السابق قبل وقت قصير من إعلان هيلموت ماركو رحيله عن ريد بُل.
أكد هيلموت ماركو لناشئه نيكولا تسولوف أن التغييرات في برنامج ريد بُل للناشئين ستكون محدودة للغاية، وأن النظام سيبقى إلى حد كبير كما هو.
وكان هيلموت ماركو أحد الأعمدة الرئيسية في ريد بُل في الفورمولا 1، حيث شغل منصب المستشار الأول ورئيس أكاديمية ريد بُل للناشئين بين عامي 2005 و2025، قبل أن يعلن رحيله بعد نهاية موسم 2025.
وقبل هذا الإعلان بفترة قصيرة، كان ماركو قد ضم تسولوف إلى قائمة ناشئي ريد بُل في بداية 2025. وكان تسولوف قد قدم أداءً قويًا في الفورمولا 3 العام الماضي، وكان يستعد للانتقال إلى الفورمولا 2 بشكل كامل مع فريق كامبوس في 2026.
وأوضح تسولوف أن توقع ماركو الوحيد منه كان مواصلة تقديم الأداء القوي، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري بقي إلى حد كبير دون تغيير بعد رحيله.
حيث قال: "تقريبًا كل شيء كما هو منذ رحيله، النظام الذي أنشأه لا يزال يعمل".
هذا وأضاف أن مكالمته الهاتفية مع ماركو حملت رسالة مهمة بشأن كيفية عمل برنامج السائقين الناشئين في ريد بُل مستقبلًا.
إذ استعاد تفاصيلها قائلًا: "اتصل بي في اليوم الذي سبق إعلان رحيله. كنت في تجارب أبوظبي، وقال لي: كل شيء سيبقى كما هو. عليك فقط أن تواصل تقديم الأداء. تحتاج إلى مواصلة الفوز بالسباقات، وهذا هو الأهم".
