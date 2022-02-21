مقر متنقل جديد للفورمولا واحد يظهر في بادوك برشلونة

بعد عقود آثر فيها عرّاب الفورمولا واحد السابق بيرني إكليستون اعتماد مقر متنقل متواضع ومظلة كبيرة لمنظمة الفورمولا واحد، فإنّ الملاك الجُدد للبطولة ليبرتي ميديا قد طوّروا من ذلك الجانب مع مقر ضخم جديد.

وبينما تستعد الفرق لانطلاق التجارب الشتوية الأولى هذا الأسبوع في برشلونة، فإن مقرًا متنقلًا من طابقين مثّل إضافة مفاجئة في البادوك، ولا سيّما مع حجمه بالمقارنة مع المنشآت الكبيرة التي تشتهر بها الفرق.

ومن المرجّح أن تستخدم الفورمولا واحد المقر المتنقل الجديد لموظفيها، الاجتماعات والضيوف خلال الجولات الأوروبية.

وبعد عامين من خلوّ البادوك تقريبًا بسبب قيود جائحة كورونا، فإن الفورمولا واحد تأمُل أن يشهد موسم 2022 عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل أكبر مع إحكام السيطرة على الجائحة نوعًا ما.

ويأتي انتقال منظمة الفورمولا واحد إلى مقر متنقل أكبر بعد بضعة أيام من تصريح مديرها الرياضي روس برون بأن الرياضة بحاجة إلى تخفف من بعض تصاميمها الباهظة.

وكجزء من سعي الرياضة نحو بيئة محايدة لانبعاثات الكربون، أشار برون إلى أن المقرات المتنقلة الأصغر قد تساعد في تقليل المعدات التي تحتاج نقلها إلى السباقات.

فقال: "لدينا تسع جوائز في الموسم يكون لدينا فيها مقرات متنقلة يتم نقلها بشاحنات، أسطول كبير من الشاحنات، لتكون لدى الفرق المنشآت التي يحتاجونها".

وأضاف: "وللسباقات الـ 15 المتبقية، يكونون سعداء باستخدام أيًّا ما يكون متوافرًا في الجولات خارج أوروبا ولا أحد يتذمر. ولكن عندما نذهب إلى مونزا على سبيل المثال، يكون لدينا تلك القصور مع كل تلك الشاحنات المطلوبة لنقلها. لذلك نودّ في المستقبل اعتماد مقرات متنقلة أو ومنشآت استضافة يكون لها تأثير أقل بكثير على صعيد النقل والجوانب اللوجستية مما هو الآن".