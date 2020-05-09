مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟

تُدار كلتا البطولتان بطريقتين مختلفتين بشكل كبير للغاية. وبينما تعتبر الفورمولا واحد قمة الإعجاز الهندسيّ بتركيزها الكبير على التصميم والتطوير، تفضل إندي كار التركيز على معادلة مستويات المنافسة ما يمنح فرصاً معقولة للفرق ذات الميزانيات المنخفضة.

بالنسبة للجمهور الأوروبي، تبدو إندي كار للوهلة الأولى معقدة، وبالنسبة للجمهور الأمريكي يثير اعتماد الفورمولا واحد على المال والتقنيات الحديثة بعض الاستياء. لكن وبالنظر إلى أهم مناحي الاختلاف، وما تقدمه كل منهما بشكل أفضل من الأخرى، يمكننا الخروج بصورة أكثر اكتمالاً حيال قمة منافسات سباقات المقعد الأحادي.

أيهما تقدم السيارات ذات السرعة الأعلى؟

السرعات القصوى التي تصل إليها سيارات إندي كار تبلغ تقريباً 235 ميلاً في الساعة مع محركاتها مزدوجة الشاحن التوربيني، ذات الأسطوانات الستّ بسعة 2.2 ليتراً.

بينما تصل السرعة القصوى لسيارات الفورمولا واحد إلى ما يقارب 205 ميلاً في الساعة بمحركاتها ذات الأسطوانات الست والمزودة بشاحن توربيني وسعة 1.6 ليتراً - لكن كلاً من سيباستيان فيتيل وسيرجيو بيريز سجلا سرعة وصلت إلى 223.5 ميلاً في الساعة على حلبتي مونزا ومكسيكو سيتي على التوالي.

ويُعزى سبب السرعة القصوى الأقل لسيارات الفورمولا واحد، إلى تركيز البطولة على الارتكازية والسرعة ضمن المنعطفات، وذلك تماشياً مع القوانين التقنية الحالية.

لكن وبالمقابل، فإن السرعة الأعلى لسيارات إندي كار على المقاطع المستقيمة لا تعني أن أزمنة اللفات بكاملها أسرع. إذ يمكن لسيارة الفورمولا واحد التسارع إلى سرعتها القصوى أسرع بكثير من إندي كار، كما أنها تخسر زمناً أقل بكثير ضمن المنعطفات. في 2019، شاركت سيارات إندي كار على حلبة الأمريكيتين التي تستضيف سباق فورمولا واحد، ما سمح بمقارنة مباشرة بين أزمنة لفات سيارات البطولتين.

أحرز ويل باور قطب الانطلاق الأول بزمن قدره دقيقة و46.017 ثانية، بمعدل سرعة وسطي بلغ 115 ميلاً في الساعة. وبعد ما يقارب تسعة أشهر، أحرز فالتيري بوتاس قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و32.029 ثانية، أي أسرع بما يعادل 14 ثانية، وبسرعة وسطية قدرها 133.5 ميلاً في الساعة.

ومع هذا الاختلاف في المقاربة، فليس من المنطقي النظر فقط إلى السرعة القصوى للسيارات. تركز إندي كار بشكل كبير على العدل في مستويات المنافسة لجميع الفرق باستعمال هياكل السيارات نفسها من دالارا، إضافة إلى خيار بين محركات هوندا أو شيفروليه. وبالمقارنة، يتواجد حالياً أربعة مزودين للمحركات في الفورمولا واحد، وكل فريق يعمل على تطوير قطعه الخاصة. نتيجة لذلك، فإن مستوى التنافسية بين الفرق يختلف بشكل جذري حيث تلعب عوامل إضافية مثل الميزانيات المصروفة، دوراً أساسياً في المعركة على اللقب.

كم تبلغ قوة محركات الفورمولا واحد وإندي كار؟

وفقاً للموقعين الإلكترونيين الرسميين، تبلغ قوة محرك سيارة إندي كار ما بين 500 إلى 700 حصان، حسب الدفع الذي يأتي من الشاحن التوربيني. بالمقابل، يميل مصنعو محركات الفورمولا واحد إلى عدم الإفصاح عن الأرقام الفعلية. في 2019 أعلنت رينو أن محركها وصل إلى قوة 1.000 حصان، ناتجة عن محرك الاحتراق الداخلي والأنظمة الهجينة، ما يعني أن محركات مرسيدس وفيراري قد وصلت إلى هذه العتبة بالفعل.

ما هي أنواع المساعدة للسائق التي تقدمها كل من الفورمولا واحد وإندي كار؟

منذ 2011 استعملت الفورمولا واحد نظام الحد من الجرّ "دي.آر.أس" بهدف التخلص من سلبيات ملاحقة السيارات لبعضها البعض عن قرب، وذلك من أجل تشجيع السائقين على التجاوز. ويعمل النظام عن طريق السماح للسيارات القريبة من بعضها البعض بفارق ثانية، برفع قسم من الجانح الخلفي على مقاطع مستقيمة معينة في الحلبات، وذلك لتحسين الكفاءة الانسيابية بحيث تتقدم السيارة من دون التأثر بالهواء المتسخ خلف السيارة التي في الأمام.

بالمقابل، قدمت إندي كار نظام "الضغط للتجاوز" في 2009 وذلك للمساعدة في زيادة عدد التجاوزات. ويمكن التحكم بهذا النظام عن طريق زرّ موجود على المقود، وبوسع السائقين زيادة قوة المحرك بشكل مؤقت بهدف الحصول على 40 حصاناً إضافية. وفي 2017، تغيرت القوانين، بحيث باتت تمنح كل سائق 200 ثانية من القوة الإضافية طوال السباق بأكمله، بدلاً من تحديدها بعدد محدد من المرات، وذلك ما بات يسمح للسائقين بالتراجع عن التجاوزات غير الناجحة من دون إهدار ثوانٍ إضافية من القوة الإضافية، وتوفيرها لفرصة أخرى.

أي من البطولتين تمتلك جمهوراً أكبر؟

بوصفها بطولة وطنية، فإن عدد جمهور ومتابعي إندي كار أقل بكثير من الجمهور العالمي الذي تتمتع به الفورمولا واحد. في 2019، وصلت أعداد مشاهدي إندي كار إلى 5.45 مليوناً لكل سباق خلال جميع قنوات "أن بي سي" وغيرها من القنوات الناقلة. بالمقارنة، فإن أعداد مشاهدي الفورمولا واحد العالمية الوسطية للعام الماضي بلغت 91.5 مليوناً، مع أعلى مجموع سنويّ لأعداد المشاهدين منذ موسم 2012. لكنّ أعداد مشاهدي كلتا البطولتين ارتفعت بمقدار 9 بالمئة مقارنة بالموسم السابق في 2018.

ما الفارق بين صيغة التصفيات في كل من إندي كار والفورمولا واحد؟

جميع حصص التجارب التأهيلية في الفورمولا واحد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يشارك جميع السائقين في الحصة الأولى التي تبلغ مدتها 18 دقيقة، بينما يتم إقصاء أبطأ خمسة سائقين مع الانتقال إلى القسم الثاني. ليخوض السائقون الـ 15 البقية معركة التأهل إلى القسم الأول ضمن المراكز العشرة الأولى. وخلال القسم الثالث والأخير للتصفيات يتنافس السائقون العشرة البقية على تحديد مراكز الانطلاق للسباق.

في إندي كار، تعتمد التصفيات وبشكل كبير على نوعية كل جولة. في الحلبات البيضاوية، يخرج السائقون كل على حدة، مع أخذ المعدل الوسطي للفتين سريعتين، وذلك ما يحدد زمن التأهل الرسمي. أما بالنسبة لسباق إندي 500، فإن حصة التصفيات تنقسم إلى ثلاثة أيام، حيث يعمل الجميع على تسجيل الزمن الرسمي بأخذ وسطيّ أربع لفات في اليوم الأول. وأولئك الذين سجلوا المراكز التسعة الأولى يقومون بتكرار العملية نفسها فيما يُسمى "التسعة الأسرع"، أما أولئك الذين سجلوا مراكز أقل من 30 يشاركون فيما يُسمى "بآخر صفّ" لتحديد آخر مراكز الانطلاق.

أما بالنسبة لحلبات الشوارع، يخرج السائقون ضمن مجموعات ويتم تحديد النتائج بناء على أفضل لفة لكل سائق. ويقسم السائقون إلى مجموعتين للقسم الأول، يتأهل أسرع ستة من كل مجموعة إلى القسم الثاني للتصفيات، بينما يكمل البقية ترتيب الانطلاقة من المركز الـ 13 حتى النهاية. أسرع 12 سائقاً يخوضون القسم التالي بطول عشر دقائق ليسجلوا أسرع لفة ممكنة، بينما ينتقل أسرع ستة منهم إلى ما يُسمى "الستة الأسرع"، بينما يكمل من تبقى الترتيب حتى الـ 12. وأمام الستة الأسرع ستّ دقائق لتسجيل أسرع لفة ممكنة والمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

ما الفارق بين صيغة السباق في كل من إندي كار والفورمولا واحد؟

في الفورمولا واحد، ينتهي السباق مع الوصول إلى مسافة 189.5 ميلاً. وهذا عادة ما يستغرق تقريباً ساعة ونصف، لكن هناك حدّ أقصى يبلغ ساعتين لكل سباق، في حال حصلت حالات مثل ظروف جوية سيئة أو فترة طويلة لسيارة الأمان. أما في إندي كار، الأمر أكثر تعقيداً بقليل. على الحلبات البيضوية، لا يوجد حدّ أقصى من الوقت وكل السباقات تسير لإكمال مسافة معينة. بينما على حلبات الشوارع، فهناك عادة حدّ أقصى يبلغ ساعتين للسباق، لكن هناك إمكانية في قوانين البطولة لإطالة عمر السباق إن دعت الضرورة. وعادة ما يستمر السباق ساعة وثلاث أرباع الساعة ضمن ظروف طبيعية.

بالمقابل، أحد أكبر الاختلافات بين الفورمولا واحد وإندي كار يتمحور في مواقع السباقات. إذ كانت المرة الأولى التي تغادر فيها إندي كار أراضي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 نحو تورونتو. أما الفورمولا واحد فتسافر إلى آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك أستراليا والشرق الأوسط. ونظراً للشعبية العالمية للفورمولا واحد، فإن سباقاتها في ازدياد ما ينعكس على طول الروزنامة.

إندي كار ذلك تسمح بإعادة التزود بالوقود خلال السباقات وهو أمر تم منعه في الفورمولا واحد منذ 2010. وباتت فرق الفورمولا واحد قادرة على تبديل الإطارات خلال ثانيتين ونصف، بينما تعمل فرق إندي كار على ملء خزان الوقود بما يعادل 84 ليتراً تقريباً بفترة أقل من عشر ثوانٍ.

ما الفارق بين نظام النقاط بين الفورمولا واحد وإندي كار؟

في الفورمولا واحد، يتم منح النقاط للسائقين العشرة الأوائل، مع 25، 18 و15 نقطة لسائقي منصة التتويج، نزولاً حتى نقطة واحدة للمركز العاشر. أما في إندي كار، فإن نظام النقاط أكثر كرماً من ذلك، حيث يتلقى الفائز بالسباق 50 نقطة والثاني والثالث 40 و35 على التوالي، ويتلقى جميع السائقين الذين أنهوا السباق نقاطاً لقاء ذلك، حيث يحصل أصحاب المراكز من 25 إلى 33 على 5 نقاط لكل منهم. وتتم مضاعفة النقاط في سباق إندي 500 والجولة الختامية في لاغونا سيكا، كما يتلقى السائقون من الأول حتى التاسع نقاطاً نظير تأهلهم بهذه المراكز في سباق إندي 500.

وبينما اعتمدت الفورمولا واحد مؤخراً نظام منح نقطة واحدة لصاحب اللفة الأسرع خلال السباق (طالما أنهى ضمن المراكز العشرة الأولى)، فإن إندي كار تمنح نقطة إضافية لصاحب قطب الانطلاق الأول الذي يتصدر للفة واحدة على الأقل، وكذلك نقطتين للسائق الذي تصدر السباق لأكبر عدد من اللفات.

في الفورمولا واحد، تتلقى الفرق النقاط بناء على ما يجمعه سائقوها في السباقات (باستثناء نقاط اللفة الأسرع في السباق). أما في إندي كار، فإن المعركة مشتعلة بين مزوّدَي المحركات هوندا وشيفروليه، حيث ينال كل مصنّع النقاط التي يجمعها أفضل سائقَين لكلّ مصنّع خلال السباق. كما أن المصنّع الفائز بالسباق ينال خمس نقاط إضافية، ونقطة إضافية لقاء المصنّع الذي يحرز قطب الانطلاق الأول.

ويختلف الأمر قليلاً بالنسبة لسباق إندي 500، حيث يتلقى المصنع الذي يحرز قطب الانطلاق الأول نقطتين اثنتين، ونقطة للمصنع الذي كان الأسرع خلال اليوم الأول للتصفيات. أما المصنع الذي يتخطى عتبة الـ 2.000 ميل يتلقى عدداً إضافياً من النقاط يعادل عدد النقاط التي سجلها خلال السباق.