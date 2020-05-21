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مقارنة بين إحصائيات مايكل شوماخر وألان بروست

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مقارنة بين إحصائيات مايكل شوماخر وألان بروست
21-05-2020

مرّت مؤخرًا ذكرى مزدوجة لجائزة إسبانيا الكبرى، حيث خرج ألان بروست منتصرًا في هذا اليوم في نسخة 1993 من الحدث، بينما حقّق مايكل شوماخر الفوز في نسخة 2004.

دائمًا ما يُذكر شوماخر في ذات السياق مع أمثال آيرتون سينا، وخوان مانويل فانجيو، ولويس هاميلتون كأبرز عظماء البطولة على مرّ تاريخها، بينما يتناسى الكثيرون ألان بروست الذي فاز بألقابٍ أكثر من سينا.

لكن ما هي مؤشّرات المقارنة بين أرقام بروست وشوماخر؟ دعونا نسلّط الضوء على الإحصائيات...

عدد الانطلاقات في الجوائز الكبرى

بدأ شوماخر مسيرته في الفورمولا واحد في 1991 في الوقت الذي انتهت فيه مسيرة بروست بعدما أحرز لقبه الرابع في 1993.

شارك الألماني في جوائز كبرى في مسيرته في الفورمولا واحد أكثر من بروست (306 مقابل 199)، وهو ما يُعدّ منطقيًا كون شوماخر شارك في 19 عامًا في الفورمولا واحد مقابل 12 فقط لبروست.

قاد كلٌ منهما لأربعة فرق في تلك الأعوام: شوماخر لصالح جوردان، وبينيتون، وفيراري ومرسيدس، بينما قاد بروست لصالح رينو، ومكلارين، وفيراري وويليامز.

مايكل شوماخر، فيراري أف310

مايكل شوماخر، فيراري أف310

تصوير: صور موتورسبورت

الانتصارات: شوماخر 91 / بروست 51

تمتّع كلٌ منهما بفترات في صفوف فريق يملك السيارة الأفضل في البطولة خلال تلك الحقبة، شوماخر مع فيراري وبروست مع مكلارين وويليامز.

حقّق شوماخر 91 انتصارًا مقابل 51 فقط لبروست، لكنّ فارق نسبة الانتصارات على السباقات المُشارك فيها أقلّ بكثير. فاز شومي بقرابة 30 بالمئة من السباقات التي شارك فيها، بينما فاز بروست بـ 26 بالمئة.

آلان بروست، مكلارين

آلان بروست، مكلارين

تصوير: صور ساتون

منصّات التتويج: شوماخر 155 / بروست 106

صعد شوماخر إلى منصّة التتويج في 155 مناسبة في الفورمولا واحد، أي أكثر بـ 49 مرّة من حصيلة بروست. لكنّ نسبة عدد منصّات التتويج على عدد السباقات تصبّ في كفّة الفرنسيّ بنسبة 53 بالمئة مقابل 50.7 بالمئة لشوماخر. بالعودة إلى موسم 1993 فقد صعدا معًا إلى منصّة التتويج ثماني مرّات!

مايكل شوماخر، فيراري

مايكل شوماخر، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

أقطاب الانطلاق الأولى: شوماخر 68 / بروست 33

نجد مقارنة مشابهة بالنسبة لأعداد أقطاب الانطلاق الأولى بين السائقَين، حيث حقّق شوماخر أكثر من ضعف رصيد بروست.

أمّا النسبة فلا تُحدث فارقًا كبيرًا في الترتيب، كون شوماخر انطلق أوّلًا في 22 بالمئة من سباقاته مقابل 17 بالمئة فقط لبروست.

وعلى صعيد الانطلاقات من الصفّ الأوّل، فإنّ بروست هو من يفوز هنا، إذ بدأ 43 بالمئة من سباقاته من قطب الانطلاق الأوّل أو المركز الثاني.

آلان بروست، فيراري 641

آلان بروست، فيراري 641

تصوير: صور ساتون

أسرع لفّات في السباقات: شوماخر 77 / بروست 41

المعركة البارزة التالية بين البطلين تشمل أسرع اللفّات في السباقات. من الواضح أنّ هذه المنافسة جاءت لصالح شوماخر الذي حقّق أسرع لفّة في رُبع السباقات التي شارك بها (25.2 بالمئة لنكون دقيقين). أمّا مُعدّل أسرع لفّات بروست فقد بلغ 20.6 بالمئة.

مايكل شوماخر، فيراري أف1 2002

مايكل شوماخر، فيراري أف1 2002

تصوير: صور موتورسبورت

تصدّر الجوائز الكبرى: شوماخر 142 / بروست 84

نصل إلى المعركة الأخيرة وهي عدد الجوائز الكبرى التي أمضاها السائق في الصدارة، حيث يفوز شوماخر برصيد 142 سباقًا، وهو رقمٌ تغلّب عليه لويس هاميلتون في العام الماضي.

لكن مجدّدًا يتقلّص الفارق إذا ما نظرنا إلى النسبة، إذ أنّ نسبة شوماخر تبلغ 46 بالمئة، مقابل 42 بالمئة لبروست.

آلان بروست، ويليامز

آلان بروست، ويليامز

تصوير: صور موتورسبورت

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