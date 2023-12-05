مقابلة مع لويس هاميلتون: كيف أضلّت مرسيدس طريقها لتجده مجدداً في 2023

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

في 2022، كان من غير المألوف على الإطلاق ألا يحرز هاميلتون الفوز بأي سباق، لكن التوقعات لم تكن قريبة أبداً من فكرة أن البريطاني سيخرج خالي الوفاض لموسم ثانٍ على التوالي.

وقد ساهمت في ذلك عدة عوامل لعل أهمها هيمنة سيارة ريد بُل المذهلة مع ماكس فيرستابن، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت سيارة مرسيدس، لينتهي الموسم بتحقيق فيرستابن لثالث لقب له على التوالي.

من الخارج، يبدو موسم 2023 أفضل بقليل من سابقه بالنسبة إلى هاميلتون، لكن ديناميكية فريقه مرسيدس كانت مختلفة. بعض النواحي كانت إيجابية، حيث لم تهدر السهام الفضية أي وقت على الإطلاق في تبديل المبدأ التصميمي للسيارة، بدلاً من محاولات إنعاشه، وذلك بالتأكيد كان قراراً حكيماً.

لكن وبالمقابل، واجه الفريق لحظات صعبة، خاصة مع انخفاض الوتيرة غير المتوقع والذي لمسه هاميلتون عدة مرات خلال الموسم.

"أنا واثق من وجود إحباطات بالفعل، لأنني طلبتُ إدخال بعض التغييرات، لكنها لم تتحقق" قال النجم البريطاني مشيراً إلى الفترة الأولى التي أدركت فيها مرسيدس أنها تسير في الطريق الخاطئ.

وأكمل: "لقد واجهت لحظات محبطة بالتأكيد. لكن هكذا تسير الأمور في العمل".

وأردف: "كانت مشاعر الجميع محتدمة رغم أن الجميع عملوا بأقصى ما يمكن. لكن لم تسر الأمور كما نرغب. وذلك يصبح محبطاً في مرحلة ما، من ثم عليك تفريغ كل ذلك عبر مواصلة العمل. لا يمكنك القيام بأي شيء آخر سوى العمل على مواصلة التحسن".

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تتلاشى آمال هاميلتون بأية منافسة على لقب 2023. وذلك منذ أول يوم من تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم، حيث كانت مرسيدس تدرك خطأ تصميم سيارتها الانسيابي.

وبينما اتبعت الفرق الأخرى مقاربات عدائية للحصول على الارتكازية عبر خفض سياراتها كثيراً وتقريبها من سطح المسار، لكن مقاربة مرسيدس كانت أكثر حذراً، بل سعت لرفع سيارتها بعض الشيء. لكن عواقب ذلك كانت واضحة تماماً.

تصوير: صور موتورسبورت لويس هاميلتون، مرسيدس

"أذكر أنني كنت في المرآب… أحاول التفكير" قال هاميلتون رداً على سؤال حول شعوره آنذاك.

وأكمل: "أذكر أن الارتدادات كانت ما تزال موجودة. أذكر أن شعوري خلف المقود لم يتغير (عن الموسم السابق)، وبالتأكيد لم يكن إيجابياً".

وتابع: "لقد كانت آمالي مرتفعة بالفعل. فقد تمرنت طوال الفترة الشتوية ورأيت الجميع يعمل بكل جد في المصنع، وكنت أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

واسترسل: "في فبراير، حين كنا ندرس موقع السيارة المتوقع، كنت قلقاً أكثر من العام السابق، لأننا حينها كنا نقول: السيارة مذهلة، متميزة، لا يوجد مثلها. ومن ثم وصلنا إلى أول حصة تجارب….".

واسترسل: "لذا في العام التالي، كنت قلقاً بعض الشيء وحين كنت أستمع (أثناء الاجتماعات)، كنت أقول: حسناً سنرى. ومن ثم واجهنا كل تلك المشاكل مع السيارة. حينها أدركت أن أمامنا موسماً طويلاً (وصعباً)".

وأردف: "لم يكن لدينا طريق واضح نسير عليه في بداية الموسم، ولم نكن ندرك تماماً أي هدف نحتاج للسعي إليه".

وسرعان ما تقبّل هاميلتون حقيقة أن الفريق سيتأخر لفترة من الزمن، وبطريقة ما، عليه المساعدة للخروج من تلك الورطة.

"أعتقد أنه وكالعام الماضي، كان هناك الكثير والكثير من الكلام" قال بطل العالم سبع مرات.

وأكمل: "كان الوضع كالتالي: تحاول الخروج بحلّ لجميع المشاكل دفعة واحدة. لكن لم يكن أحد يعلم تماماً ماهيّة المشاكل تلك، لم يكن أحد يعلم كيف نحلّها. لذا ربما كنت أحاول القيام بأكثر من مجرد عملي. كنت أحاول تجربة كل شيء خلف مقود السيارة".

وأردف: "لم يكن لدينا أي ثبات على الإطلاق. لذا كنا نواجه جولات متقلبة، وكنت أجرّب كل شيء. لكنني أعتقد أن هذا الموسم (المنصرم) كان أكثر اتزاناً".

واسترسل: "أعتقد أن خبرتنا من الموسم السابق، وتطبيق الأمور التي تعلمتها كذلك (على نفسي)، وخوض النقاشات مع الفريق، كانت أموراً إيجابية. خضنا اجتماعات أفضل ونجحنا بالخروج بالكثير من الإيجابيات. قلت في نفسي ’سيكون موسماً طويلاً، لكن علينا ألا نستسلم. بل علينا مواصلة الضغط لاستخراج أقصى ما يمكن من السيارة، أياً كان ذلك".

تصوير: صور موتورسبورت لويس هاميلتون، مرسيدس

ومع تكرار انخفاض الأداء في الموسم الثاني، أدرك هاميلتون أن السيارة تعاني من مشاكل أكثر عمقاً مما يبدو عليه الأمر من الخارج.

"لم أجرّب كثيراً مع السيارة هذا الموسم، لأن المشاكل في الواقع تعود إلى خصائص السيارة" قال سائق مرسيدس.

وأكمل: "يمكنك تبديل 100 قطعة، لكن ذلك لن يغير من حقيقة أن الحزمة الانسيابية خاطئة ببساطة".

وأردف: "في بعض الأحيان تكون السيارة ضمن نافذة العمل المثالية، وفي الكثير من الأحيان الأخرى لا تكون. وأياً كانت الإعدادات أو التعديلات، سواء ميكانيكية أو مستويات قساوة جهاز التعليق وغيرها، فلا يمكنك التغلب على الخصائص الانسيابية للسيارة ومشاكل التوازن أثناء عبور المنعطفات".

واسترسل: "ما قمت به هو إمضاء المزيد من الوقت في المصنع، خوض العديد من الاجتماعات مع رؤساء الأقسام لمحاولة تحفيزهم. لأنه وكما هو متوقع، فالشعور العام ليس جيداً. وقد يؤدي ذلك لنتائج سلبية".

وأردف: "بالتالي عليك الكلام معهم دوماً: ’حسناً، يمكننا القيام بذلك، لدينا مشكلة في هذه الناحية، وهذا ما علينا العمل عليه’. كنت أحاول المساعدة والتحفيز. كنت أنظر في السيارات الأخرى، وأسأل الكثير من الأسئلة لتحفيز الأفكار".

وأضاف: "لم يكن لدينا طريق واضح في بداية العام، ولم نكن نعلم ما نحتاج لفعله. بين الحين والآخر تحصل معنا أمور إيجابية، حينها نقول ’حسناً، وجدنا الطريق’ لكن الوضع يتغير لاحقاً، وبشكل متكرر".

وقامت مرسيدس بتغيير تصميم سيارتها هذا العام، حيث وصلت التحديثات في موناكو، إضافة إلى تغييرات إدارية ضمن الهيكلية التنظيمية للفريق.

تصوير: صور موتورسبورت لويس هاميلتون، مرسيدس

وكان مايك إيليوت المدير التقني قد تنحى مؤقتاً عن مركزه في أبريل، ليتبادل المراكز مع كبير القسم التقني جايمس أليسون، قبل أن يترك الفريق نهائياً مع نهاية الموسم.

ويبدو أن عودة أليسون لمركزه قد مثلت دفعة لجهود الفريق نحو السير للأمام.

وبينما رحّب هاميلتون بعودة أليسون، لكنه نفى الشائعات التي ألمحت إلى أنه كان القوة الدافعة وراء التخلص من إيليوت.

فقال: "أعتقد أنه من المهم للناس أن يعرفوا أنه لا علاقة لي بخروج مايك. فأنا أعرفه منذ أن كنت في مكلارين، وتجمعني به علاقة رائعة".

وأكمل: "حين كنت في مكلارين، كنت أتابعه بدهشة، لأنه ذكي جداً وتعلمت الكثير منه. حين كنت أسأله عن السيارة، كان قادراً على الإجابة عن كل شيء ممكن".

واسترسل: "لكن الوضع الصعب لمنصب كهذا - وهذا ما أذكره من أيام مكلارين - هو أن المسؤولية تقع عليه غالباً، لكنها مسؤولية جماعية في نهاية المطاف. والجميع يعمل معاً، ولا يتعلق الأمر بشخص واحد لوحده. هناك البعض من خارج الرياضة يعتقدون أن المشكلة تعود لشخص واحد. لكن الوضع ليس كذلك على الإطلاق".

وبينما أبدى هاميلتون دعمه لـ إيليوت، لكنه مسرور لعودة أليسون إلى دفة القيادة.

فقال: "يمتلك جايمس ذهنية القائد، أكثر من أي مهندس آخر عرفته. إنه يقود في الأمام!".

وأكمل: "أعتقد أنه يبعث على ثقة هائلة في طاقم العمل. وهو ينتقي كلماته بعناية. ويقدم خطابات تحفيزية للفريق طوال الأسبوع. إنه رائع. رائع في رسائله الإلكترونية كذلك. وهو صريح يخبر الجميع بحقيقة الأمر، وما علينا القيام به ما يوحّد الفريق معاً. أنا مسرور حقاً لعودته".

تصوير: صور موتورسبورت مايك إيليوت، مدير تقني لدى مرسيدس

وأضاف: "كان من الجميل عودته. خاصة وأنه متحفز للغاية، وأعتقد أن صداقتنا أفضل الآن من أي وقت مضى".

ورغم جميع التحديات، لكن مرسيدس أحرزت تقدماً في موسم 2023. حيث حققت قطب الانطلاق الأول في المجر، وفي أوستن تمكن هاميلتون من تسليط الضغط على ماكس فيرستابن، لكنه خسر لاحقاً مركزه الثاني بسبب مخالفة القوانين الخاصة بمعدلات التآكل المسموحة للقطعة الخشبية أسفل السيارة.

لكن، ورغم هذه العلامات الإيجابية، لكن الحقيقة أن سيارة موسم 2024 ستكون مختلفة تماماً عن سابقتها. إذ لم يعد أمام مرسيدس أي هامش خطأ للموسم الثالث في حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة.

وحين سُئِل عن كمية الضغط التي تقع على كاهل توتو وولف مدير الفريق، ردّ هاميلتون بسرعة: "ضغط هائل بالتأكيد. ليس فقط على كاهل توتو، بل على كاهل الجميع. الجميع في المصنع، يقع على عاتقهم ضغط كبير".

وأردف: "لكن كمدير مثل توتو، فعليك الاعتماد على الأشخاص أكثر. كيفية القيام بذلك ليست بالأمر السهل، فلكل نقطة تحمل. كيف يتوجب عليك إدارة ذلك بطريقة بناءة، تحفزهم على المواصلة؟".

واستكمل: "بالنسبة لي، آمل أن تكون بعض النتائج قد ساهمت في ذلك، أتمنى أن تكون قد أشعلت شرارة التحفيز فيهم، وهذا ما أسعى لمحاولة فعله".

من جهة أخرى، قدمت تحديثات أوستن وجهة تطويرية إيجابية للسيارة فيما يتعلق بالموسم المقبل. حيث بدا أن الفريق بات قادراً على التوجه نحو الطريق المناسب للحصول على التحسن المنشود في الأداء، بعكس الحال في الموسم السابق.

تصوير: صور موتورسبورت لويس هاميلتون، مرسيدس

حيث قال هاميلتون: "أعتقد أننا وجدنا الطريق الصحيح الآن، والذي لا أعتقد أننا كنا نملكه في العامين السابقين. لكنني ما زلت أعتقد بأن الطريق ليس سهلاً".

وأكمل: "لقد كانت هناك قرارات سابقة أدت لوصولنا إلى طريق مسدود، ولم يعد بوسعنا القيام بأي شيء بسبب سقف النفقات وكل تلك الأمور".

وأردف: "لو نظرنا إلى ريد بُل، لوجدنا أنهم قاموا بعمل رائع، في البحرين، واجهوا بعض مشاكل الارتدادات لكنهم أصلحوها في نفس الأسبوع".

وتابع: "بالنسبة لنا، كانت انسيابية السيارة جيدة في السيارة الأولى لكننا افتقدنا للارتكازية، ومن ثم حاولنا إضافتها. لكننا وفي كل مرة كنا نحاول كانت تسير الأمور نحو الأسوأ. لم نتحسن منذ فترة طويلة جداً، جداً".

واسترسل: "لذا فإن الفارق هائل بيننا (وبين ريد بُل). لكننا فهمنا السيارة بشكل أفضل بكثير الآن. وقمنا بتطوير أدوات رائعة للعمل".

واختتم: "لذا، لديّ أمل. لكنني لن أرفع سقف توقعاتي كثيراً".