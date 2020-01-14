مقابلة مع لوكلير: قفزة مظليّة "أزعجت" فيراري والمزيد من الأسئلة المثيرة

سمحت فرصة تواجده عن قرب مع المشجّعين بتوفير فرصة فريدة لطرح بعض الأسئلة التي لم يكن من المعتاد الإلحاح عليه بها أثناء جولات الفورمولا واحد.

لذا بعد دعوة زوّار المعرض لتقديم أسئلتهم تمهيدًا لظهور لوكلير على المنصّة، انفتح المونيغاسكي سريعًا على بعض الجوانب المثيرة في حياته – بما في ذلك ضيف عشاء أحلامه وخوضه لتجربة القفز الحرّ بالمظلّات وعدم إعجاب مدرائه بذلك.

...حول قفزه الحرّ

بالإجابة على سؤالٍ متعلّقٍ بأنشطته خلال فترة راحة الفورمولا واحد، اختار لوكلير التزلّج وزيارة عائلته كأكثر نشاطَين مفضّلين له.

وعندما سُئل إن كان قد انتظر الحصول على موافقة من فيراري قبل خوض أيّ مغامرة، كشف لوكلير أنّه في حين أنّه يميل عادة لاتّباع الإجراءات الصحيحة، إلّا أنّه خاض نشاطًا لم يقم فيه بما يلزمه عادة.

"أجل، عليك القيام بذلك بشكلٍ طبيعي، وأفعل ذلك" قال لوكلير حول استشارة الفريق، وأضاف: "لم أفعل ذلك بالنسبة للقفز الحرّ، كوني قلت في نفسي أنّه إن سارت الأمور على نحوٍ خاطئ فلن أكون متواجدًا هناك ليتمّ منعي. مضيت قدمًا فحسب، وكانوا منزعجين قليلًا بعد ذلك".

وأكمل: "لن أفعل ذلك مرّة ثانية في نهاية المطاف. كانت محاولة مدهشة. لكن كنت لأقوم بها مرّة واحدة".

...حول التسابق مع سينا وتناول عشاء مع هانت

وعندما سُئل عن أيّ سائقٍ في تاريخ الفورمولا واحد يودّ لو أنّه تسابق معه، أجاب لوكلير: "آيرتون سينا من دون أدنى شكّ، ذلك لأنّه مثالي الأعلى الوحيد، بالرغم من أنّني لم أره مطلقًا في حياتي".

وأكمل: "دائمًا ما كان شخصًا ألهمني كثيرًا. لذا إن كان هناك سائقٌ واحد فسيكون هو".

وطُلب من لوكلير اختيار ثلاثة سائقي فورمولا واحد حاليين أو سابقين لدعوتهم إلى حفل عشاء خيالي، واختار سائق فيراري منافسَيه بيير غاسلي ودانيال ريكاردو، إلى جانب جايمس هانت بطل العالم موسم 1976.

وقال حيال ذلك: "حسنًا، بيير غاسلي صديقٌ مقرّبٌ منّي. وكذلك دانيال ريكاردو الذي كان دائمًا صديقي وربّما جايمس هانت كذلك. يبدو شخصًا ظريفًا، لذا سيكون ذلك من أجل معرفته أكثر".

دانيال ريكاردو، رينو وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

...التهرّب من المهام لبدء مسيرة في الفورمولا واحد

بإجابته على سؤالٍ يتعلّق بما ألهمه لبدء مسيرة في عالم رياضة المحرّكات، تطرّق لوكلير إلى واحدة من ذكرياته القديمة دفعته إلى بدء مسيرة تسابقيّة أوصلته إلى عقدٍ طويلٍ الأمد مع فيراري في الفورمولا واحد وانتصارَين في سجلّه.

وقال: "أعتقد بأنّ الشخص الأوّل الذي ألهمني كان والدي على الأرجح".

وأضاف: "كان يتسابق هو الآخر، لذا حدّثني عن سباقاته الأولى أو أعوامه الأولى عندما بدأ التسابق وتلك الأمور".

وأردف: "ومن ثمّ بدأت التسابق عن طريق الصدفة في الحقيقة. لم أرد الذهاب إلى المدرسة في يومٍ ما مثل العديد من الأطفال على ما أعتقد".

وأكمل: "أخبرت والدي أنّني مريض كوني لم أرد الذهاب. لحسن حظّي فقد صدّقني وبالمصادفة كان بصدد الذهب إلى حلبة كارتينغ لذا ذهبت معه".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّه لاحظ أنّني غير مريض بعد ذلك عندما بدأت بالضغط لاختبار سيارة كارتينغ وهو ما فعلته".

شارل لوكلير، سيك-فيا كارتينغ تصوير: سي آي كاي

...الحلم بمحرّكات "في10"

لا يفتقر سجلّ فيراري من السيارات الشهيرة على مدار الأعوام التي يتعطّش سائقو الفورمولا واحد لتلذّذ قيادتها.

لكنّ لوكلير أشار إلى رغبته في اختبار واحدة حديثة نسبيًا، وتحديدًا بسبب صوتها.

إذ عندما سُئل عن أيّ سيارات فيراري التي من المرجّح أن يختبرها، أجاب: "ربّما سيارة فيراري اف1 2004. فقط لأنّها كانت سريعة جدًا وأريد قيادتها من أجل الصوت، أعتقد بأنّ ذلك ما نفتقر إليه قليلًا في الفورمولا واحد في الوقت الحاضر. مجرّد قيادتها تغمرك بالعواطف".

وعلى صعيد سيارات الطرق، قال لوكلير أنّ النموذج الذي يودّ قيادته هو سيارة "لا فيراري". وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان يحتاج للطلب من ماتيا بينوتو مدير الفريق توفير تلك السيارة كسيارة شركة له، ومن ثمّ حول الموقع الذي سيركنها فيه في موناكو إن أقنعه بذلك، بدأ لوكلير بالضحك وقال: "مكان ركنها؟ أنا متأكّدٌ من أنّهم إن قدّموها لي كسيارة شركة فسأجد مكانًا لركنها. لكنّ الحصول عليها كسيارة شركة سيكون صعبًا على الأرجح".

مايكل شوماخر، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

...حول الراليات والموتو جي بي

يُواجه سائقو الفورمولا واحد جدولًا مزدحمًا ما يعني أنّ الاستثناء هو حصولهم على فرصة تجربة فئة مختلفة.

وقال لوكلير أنّه يرغب بخوض المزيد من سباقات الفورمولا واحد في الشتاء إن لم يكن عليه القيام بشيء آخر، لكنّه كشف عن وجود فئة رياضة محرّكات أخرى تثير حماسه.

إذ قال: "لأكون صادقًا بالكامل فإنّني مهووسٌ بالفورمولا واحد لذا أودّ خوض بعض السباقات الإضافيّة في الفترة الشتويّة لمواصلة التسابق في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكن لو تعيّن عليّ الاختيار، فربّما سأختار الراليات كوني أودّ تجربتها يومًا ما. تختلف كثيرًا عمّا اعتدت عليه على الحلبات منذ الصباح وحتّى بعد الظهر، لذا فإنّ الراليات تثير حماسي وأودّ تجربتها".

كما كشف عن رغبته في قيادة درّاجة، لكنّه يشكّ في أنّه سيُسمح له بالقيام بذلك، وقال: "أودّ قيادة درّاجة موتو جي بي، لكنّني لست متأكّدًا من أنّ فيراري ستُوافق على ذلك. أحتاج لطلب الإذن، لكنّني أعشق الدرّاجات بشكلٍ عام. لست متأكّدًا من أنّ فيراري ستوافق على قيادتي لدرّاجة موتو جي بي".

أندريا دوفيزيوزو، دوكاتي تصوير: صور موتورسبورت

...حول عمله مع فيراري

تُعدّ سيارات الفورمولا واحد المُعاصرة ماكينات معقّدة جدًا، ويتجلّى ذلك بالكامل في المقود الذي يتضمّن طيفًا واسعًا من الأزرار والمبدّلات في كلّ مكان.

وكشف لوكلير بعض التفاصيل حول قدر الجهد المتوقّع منه من أجل التعوّد على جميع تلك الأزرار قبل موسمه الأوّل في عالم الجائزة الكبرى.

وقال: "حصلت على كتيّب بـ 70 أو 80 صفحة عندما بدأت التسابق في الفورمولا واحد، وتعيّن علي تعلّمه بالكامل، لكنّني سيّئٌ جدًا في تعلّم الأشياء. لذا كنت أتعلّم أكثر في جهاز المحاكاة، ساعات تلي ساعات".

واختتم بالقول: "لكن يُصبح الأمر طبيعيًا إثر ذلك، كونك تستخدم تلك الأزرار في لفّة التصفيات أو خلال السباق وهو ما يُساعدك كثيرًا على صعيد الأداء. لذا تحتاج لمعرفة هذه الأشياء".