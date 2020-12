مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

لأحدث حلقة من سلسلة #ThinkingForward، تحدثنا مع توتو حول الدور المستقبلي للمصنعين في الرياضة، والمواجهة النهائية بين التقنيتين الهجينة والكهربائية للهيمنة على الرياضة، وما إذا كان ينبغي على الفورمولا واحد اعتماد سقف لرواتب الساقين.

نبدأ مع الفورمولا واحد وبكل ما شهده هذا الموسم، اتفاقية كونكورد، سقف النفقات، برنامج السباقات الناجح بعد فترة الإغلاق، هل يعتقد وولف بأنّ الفورمولا واحد ضمن وضع أفضل الآن إثر الدروس المستفادة من تلك الأزمة؟ وهل سيساعد ذلك في تشكيل المستقبل؟

حسنًا، كان ذلك عامًا صعبًا، وأكبر الدروس تأتي من أكثر المواقف إيلامًا. ومن تلك الناحية، أتفق معك على أنّ الرياضة ستخرج من تلك الأزمة بشكل أقوى. كنا قادرين على تشكل روزنامة بفضل جهود "فيا"، إدارة الفورمولا واحد وتعاون الفرق بطريقة إيجابية. وقللنا النفقات بشكل عام. نحن واحدة من رياضات قليلة للغاية حول العالم تمكنت من فعل ذلك، وأعتقد بأنّ ذلك سيعزز من وضعنا بالمُضي قُدمًا.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, collects the Constructors trophy for Mercedes

من الناحية الاستراتيجية، مستقبل ناجح للفورمولا واحد هو الذي يتضمّن التفاف الفرق، فيا والبطولة حول ما أهداف واحدة للرياضة. والمشجعون يجدون ذلك المنتج وتلك الشخصيات جاذبة. قبل 5 أعوام، لا أظن بأن أيّا منا كات ليقوم بأنّنا نسير على ذلك الطريق. ولكن هل هذا بالفعل الآن السبيل الذي نسلكه؟

أعتقد بأنّنا ضمن وجهة جيّدة للغاية، على عكس كل التوقعات، فما نزال ننمو على كل الأصعدة. كما حققنا نجاحًا كبيرًا للغاية في تعاوننا مع نتفلكس، حيث وطأنا أرض مشجعين جديدة. وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تنمو بمعدّل قوي جدًا، الرياضة الأكثر نموًا عالميًا.

لذلك يُمكنني القول بأنّنا ضمن ضوع أفضل بكثير من خمسة أعوام مضت. حيث لم يعد اتّخاذ قرارات على المدى القصير وبشكل شاذ وغريب مثل السابق. لكنّنا نتّخذ قرارات على المدى المتوسط إلى البعيد، وهو ما يساعد على تفادي الجدل حول "من يملك الأفضلية غدًا أو اليوم؟" وذلك في رأيي يضع الرياضة في مكان أفضل بكثير إجمالًا.

أحد أبرز الأمور التي ستغيّر من وجه رياضة الفورمولا واحد هو سقف النفقات، حيث رأينا بالفعل بعضًا من التأثير قصير المدى لذلك، عبر تغيير في التعاون بين فيراري وهاس، على سبيل المثال من خلال انتقال رجل الهيكل سيمون ريستا إلى الفريق الأمريكي وتبادل العاملين والتحالفات من خلال السائقين، مثل صفقة ميك شوماخر.

سبق لسيمون ريستا ان انتقل إلى فرق شريكة في الماضي مثل ساوبر ألفا روميو. لكن من ناحية أخرى، ستمثّل تلك الخطوة مكسبًا كبيرًا لهاس. كما أعتقد بأنّ علاقات الفرق فيما بينها تعد مهمة للغاية لاقتصاديات الرياضة الكبيرة، وأرى بأن هذه الفرق تستفيد من النفقات الضخمة على البحث والتطوير التي تم استثمارها على مدار السنوات من المصنعين.

ونحن كمصنعين على الجانب الآخر، نتمكن من تمويل بعض تكاليف عملياتنا. إنّه وضع يفوز فيه الجميع، وأعتقد بأنّ ذلك هو السبيل بالمُضي قُدمًا. نحتاج بالطبّع إلى التفكير في الفرق التي لا تملك ذلك النوع من العلاقات اليوم، كي لا نصل إلى تناقض ضخم يضر بالرياضة.

بالحديث عن دور المصنعين، فقد رأينا بعض التحركات في بطولات كبيرة هذا العام. فقد قررت هوندا مغادرة ساحة الفورمولا واحد، إلى جانب انسحاب "بي ام دبليو" وآودي من الفورمولا إي. فهل ترى ذلك جزءًا من المد والجزر الطبيعي للمصنعين في بطولات التسابق؟ أم أنه بداية لعملية إعادة تقييم أكبر لقيمة رياضة السيارات بالنسبة لقطاع السيارات التجارية؟

أعتقد بأنّ هنالك بضعة أسباب وراء دخول وخروج المصنعين، أبرزهم هو العائد من الاستثمار. حيث أنّه وإذا لم تكن قادرًا على توليد العوائد، من كافة الجوانب، فعاجلًا أو آجلًا سيبدأ أشخاص في مجلس الإدارة بطرح أسئلة من نوعية "حسنًا، لماذا نقوم بهذا الأمر؟"، وهذا أمر واضح تمامًا. فأنت بحاجة إلى تحقيق عائد من استثمارك، وإذا لم تكن تلك العوائد جيّدة بالقدر الكافي بمقاييس الصناعة، أو بالمقارنة مع النشاطات الأخرى التي تشارك فيها، يومًا ما، ستوقف تلك المشاريع.

لكنّ الفارق في نظرتنا نحن (مرسيدس) إلى الأمور في ريا ضة السيارات هو أنّنا نعتبر الرياضة هي جوهرنا. نقوم ببناء سيارات تجارية، وسيارات سباقات كذلك، وأول سيارة من إنتاج مرسيدس كانت في الواقع سيارة سباقات. لذلك فإنّنا لا نغيّر رأينا كل عام بناء على النجاح أو الفشل. فقد مررنا بفترات متباينة من الألم كمرسيدس في الفورمولا واحد، كمزوّد للمحركات، ولكن كذلك كفريق.

هنالك أمر واحد لا يُمكن لكل الموارد والميزانيات شراؤه في الفورمولا واحد، وهو الوقت. يجب أن تتحلى بالصبر، وأن تكون لديك رؤية طويلة الأمد من أجل أن تحصد العوائد في المستقبل. ولولا ذلك لكانت دايملر خارج الفورمولا واحد في 2013 بعد السنوات الثلاث الصعبة، لكنّنا كنا قادرين على التأقلم مع تلك الفترات المؤلمة.

بالنظر إلى الفورمولا إي تحديدًا، فقد شهدت البطولة دخول العديد من المصنعين الموسم الماضي، لكنّ "تسلا" صاحبة السيارة الكهربائية التي تعتبر المعيار حاليًا، لا تشارك في الرياضة. هل يؤثر ذلك في التفكير حول الحاجة لأن تكون جزءًا من سلسلة سباقات كهربائية؟

لماذا تشارك شركات السيارات في رياضة المحركات أو تستثمر في منصات التسويق أو تعزيز العلامة التجارية؟ كونهم يريدون ببساطة الإضافة إلى قمية علاماتهم التجارية وشركاتهم. يرغبون أن يُنظر إليهم بطريقة معينة.

شراء سيارة هو خطوة عاطفية، "أنا أشتري هذه السيارة لأنها خالية من انبعاثات الكربون"، لكن الواقع هو أنّني أشتريها كوني أرغب بأن يعرف العالم كيف أرى نفسي عوضًا عن ماهيتي الحقيقية. لذا فإنّ الأمر كله يتمحور حول ممارساتا لتسويق. وتسلا تقوم بذلك. فإيلون ماسك هو المسوّق الرئيسي والمروّج لشركته. إنّه كنجوم الروك من ناحية ابتكاراته وريادته للأعمال.

لذا، فإنّ كل الأمور تعود إلى قرارك. ما هي منصات التسويق التي ارغب الاستفادة منها؟ وكيف يُمكنني أن أفعّل عنصر العاطفة في قرار شراء السيارة؟

في هذه الأثناء تتمثّل استراتيجية الفورمولا واحد في العمل على الوقود المستدام والاعتماد أكثر على محركات الاحتراق الداخلي الهجينة. كيف يبدو ذلك للمصنعين؟ وهل ستواصلون إنتاج مركبات بمحركات احتراق داخلي بعد 10 أو 15 عامًا من الآن؟

أعتقد بأنّه ومن خلال ما رأيناه في الأعوام القليلة الماضية، فلا يُمكنك توقع أين ستكون الصناعة في 2030 على سبيل المثال. نرى دفعًا كبيرًا نحو الوقود الحيوي والاصطناعي، ما سيقلل الانبعاثات على السيارات المعتمدة على البنزين بشكل كبير إذا ما أتت الطاقة من مصادر مستدامة. لذلك أعتقد بأنّه لا يمكنك اليوم توقع ما ستكون عليه صناعة السيارات التجارية في المستقبل.

وفي ذلك الجانب، أنا أؤمن بأنّ الفورمولا واحد تتمحور حول نقل التقنيات، حيث يجب علينا ريادة تلك الصناعة مع مصادر الوقود المستدامة والوقود الحيوي بالتعوان مع مزودي الوقود وكذلك الشركات الأم. وكذلك أن نكون منفتحين على نقل التقنيات من الجانب الكهربائي.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 3rd position, congratulate each other on the grid

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images