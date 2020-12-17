مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

لأحدث حلقة من سلسلة #ThinkingForward، تحدثنا مع توتو حول الدور المستقبلي للمصنعين في الرياضة، والمواجهة النهائية بين التقنيتين الهجينة والكهربائية للهيمنة على الرياضة، وما إذا كان ينبغي على الفورمولا واحد اعتماد سقف لرواتب الساقين.

نبدأ مع الفورمولا واحد وبكل ما شهده هذا الموسم، اتفاقية كونكورد، سقف النفقات، برنامج السباقات الناجح بعد فترة الإغلاق، هل يعتقد وولف بأنّ الفورمولا واحد ضمن وضع أفضل الآن إثر الدروس المستفادة من تلك الأزمة؟ وهل سيساعد ذلك في تشكيل المستقبل؟

حسنًا، كان ذلك عامًا صعبًا، وأكبر الدروس تأتي من أكثر المواقف إيلامًا. ومن تلك الناحية، أتفق معك على أنّ الرياضة ستخرج من تلك الأزمة بشكل أقوى. كنا قادرين على تشكل روزنامة بفضل جهود "فيا"، إدارة الفورمولا واحد وتعاون الفرق بطريقة إيجابية. وقللنا النفقات بشكل عام. نحن واحدة من رياضات قليلة للغاية حول العالم تمكنت من فعل ذلك، وأعتقد بأنّ ذلك سيعزز من وضعنا بالمُضي قُدمًا.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, collects the Constructors trophy for Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

من الناحية الاستراتيجية، مستقبل ناجح للفورمولا واحد هو الذي يتضمّن التفاف الفرق، فيا والبطولة حول ما أهداف واحدة للرياضة. والمشجعون يجدون ذلك المنتج وتلك الشخصيات جاذبة. قبل 5 أعوام، لا أظن بأن أيّا منا كات ليقوم بأنّنا نسير على ذلك الطريق. ولكن هل هذا بالفعل الآن السبيل الذي نسلكه؟

أعتقد بأنّنا ضمن وجهة جيّدة للغاية، على عكس كل التوقعات، فما نزال ننمو على كل الأصعدة. كما حققنا نجاحًا كبيرًا للغاية في تعاوننا مع نتفلكس، حيث وطأنا أرض مشجعين جديدة. وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تنمو بمعدّل قوي جدًا، الرياضة الأكثر نموًا عالميًا.

لذلك يُمكنني القول بأنّنا ضمن ضوع أفضل بكثير من خمسة أعوام مضت. حيث لم يعد اتّخاذ قرارات على المدى القصير وبشكل شاذ وغريب مثل السابق. لكنّنا نتّخذ قرارات على المدى المتوسط إلى البعيد، وهو ما يساعد على تفادي الجدل حول "من يملك الأفضلية غدًا أو اليوم؟" وذلك في رأيي يضع الرياضة في مكان أفضل بكثير إجمالًا.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

أحد أبرز الأمور التي ستغيّر من وجه رياضة الفورمولا واحد هو سقف النفقات، حيث رأينا بالفعل بعضًا من التأثير قصير المدى لذلك، عبر تغيير في التعاون بين فيراري وهاس، على سبيل المثال من خلال انتقال رجل الهيكل سيمون ريستا إلى الفريق الأمريكي وتبادل العاملين والتحالفات من خلال السائقين، مثل صفقة ميك شوماخر.

سبق لسيمون ريستا ان انتقل إلى فرق شريكة في الماضي مثل ساوبر ألفا روميو. لكن من ناحية أخرى، ستمثّل تلك الخطوة مكسبًا كبيرًا لهاس. كما أعتقد بأنّ علاقات الفرق فيما بينها تعد مهمة للغاية لاقتصاديات الرياضة الكبيرة، وأرى بأن هذه الفرق تستفيد من النفقات الضخمة على البحث والتطوير التي تم استثمارها على مدار السنوات من المصنعين.

ونحن كمصنعين على الجانب الآخر، نتمكن من تمويل بعض تكاليف عملياتنا. إنّه وضع يفوز فيه الجميع، وأعتقد بأنّ ذلك هو السبيل بالمُضي قُدمًا. نحتاج بالطبّع إلى التفكير في الفرق التي لا تملك ذلك النوع من العلاقات اليوم، كي لا نصل إلى تناقض ضخم يضر بالرياضة.

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

بالحديث عن دور المصنعين، فقد رأينا بعض التحركات في بطولات كبيرة هذا العام. فقد قررت هوندا مغادرة ساحة الفورمولا واحد، إلى جانب انسحاب "بي ام دبليو" وآودي من الفورمولا إي. فهل ترى ذلك جزءًا من المد والجزر الطبيعي للمصنعين في بطولات التسابق؟ أم أنه بداية لعملية إعادة تقييم أكبر لقيمة رياضة السيارات بالنسبة لقطاع السيارات التجارية؟

أعتقد بأنّ هنالك بضعة أسباب وراء دخول وخروج المصنعين، أبرزهم هو العائد من الاستثمار. حيث أنّه وإذا لم تكن قادرًا على توليد العوائد، من كافة الجوانب، فعاجلًا أو آجلًا سيبدأ أشخاص في مجلس الإدارة بطرح أسئلة من نوعية "حسنًا، لماذا نقوم بهذا الأمر؟"، وهذا أمر واضح تمامًا. فأنت بحاجة إلى تحقيق عائد من استثمارك، وإذا لم تكن تلك العوائد جيّدة بالقدر الكافي بمقاييس الصناعة، أو بالمقارنة مع النشاطات الأخرى التي تشارك فيها، يومًا ما، ستوقف تلك المشاريع.

لكنّ الفارق في نظرتنا نحن (مرسيدس) إلى الأمور في ريا ضة السيارات هو أنّنا نعتبر الرياضة هي جوهرنا. نقوم ببناء سيارات تجارية، وسيارات سباقات كذلك، وأول سيارة من إنتاج مرسيدس كانت في الواقع سيارة سباقات. لذلك فإنّنا لا نغيّر رأينا كل عام بناء على النجاح أو الفشل. فقد مررنا بفترات متباينة من الألم كمرسيدس في الفورمولا واحد، كمزوّد للمحركات، ولكن كذلك كفريق.

هنالك أمر واحد لا يُمكن لكل الموارد والميزانيات شراؤه في الفورمولا واحد، وهو الوقت. يجب أن تتحلى بالصبر، وأن تكون لديك رؤية طويلة الأمد من أجل أن تحصد العوائد في المستقبل. ولولا ذلك لكانت دايملر خارج الفورمولا واحد في 2013 بعد السنوات الثلاث الصعبة، لكنّنا كنا قادرين على التأقلم مع تلك الفترات المؤلمة.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

بالنظر إلى الفورمولا إي تحديدًا، فقد شهدت البطولة دخول العديد من المصنعين الموسم الماضي، لكنّ "تسلا" صاحبة السيارة الكهربائية التي تعتبر المعيار حاليًا، لا تشارك في الرياضة. هل يؤثر ذلك في التفكير حول الحاجة لأن تكون جزءًا من سلسلة سباقات كهربائية؟

لماذا تشارك شركات السيارات في رياضة المحركات أو تستثمر في منصات التسويق أو تعزيز العلامة التجارية؟ كونهم يريدون ببساطة الإضافة إلى قمية علاماتهم التجارية وشركاتهم. يرغبون أن يُنظر إليهم بطريقة معينة.

شراء سيارة هو خطوة عاطفية، "أنا أشتري هذه السيارة لأنها خالية من انبعاثات الكربون"، لكن الواقع هو أنّني أشتريها كوني أرغب بأن يعرف العالم كيف أرى نفسي عوضًا عن ماهيتي الحقيقية. لذا فإنّ الأمر كله يتمحور حول ممارساتا لتسويق. وتسلا تقوم بذلك. فإيلون ماسك هو المسوّق الرئيسي والمروّج لشركته. إنّه كنجوم الروك من ناحية ابتكاراته وريادته للأعمال.

لذا، فإنّ كل الأمور تعود إلى قرارك. ما هي منصات التسويق التي ارغب الاستفادة منها؟ وكيف يُمكنني أن أفعّل عنصر العاطفة في قرار شراء السيارة؟

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport Photo by: Mercedes AMG

في هذه الأثناء تتمثّل استراتيجية الفورمولا واحد في العمل على الوقود المستدام والاعتماد أكثر على محركات الاحتراق الداخلي الهجينة. كيف يبدو ذلك للمصنعين؟ وهل ستواصلون إنتاج مركبات بمحركات احتراق داخلي بعد 10 أو 15 عامًا من الآن؟

أعتقد بأنّه ومن خلال ما رأيناه في الأعوام القليلة الماضية، فلا يُمكنك توقع أين ستكون الصناعة في 2030 على سبيل المثال. نرى دفعًا كبيرًا نحو الوقود الحيوي والاصطناعي، ما سيقلل الانبعاثات على السيارات المعتمدة على البنزين بشكل كبير إذا ما أتت الطاقة من مصادر مستدامة. لذلك أعتقد بأنّه لا يمكنك اليوم توقع ما ستكون عليه صناعة السيارات التجارية في المستقبل.

وفي ذلك الجانب، أنا أؤمن بأنّ الفورمولا واحد تتمحور حول نقل التقنيات، حيث يجب علينا ريادة تلك الصناعة مع مصادر الوقود المستدامة والوقود الحيوي بالتعوان مع مزودي الوقود وكذلك الشركات الأم. وكذلك أن نكون منفتحين على نقل التقنيات من الجانب الكهربائي.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 3rd position, congratulate each other on the grid Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

توتو، وفقًا لإحصائية أجريناها مؤخّرًا مع الجمهور في شبكة موتورسبورت، رأينا دعمًا كبيرًا لسقف النفقات في الفورمولا واحد، للفرق (75 بالمئة يدعمون ذلك)، ولكن كان هنالك انقسامًا بعض الشيء في دعم سقف رواتب السائقين، والذي يتم تقييمه الآن (40 بالمئة يدعمون، و36 بالمئة يعارضون). فهل تعتقد بأنّ ذلك أمر يُمكن أن ينجح، وهل هو السبيل المناسب للفورمولا واحد؟

ذلك موضع محل استقطاب وجدل كبيرين، حيث أعتقد أنّنا بحاجة إلى القيام بكل ما هو ضروري لاستدامة الفورمولا واحد وكذلك أن نوقف الفرق التي تمتلك مصادر أكثر وتشارك في مجالات مختلفة من تلك التي تقبع حاليًا تحت سقف النفقات. لذلك وإذا ما قلنا بأن هنالك سقف للنفقات على الهيكل، فأرى أنّنا نحتاج إلى أن يكون هنالك سقف نفقات أو تجميد على جانب وحدة الطاقة. وعندها سيتم توجيه الأموال نحو جوانب أخرى.

أرى بأنّ سائقي الفورمولا واحد هم الأفضل في العالم، ويجب أن يحصلوا على رواتب مثل معظم نجوم الرياضات في العالم، لكن علينا النظر إلى البطولات الرياضة الأمريكية مثل "ان اف ال" والـ "ان بي ايه"، وكيف جعلوا رياضاتهم وفرقهم مستدامة عبر الوصول إلى أهداف تعادل أو ربحية. ونحن لن نصل إلى أهدافنا إلا من خلال تحقيق توافق عام في الآراء بشأن التكاليف.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate another succesful World Championship campaign Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

في الختام، لقد حققت الكثير كجزء من فريق مرسيدس على مدار الأعوام السبعة الأخيرة. أين ترى نفسك في خلال الأعوام السبعة المُقبلة؟

من جديد، من الصعب الجزم بأمر كهذا. لكنني أحب الرياضة وأحب سباقات السيارات، وأحب هذه المنصة. كما أنني أرى أهداف كبيرة للفورمولا واحد بالمُضي قُدمًا.

نرى كذلك النجاح الذي حققناه في العام أو العامين الأخيرين مع الخطوات المتنوعة التي اتخذناها. حيث أعتقد بأنّه وخلال سبعة أعوام، قد تكون الرياضة في موقع رائع. وهذا يعني أن الفريق كذلك ستكون مستدامة، على الصعيدين المالي والتقني، ما سيوفّر بدوره متعة كبيرة.

لذلك، هذا هو المكان الذي أريد البقاء فيه. أنا فخور بأن أكون شريك في ملكية فريق مرسيدس، لكن دوري في المستقبل قد يتغير. أرغب مواصلة دوري الحالي كمدير للفريق لبعض الوقت، لكن ربما قد أنتقل إلى وظيفة تنفيذية أكثر خلال الأعوام المُقبلة. لم أتخذ بعد أي قرار. فالأمر يتمحور حول الهيكلة التنظيمية للمستقبل، وتطوير الأفراد، وعندها فقط سأكون قادرًا على تغيير دوري.