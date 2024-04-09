مقابلة مع إستيبان أوكون: "حملت عبء عائلتي على كاهلي"
في مقابلة مطوّلة ضمن النسخة الحالية من مجلة GP Racing، كشف إستيبان أوكون سائق ألبين، كل شيء حول بداياته ومسيرته وشخصيته الحالية في الفورمولا واحد.
ألبين
رغم شخصيته الهادئة والودودة البعيدة عن المشاكل، إلا أن أوكون بنى سمعة مختلفة تماماً بين زملائه عندما يجدّ الجد.
يُعرف الشاب البالغ من العمر 27 عاماً بموقفه الصريح وغير المتهاون وغير المتنازل، سواء حيث كان يتعامل مع زملائه أو مدراء الفريق أو أثناء منافسة خصومه.
وبعد دخوله موسمه الثامن الآن، ساعده هذا المنهج في وصوله إلى فورمولا واحد ثم البقاء ضمن عالمها القاسي.
حيث تكلم ضمن حديثه المطوّل في عدد أبريل من GP Racing، حول تضحيات عائلته بهدف مساعدته للوصول إلى فورمولا واحد، وكيف شكّل ذلك شخصيته ضمن الرياضة.
فقد باعت عائلة أوكون منزلها لتمويل مسيرته في الكارتينغ، وعاشت فعلياً على الطريق ضمن منزل متحرك، طوال ما يقارب 30،000 كيلومتر في السنة سفراً مع ابنها إلى الفعاليات التنافسية في جميع أنحاء أوروبا.
"غيرنا علب التروس مرتين خلال ذلك الوقت. أعتقد أننا غيّرنا ثلاث مجموعات من الإطارات للقافلة - لأننا كنا نحمل جميع معدات الكارتينغ معنا، كان التآكل سيئاً جداً" وفقاً لكلام أوكون.
"قصة مضحكة: أوقتنا الشرطة في إحدى المرات وقاموا بوزن القافلة والشاحنة - وقالوا: 'لدينا مشكلة هنا. أنتم زائدون عن المسموح بـ 2.5 طناً'".
وأكمل: "أرادوا فرض غرامة ضخمة علينا، لذا حاولنا التوضيح بأن هذه هي حياتنا، هذا ما نحاول القيام به. وتفهموا ذلك وسمحوا لنا بالمرور".
وأردف: "كان ذلك، نعم… قصة متطرفة نوعاً ما. لكن والدي كان واثقاً جداً من أن لديّ موهبة حقيقية، لذا لم يبخل بأية طريقة لاكتشاف ذلك".
إستيبان أوكون، بريما باورتيم دالارا مرسيدس
ويرى أوكون أن هذه التجربة التي ساهمت بتكوين شخصيته، ما زالت تشكل العمود الفقري لعزيمته في عالم الفورمولا واحد، الأمر الذي بدا واضحاً عندما واجه سيرجيو بيريز ضمن صفوف ريسينغ بوينت أو فرناندو ألونسو في ألبين.
"نعم، أعتقد أن هذا تقييمٌ عادل. ولهذا السبب ربما لن يحبني الجميع، في البداية"، قال.
وأكمل: "لكن عندما يكون هناك أمر ما يجب قوله، خاصة في فورمولا واحد، يجب قوله. ليس لدينا وقت لإضاعته هنا، لذا من المهم أن تكون مباشراً".
وأضاف: "ربما أكون مباشراً جداً في بعض الأحيان، ولكن حسناً... لن أترك شيئاً بعد أن عملت بجد للوصول إلى مكاني هذا. لا أريد أن يتنمّر عليّ أي شخص كان، سواء أكان مدير فريق، مالك الفريق، أو بطل العالم".
واسترسل: "حملت على كاهلي مسؤولية عائلتي منذ سن مبكرة جداً. ولا أقول ذلك لأحصل على شفقة: كانت تلك تجربة جديرة بالمحاولة، وقد نجحنا في الوصول إلى المكان الذي أردنا أن نكون فيه - والآن كل شيء على ما يرام".
واختتم: "لكن من الواضح أنه كان علي أن أتعامل مع شتى أنواع الضغوطات، كان عليّ أن أكون قوياً عند الضرورة، وكان عليّ التأكد من وصول صوتي".
بوسعكم قراءة كامل المقابلة في النسخة الأخيرة من مجلة GP Racing.
Watch: F1 2024 Australian Grand Prix Preview - Everything You Need To Know
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
أوكون يحافظ "على علاقات قوية" مع مرسيدس وسط شائعات استبدال هاميلتون
سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين
ألبين تستبعد اختبار ميك شوماخر في الفورمولا واحد
غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة
أحدث الأخبار
مقابلة مع إستيبان أوكون: "حملت عبء عائلتي على كاهلي"
نتائج المحاكاة المقلقة تصب في اتجاه تعديلات لخطط الأجزاء الانسيابية المتحركة في سيارات 2026
ألونسو: جولة سوزوكا كانت من بين "أفضل خمس جولات" في مسيرتي
لوكلير يُركّز على مشاكل تحضير الإطارات "السلبيّة" قبل سباق الصين
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments