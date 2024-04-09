مقابلة مع إستيبان أوكون: "حملت عبء عائلتي على كاهلي"

رغم شخصيته الهادئة والودودة البعيدة عن المشاكل، إلا أن أوكون بنى سمعة مختلفة تماماً بين زملائه عندما يجدّ الجد.





يُعرف الشاب البالغ من العمر 27 عاماً بموقفه الصريح وغير المتهاون وغير المتنازل، سواء حيث كان يتعامل مع زملائه أو مدراء الفريق أو أثناء منافسة خصومه.





وبعد دخوله موسمه الثامن الآن، ساعده هذا المنهج في وصوله إلى فورمولا واحد ثم البقاء ضمن عالمها القاسي.





حيث تكلم ضمن حديثه المطوّل في عدد أبريل من GP Racing، حول تضحيات عائلته بهدف مساعدته للوصول إلى فورمولا واحد، وكيف شكّل ذلك شخصيته ضمن الرياضة.





فقد باعت عائلة أوكون منزلها لتمويل مسيرته في الكارتينغ، وعاشت فعلياً على الطريق ضمن منزل متحرك، طوال ما يقارب 30،000 كيلومتر في السنة سفراً مع ابنها إلى الفعاليات التنافسية في جميع أنحاء أوروبا.





"غيرنا علب التروس مرتين خلال ذلك الوقت. أعتقد أننا غيّرنا ثلاث مجموعات من الإطارات للقافلة - لأننا كنا نحمل جميع معدات الكارتينغ معنا، كان التآكل سيئاً جداً" وفقاً لكلام أوكون.





"قصة مضحكة: أوقتنا الشرطة في إحدى المرات وقاموا بوزن القافلة والشاحنة - وقالوا: 'لدينا مشكلة هنا. أنتم زائدون عن المسموح بـ 2.5 طناً'".





وأكمل: "أرادوا فرض غرامة ضخمة علينا، لذا حاولنا التوضيح بأن هذه هي حياتنا، هذا ما نحاول القيام به. وتفهموا ذلك وسمحوا لنا بالمرور".





وأردف: "كان ذلك، نعم… قصة متطرفة نوعاً ما. لكن والدي كان واثقاً جداً من أن لديّ موهبة حقيقية، لذا لم يبخل بأية طريقة لاكتشاف ذلك".