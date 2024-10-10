مقابلة خاصة مع كولابينتو: "كنت أتوقع أن أكون سريعاً"

منذ ظهوره غير المتوقع لأول مرة في سباق مونزا، أدهش كولابينتو الجميع بأدائه المميز مع فريق ويليامز، ولكن هذا لم يكن مفاجئاً له شخصياً.

فقد حلّ كولابينتو مكان لوغان سارجنت الذي كان يعاني منذ جائزة إيطاليا الكبرى في سبتمبر.

حينها برزت تساؤلات حول مدى جاهزية السائق الأرجنتيني الذي يشارك في الفورمولا 2، وما إذا كان مدير الفريق جيمس فاولز يخاطر بوضع ثقته في سائق مبتدئ.

لكن وبعد ثلاثة سباقات فقط، سأل نفس الصحفيين فاولز لماذا لم يجلب كولابينتو في وقتٍ أبكر!

ويدل هذا على التأثير الكبير الذي أحدثه كولابينتو خلال تلك السباقات الثلاثة حتى الآن، حيث أتبع ظهوره الواعد في إيطاليا بأولى نقاطه في باكو، وأداء قوي آخر في سنغافورة.

وعلى الرغم من صعوده السريع، بات كولابينتو معتاداً على الفورمولا 1 ويبدو غير متأثر بالاهتمام الزائد أو التفاجؤ بنجاحه في الاقتراب من زميله المتمرس أليكس ألبون أكثر مما فعله سارجنت في غضون ثلاثة سباقات فقط.

"أنا أعلم ما يمكنني فعله، وكنت أتوقع أن أكون سريعاً"، قال كولابينتو في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في سنغافورة، وهو يبدو مرتاحاً وواثقاً.

"حتى وإن لم أكن أمتلك الكثير من الخبرة مع السيارة، كانت هذه فكرة الفريق، ولهذا وضعوني في السيارة، لذا أنا سعيد بمساعدة الفريق".

بعد الأداء المميز لأوليفر بيرمان في جدة مع فيراري، كولابينتو بات أحدث مثال للسائقين الناشئين الذين يصنعون الفارق فوراً، وهو ما يمكن تفسيره بآلاف الساعات التي يقضونها في أجهزة المحاكاة المتقدمة وتحضيرهم الكامل كبدلاء لفِرقهم.

"أعتقد أننا قمنا بعمل جيد كفريق"، قال كولابينتو عن عملية التعلم.

"إنها عملية صعبة. هناك الكثير مما يمكنك تغييره في السيارة. لكن في كل مرة أخرج فيها على الحلبة أتعلم وأتأقلم أكثر قليلاً مع السيارة، وأفهم بشكل أفضل كيف أستخرج أقصى أداء منها، والأمور تسير بشكل جيد".

فرانكو كولابينتو، ويليامز وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ألبون، الذي تحدث إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش مهرجان الخليج للسرعة في ساو باولو، أكد أنه كان معجباً بكيفية تأقلم كولابينتو بشكل طبيعي مع ما يتطلبه الأمر كي تكون سائق فورمولا 1.

"نعم، إنه سريع جداً ومرتاح كسائق"، قال ألبون.

"أعتقد أن دخوله هذا المجال كان طبيعياً للغاية بالنسبة له. بعض السائقين يشعرون ببعض التوتر والقلق. لكن هو لا يبدو كذلك. لقد جاء على الفور وكان سريعاً على حلبات صعبة جداً".

على الرغم من أنه لا يظهر ذلك، لكن كولابينتو اعترف أن حياته انقلبت رأساً على عقب في الشهر الماضي، وأنه حقق أحلام طفولته أسرع مما كان يتوقع.

"نعم، تغير الكثير. قبل يوم واحد كنت لا أزال أشارك في الفورمولا 2. كان هذا تقدماً كبيراً، بالطبع كان حلماً تحقق"، قال السائق الأرجنتيني.

"أنا أستمتع حقاً بهذه الفرصة، وأعلم أنها ستكون صعبة، لكننا نقوم بعمل رائع كفريق لتجاوز منحنى التعلم بسرعة. لقد سجلنا نقاطاً بالفعل في سباقنا الثاني معاً. إنه حلم يتحقق أن نعمل معاً بهذه الطريقة".

"ساعدني أليكس كثيراً منذ أن وصلت إلى الفورمولا 1. وجود معيار مثله، والذي أعتبره أحد أفضل السائقين في التصفيات، كان إيجابياً للغاية وساعدني على اتخاذ كل هذه الخطوات بشكل أسرع منذ وصولي إلى مونزا. وجود زميل كهذا لهو بداية رائعة".

فرانكو كولابينتو، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

قد يكون حلم كولابينتو في الفورمولا 1 قصير الأمد حالياً، حيث سيستمر حتى نهاية الموسم فقط قبل أن يحل مكانه كارلوس ساينز سائق فيراري، بدءاً من موسم 2025 وما بعده.

وفي حين أن فاولز لا يزال يحاول تأمين مكان للسائق الشاب العام المقبل مع فريق ساوبر، فإن المقعد الأخير المتاح على الشبكة لموسم 2025 يبقى محل انتظار. أمام كولابينتو ستة سباقات أخرى لإثبات جدارته والاستمتاع بالفرصة.

يقول كولابينتو أنه يرغب في البقاء مع ويليامز على المدى الطويل بسبب العلاقة الوثيقة التي شكلها كعضو في أكاديمية ويليامز وامتنانه لـ فاولز الذي منحه هذه الفرصة.

"ليست لدي أية فكرة عما سأفعله العام المقبل"، قال كولابينتو.

"بالطبع إنه لأمر رائع أن جيمس يريدني أن أستمر في الفورمولا 1، وأنا ممتن لذلك. في الفورمولا 1 هناك الكثير من الأمور يجب التي عليك أن تكون على دراية بها والكثير من التفاصيل التي يصعب التعامل معها. هو من يساعدني على تجاوز كل ذلك. هو الشخص الذي ساعدني على تحقيق هذا الحلم".

"أريد البقاء في ويليامز، أحب هذا الفريق وطريقة عملهم. أعتقد أنه من المهم أن تكون ممتناً لأنهم كانوا أول من أعطاني الفرصة لقيادة سيارة الفورمولا 1".

"أود الحصول على فرصة مع هذا الفريق في المستقبل. إذا لم يكن ذلك ممكناً، لا أعلم الخيارات الأخرى، لكن خطتي الأولى هي البقاء في الفريق. لقد استثمروا الكثير فيّ منذ أن كنت في الفئات الشبابية، وأنا ممتن لكل ذلك"، أضاف.

ولكن في الوقت الحالي، تعهد كولابينتو بالنظر إلى الأمام وخوض السباقات واحداً تلو الآخر بدلاً من القلق بشأن موسم 2025. في النهاية، هذه هي أفضل وسيلة لرد الجميل لـ فاولز ومواصلة إثبات مكانته لكل من في الحلبة.

"أحاول بذل قصارى جهدي والتركيز على نفسي".

"النتائج بدأت تظهر، وهذا أمر إيجابي للغاية، لذا دعونا نرى ما يمكننا القيام به في السباقات المقبلة. أعتقد أن أمامنا سباقات جيدة في الأفق".