مقابلة خاصة مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

س: كيف كانت الجولة في قطر؟

ج: مذهلة. لا بد من القول أن هذه اللحظة في الشرق الأوسط كانت رائعة. الأجواء هنا في الشرق الأوسط، التي نعيشها حالياً، تعني الكثير لنا حقاً. أعتقد أن ما رأيناه في قطر منذ يومين، سيكون الخطوة الأولى قبل السباقَين التاليين؛ في جدة، مع حلبة جديدة ضمن مكان جديد في الكورنيش، ستكون مذهلة. والجولة الأخيرة في أبوظبي مع عرض ختامي كبير نأمل أن يشهد حسم لقبَي المصنعين والسائقين. لأن هذا هو الحلم الذي نريد جميعنا رؤيته.

كما قلت، يلمؤنا الفخر لأننا نعتقد بأننا وصلنا لمرحلة بدأ خلالها الشرق الأوسط بفهم أهمية الفورمولا واحد. ونحن بدورنا بتنا نفهم الجانب الآخر كذلك.

س: عندما جئتم إلى قطر شهر سبتمبر/أيلول، قمتم بالإعلان عن استضافة قطر لعشر سنوات من 2023 حتى 2032. لكن من دون تحديد الحلبة التي ستقوم بالاستضافة، هناك بعض التكهنات حيال كورنيش الدوحة. هل ترغب الفورمولا واحد بالعودة إلى لوسيل أو ربما إلى حلبة أخرى؟

ج: أعتقد أن الكورنيش يمثل مكاناً مثالياً، مع فرصة إقامة حدث مذهل في الدوحة. هذا التزام علينا القيام به معاً إلى جانب المروج والمنظم. إنه أمر سنقوم بتقييمه الشهر المقبل لدراسة إمكانية تحقيقه.

س: لدينا أربع جولات في الشرق الأوسط: البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر وأبوظبي، كيف ترون تطور شعبية الفورمولا واحد في المنطقة، خاصة وأنك كنت المدير الرياضي مع فيراري موسم 2004 في البحرين

ج: البحرين كانت أول بلد يؤمن بالفورمولا واحد ولهذا وقعٌ خاص، تلك حقيقة، يمتلك الشرق الأوسط مكانة هامة جداً في الفورمولا واحد. نحن نؤمن بقدرات هذه المنطقة،آمل أن يتحقق حلمي برؤية سائقٍ من هذه المنطقة يشارك في الفورمولا واحد.

س: ما الذي يمكن فعله لإيصال سائق فورمولا واحد خاصة مع وجود حلبات مذهلة ضمن أربعة بلدان رائعة تقوم بالكثير من الإنجازات الكبيرة. لكن ليس لدينا سائق عربي من المنطقة؟

ج: أعتقد أن الاتحادات الرياضية تعمل بشكل مكثّف لضمان تقديم برامج تبدأ مع الكارتينغ. من ثم تتقدم عبر الفورمولا 4 والفورمولا 3 والفورمولا 2. تلك هي المقاربة الصحيحة التي يجب تبنيها. نحن ضمن محادثات حيال هذه المسألة. لأنه وكما تعلمون فإن السائقين بالنسبة لنا هم جواهر التاج. وهم نخبة النخبة. لذا، نحن نتطلع قدماً بالفعل لنرى خطط عمل الاتحادات الرياضية في الشرق الأوسط

س: عند الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية لإحدى الجولات. لوحظت بعض التعليقات السلبية على قنوات التواصل الاجتماعي من قبيل أن الفورمولا واحد تسير في طريق مختلف. بالرغم من أن كل شيء سيبقى على حاله وستقام الجولة ضمن بلد جديد ومنفتح تماماً. هل تعتقد أن الفورمولا واحد ستُظهر الجانب الصحيح لأنها قمة رياضة السيارات في نهاية المطاف؟

ج: بالتأكيد، لطالما قلنا بأننا رياضة عالمية مع رسالة رائعة. لذا، عندما تلتزم بلد ما بالاستثمار في هذا المشروع فإنهم على دراية بكمية التغطية الإعلامية التي سيتعرضون لها. نعتقد بأن هذا سيحصل كذلك مع المملكة العربية السعودية، إنهم ملتزمون بتغيير ثقافي هام جداً.

نحن منصة رياضية، يمكن للجميع رؤية الاتجاه الذي نسلكه ولطالما قلت بأنه لا يمكن للتغيير الحصول بين ليلة وضحاها. التغيير يتطلب حضارة متجذرة راسخة كي يكون حقيقياً. نعم، الفورمولا واحد ستساعد في تسريع ذلك العامل الثقافي نحو المستقبل المنشود للبلاد

س: إمكانية إقامة سباقين في القدية وجدة؟

ج: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن جدة ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة وستشكل تجربة مذهلة. سنتواجد هنا للعديد من السنوات ومن ثم سنناقش مع المروج ما سيحمله المستقبل حيال المكان المناسب.

س: 4 سباقات تشكل الرقم الأقصى الممكن في الشرق الأوسط؟

ج: نعم، بكل تأكيد.