مقابلة حصرية: هيرمان تيلكه يدلي برأيه حول المصائد الحصوية في النمسا
ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أدلى هيرمان تيلكه مصمم الحلبات الشهير برأيه حول المصائد الحصوية الجديدة التي تم تطبيقها في حلبة ريد بُل رينغ خلال جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.
إستيبان أوكون، ألبين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون
بعد نسخة 2023 التي شهدت عدداً كبيراً من العقوبات والتحقيقات، يبدو أن حلّ الفورمولا واحد للانتهاء من مشاكل حدود المسار قد بدأت بشكل قوي.
وكان آخر منعطفين في حلبة ريد بُل رينغ يشكلان مشكلة كبيرة للغاية لأنه كان بوسع السائقين الخروج عن حدود المسار هناك واكتساب بعض الأفضلية، وبالتالي غرق الحكام بأكوامٍ من مخالفات حدود المسار.
فقد تم النظر في أكثر من 1200 مخالفة محتملة خلال السباق، حيث استغرقهم الأمر ساعات لإعلان النتائج الكاملة لجميع السائقين خاصة أولئك الذين انتظروا العقوبات.
لكن وفي نسخة هذا العام وبعد تطبيق حدود المسار الجديدة مع المناطق الحصوية.
حيث قال تيلكه معلقاً على نجاح الفكرة: "قمنا بابتكارها سوية مع ’فيا’ والحلبة. وقد عملت بشكل مثالي حقاً. لقد كانت مذهلة خلال هذه الجولة".
وأكمل: "تطبيق الفكرة لم يحتج الكثير من العمل، لكن عليك في البداية الخروج بالفكرة المثالية".
وأردف: "من ثم خضنا نقاشات مع ’فيا’ ووجدنا هذا الحل الذي عمل بشكل جيد للغاية، خاصة بعد ما حصل العام الماضي".
وأكد تيلكه أن هذا الحل قد يكون مثالياً ببساطة لحلبات تواجه نفس المشكلة، لكنه اعترف بأنه قد لا يناسب جميع الحلبات.
فقال: "قد يكون حلاً جيداً لحلبات أخرى كذلك، خاصة تلك التي تعاني من نفس المشكلة".
وأكمل: "سنرى، قامت ’فيا’ بتحليل البيانات وستتخذ القرار المناسب. لقد عمل هذا الحلّ هنا بشكل جيد جداً، لكنه قد لا يناسب الحلبات الأخرى".
وأردف: "حين تكون لدينا سباقات دراجات وسيارات على حلبة واحدة، فإن هذا يمثل حلاً جيداً (نظراً لسهولة إعادة الحلبة لسابق عهدها كي تناسب الدراجات النارية)".
وأضاف: "ربما في المستقبل قد نخرج بحلّ أفضل، لكن حالياً، هذا هو الحلّ الأفضل".
واختتم: "قد نجد في المستقبل حلاً يلائم الدراجات والسيارات معاً".
هيرمان تيلكه
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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