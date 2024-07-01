جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
مقابلة
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

مقابلة حصرية: هيرمان تيلكه يدلي برأيه حول المصائد الحصوية في النمسا

ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أدلى هيرمان تيلكه مصمم الحلبات الشهير برأيه حول المصائد الحصوية الجديدة التي تم تطبيقها في حلبة ريد بُل رينغ خلال جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

إستيبان أوكون، ألبين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

إستيبان أوكون، ألبين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون

بعد نسخة 2023 التي شهدت عدداً كبيراً من العقوبات والتحقيقات، يبدو أن حلّ الفورمولا واحد للانتهاء من مشاكل حدود المسار قد بدأت بشكل قوي.

وكان آخر منعطفين في حلبة ريد بُل رينغ يشكلان مشكلة كبيرة للغاية لأنه كان بوسع السائقين الخروج عن حدود المسار هناك واكتساب بعض الأفضلية، وبالتالي غرق الحكام بأكوامٍ من مخالفات حدود المسار.

فقد تم النظر في أكثر من 1200 مخالفة محتملة خلال السباق، حيث استغرقهم الأمر ساعات لإعلان النتائج الكاملة لجميع السائقين خاصة أولئك الذين انتظروا العقوبات.

لكن وفي نسخة هذا العام وبعد تطبيق حدود المسار الجديدة مع المناطق الحصوية.

حيث قال تيلكه معلقاً على نجاح الفكرة: "قمنا بابتكارها سوية مع ’فيا’ والحلبة. وقد عملت بشكل مثالي حقاً. لقد كانت مذهلة خلال هذه الجولة".

وأكمل: "تطبيق الفكرة لم يحتج الكثير من العمل، لكن عليك في البداية الخروج بالفكرة المثالية".

وأردف: "من ثم خضنا نقاشات مع ’فيا’ ووجدنا هذا الحل الذي عمل بشكل جيد للغاية، خاصة بعد ما حصل العام الماضي".

اقرأ أيضاً:

وأكد تيلكه أن هذا الحل قد يكون مثالياً ببساطة لحلبات تواجه نفس المشكلة، لكنه اعترف بأنه قد لا يناسب جميع الحلبات.

فقال: "قد يكون حلاً جيداً لحلبات أخرى كذلك، خاصة تلك التي تعاني من نفس المشكلة".

وأكمل: "سنرى، قامت ’فيا’ بتحليل البيانات وستتخذ القرار المناسب. لقد عمل هذا الحلّ هنا بشكل جيد جداً، لكنه قد لا يناسب الحلبات الأخرى".

وأردف: "حين تكون لدينا سباقات دراجات وسيارات على حلبة واحدة، فإن هذا يمثل حلاً جيداً (نظراً لسهولة إعادة الحلبة لسابق عهدها كي تناسب الدراجات النارية)".

وأضاف: "ربما في المستقبل قد نخرج بحلّ أفضل، لكن حالياً، هذا هو الحلّ الأفضل".

واختتم: "قد نجد في المستقبل حلاً يلائم الدراجات والسيارات معاً".

هيرمان تيلكه

هيرمان تيلكه

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف المُحرج: رسالتي إلى راسل كانت "أغبى ما قمت به"
المقال التالي بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

F1 فورمولا 1
تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟
ساينز لن يُضغط عليه لاتّخاذ قراره بشأن 2025 بالرغم من فقدان ويليامز صبرها

ساينز لن يُضغط عليه لاتّخاذ قراره بشأن 2025 بالرغم من فقدان ويليامز صبرها

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ساينز لن يُضغط عليه لاتّخاذ قراره بشأن 2025 بالرغم من فقدان ويليامز صبرها
تحليل: فيرستابن أثبت مجدداً أنه لم يتغيّر أو ينضج منذ 2021

تحليل: فيرستابن أثبت مجدداً أنه لم يتغيّر أو ينضج منذ 2021

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تحليل: فيرستابن أثبت مجدداً أنه لم يتغيّر أو ينضج منذ 2021
بياستري "متألم" من منصة التتويج في سباق النمسا

بياستري "متألم" من منصة التتويج في سباق النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري "متألم" من منصة التتويج في سباق النمسا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط