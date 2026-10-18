مقابلة

فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟

تحدثنا مع رئيس هوندا ريسينغ، ياسوهارو واتانابي، عن الوضع الحالي لوحدات الطاقة المتعثرة التي تنتجها الشركة لبطولة الفورمولا 1.

كينيتشي تاناكا

منشور: 18-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

كوجي واتانابي، هوندا ريسينغ

الصورة من قبل: موتورسبورت.كوم اليابان





موتورسبورت.كوم "برايم"



أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

تواجه أستون مارتن هوندا صعوبات كبيرة خلال هذا الموسم. فمع سيارة طُوّرت تحت إشراف أدريان نيوي، ومنشأة جديدة، ووحدة طاقة من إنتاج هوندا بصفتها شريكًا مصنّعًا متكاملًا، كانت التوقعات مرتفعة بطبيعة الحال. لكن الفريق، خلافًا لهذه التوقعات، يقدم أداءً دون المستوى طوال الموسم... ومن المفهوم أن يشعر القراء بالحيرة إزاء ما يحدث.

لذلك، طلب موقع "موتورسبورت.كوم اليابان" إجراء مقابلة مع رئيس هوندا ريسينغ، كوجي واتانابي، الذي وافق مشكورًا على الطلب، فزرنا منشأة ساكورا التابعة لهوندا ريسينغ، وهي مركز تطوير وحدات الطاقة الخاصة بالفورمولا 1. وطلبنا من الرئيس واتانابي الإجابة بأكبر قدر ممكن من الصراحة عن حقيقة ما يجري حاليًا.

كما أُعلن أن الرئيس واتانابي سيترك منصبه في نهاية هذا العام، على أن يتولى نائب الرئيس الحالي كييتشي ياسودا الرئاسة اعتبارًا من الأول من يناير من العام المقبل. وقد أُجريت هذه المقابلة قبل أسبوع واحد بالضبط من الإعلان عن ذلك.

قال واتانابي: "عندما أنظر إلى هذا الموسم، لا بد لي من القول أنه كان صعبًا. وكما ذكرت مرات عديدة من قبل، فقد كان كل شيء جديدًا، من القوانين الجديدة والفرق الجديدة والوقود والزيوت الجديدة إلى السائقين... دخلنا الموسم بطموحات كبيرة، ولم يتغير ذلك، لكن الوضع أصعب مما توقعنا".

ثم تابع الرئيس واتانابي قائلًا:

"لكن يجب ألا نفقد إصرارنا على الفوز، وعلينا مواصلة بذل الجهود لتحسين الأداء ولو قليلًا في كل سباق، والتقدم نحو الأهداف التي وضعناها. هذا ما أفكر فيه حاليًا".

هل وحدة طاقة هوندا أقل كفاءة فعلًا؟

وحدة طاقة هوندا "آر.آي626اتش"

الصورة من قبل: Honda

مع ذلك، لا تزال أستون مارتن هوندا عاجزة عن إظهار أي لمحات من الأداء المميز. ففي بعض الأحيان، تُلام السيارة نفسها بسبب ضعفها، بينما يُقال في أحيان أخرى أن أداء وحدة طاقة هوندا أدنى من منافسيها. كما تُظهر لقطات الكاميرات المثبتة على متن السيارة أحيانًا مدى صعوبة قيادتها، في حين يشتكي السائقون من نقص القوة. ومن الصعب حقًا تحديد السبب وراء معاناتهم عند النظر إلى الوضع من الخارج.

وسط كل ذلك، سألت الرئيس واتانابي بصراحة: "هل أداء وحدة طاقة هوندا أدنى من المنافسين؟" فأجاب قائلًا:

"استنادًا إلى مستويات الأداء التي قاسها الاتحاد الدولي للسيارات في إطار نظام فرص التطوير والتحسين الإضافية ’ADUO’، أعتقد أن وحدة الطاقة لدينا أدنى بوضوح من وحدات الشركات المصنّعة الأخرى. وبالطبع، لا يمكننا معرفة الأرقام الدقيقة لوحدات الطاقة لدى منافسينا، لذا فإن هذا التقييم يفترض أننا نثق بأرقام الاتحاد الدولي للسيارات".

وأضاف: "كما أشار السائقان أيضًا، تتمثل المشكلة الأكبر في افتقارنا إلى القوة مقارنة بالآخرين. ولذلك، استهدفنا من خلال وحدة الطاقة بالمواصفات الثانية زيادة القوة تدريجيًا وتعويض هذا النقص".

وتابع: "تمكنا من تحقيق مستوى القوة الذي كنا نستهدفه مع المواصفات الثانية، لكننا أجرينا بعض التغييرات على عملية الاحتراق، ما أدى إلى عودة سهولة القيادة إلى مستوى مشابه لما كانت عليه في النسخة الأولى من المواصفات الأولى".

وقال: "يمكننا تحسين هذا الجانب إذا منحنا أنفسنا الوقت الكافي، سواء على مستوى المكونات الميكانيكية أو أنظمة التحكم. وقد شهدنا تحسنًا في سهولة القيادة حتى في ظل المنافسة الصعبة. لكننا لا نزال نفتقر إلى القوة، وهذا أمر يتعين علينا العمل على تحسينه".

ومع ذلك، فمن المثير للاستغراب أن تواجه وحدة طاقة هوندا، التي كانت حتى العام الماضي في موقع يسمح لها بالمنافسة على اللقب، مثل هذه الصعوبات رغم التغييرات الكبيرة في القوانين. فما الذي حدث تحديدًا؟

أجاب الرئيس واتانابي: "أعتقد أن السبب الرئيسي هو أننا بدأنا التطوير متأخرين".

ثم أوضح قائلًا:

"من خلال تحويل هوندا ريسينغ إلى شركة متخصصة في تطوير السباقات، حرصنا على إبقاء شعلة الفورمولا 1 متقدة، حتى على مستوى الأبحاث الأساسية. ولذلك، لم يتوقف تطوير الفورمولا 1 بالكامل في أي وقت. لكن عندما أعلنّا عودتنا في عام 2023، كان علينا إنشاء منظومة تطوير بسرعة، وقد استغرق ذلك بعض الوقت".

وأضاف: "تأخر قرارنا بالعودة إلى المنافسة عامًا واحدًا مقارنة بالآخرين، كما استغرقنا وقتًا لتجهيز منظومة التطوير، ما يعني أننا أهدرنا فعليًا عامين. وخلال تلك الفترة، ركزنا على تطوير البطارية والمحرك الكهربائي، وهي عملية تستغرق وقتًا، وأعتقد أننا تمكنا من تحقيق أهدافنا في هذا المجال، لكن ذلك جاء على حساب تأخر تطوير محرك الاحتراق الداخلي".

وتابع: "لو تمكنا من بدء التطوير بمنظومة متكاملة منذ البداية، لكان بإمكاننا توزيع الموارد على المكونات الكهربائية والمحرك. لكننا عانينا في البداية نقصًا في الموظفين، فبدأنا تطوير المكونات الكهربائية أولًا، ثم انتقلنا إلى التركيز على المحرك. حاولنا تعويض التأخير من خلال تسريع التطوير، لكننا واجهنا بعد ذلك قيود الميزانية وحدود ساعات التشغيل، وفي نهاية المطاف لم نتمكن من تعويض الوقت الذي خسرناه".

اقرأ أيضاً:

وأوضح الرئيس واتانابي أن الصعوبة في تجهيز منظومة التطوير تعود إلى تعذر نقل الموظفين بسهولة من الأقسام الأخرى غير المرتبطة بالفورمولا 1. وشرح أن العاملين في قسم تطوير الفورمولا 1 كانوا جميعًا من الكفاءات العالية، ويتولون قيادة مشاريع في أقسامهم المختلفة، ولذلك لم يكن بإمكانهم البدء فورًا في العمل على تطوير الفورمولا 1 حتى بعد اتخاذ قرار نقلهم.

وقال: "بالطبع، لا يمكنني تقديم أرقام محددة، لكن بعد انتهاء مشاركتنا في المرحلة الرابعة، انتقل العديد من المهندسين الذين كانوا مسؤولين عن الفورمولا 1 إلى أقسام الحياد الكربوني وتطوير التقنيات المتقدمة في 31 مارس 2022. وعندما عدنا إلى الفورمولا 1، لم يكن الأمر ببساطة يقتصر على إعادة جميع هؤلاء المهندسين. فقد وظفنا بعض أصحاب الخبرات من خارج الشركة، واستقطبنا آخرين من أقسام مختلفة".

وأضاف: "لكن المهندسين الذين كانوا مسؤولين عن الفورمولا 1 كانوا يشغلون جميعًا مناصب مهمة. ولذلك، لم يكن من السهل إعادتهم إلى تطوير الفورمولا 1. كما أن كل منصب يتطلب إجراءات لتسليم المسؤوليات. ولهذا، استغرق الأمر بالتأكيد وقتًا طويلًا حتى يجتمع الجميع مجددًا".

وتابع: "المهندسون المسؤولون عن تطوير الفورمولا 1 هم أشخاص كانوا سيتولون قيادة المشاريع في الأقسام الأخرى. وأعتقد أنه ليس من السهل على أي شركة نقل أشخاص بهذه الكفاءة إلى أقسام أخرى".

بعبارة أخرى، إنها منظومة تضم مجموعة من قادة المشاريع. وهذا هو حال فريق تطوير الفورمولا 1 لدى هوندا.

لتحقيق أهداف طموحة.. هوندا أعادت تطوير المحرك من الصفر

المقر في ساكورا

الصورة من قبل: Honda

مع ذلك، يبقى أداء وحدة طاقة هوندا أدنى من أداء منافسيها.

ففي الواقع، قال الرئيس واتانابي خلال فعالية حوارية نظمتها هوندا ريسينغ في متحف كيوتو للسكك الحديدية في نهاية العام الماضي: "أريد التأكد من أننا لن نكون بطيئين أكثر من اللازم منذ البداية". كما لم تكن التصريحات المتشائمة كثيرة حتى قبل انطلاق الموسم.

وعندما سُئل عن التوقعات التي كانت لدى هوندا وهوندا ريسينغ في ذلك الوقت، أجاب الرئيس واتانابي:

"الأمر صعب... سواء كانت المعلومات دقيقة أم لا، فقد كانت لدينا معلومات عن منافسينا، بما في ذلك الشائعات. وبالنظر إلى ذلك، لم أعتقد بالتأكيد أننا في وضع مريح".

وأضاف: "كنا ندرك منذ ذلك الحين أننا قد نكون في وضع غير مواتٍ من حيث القوة. لكن من الصحيح أيضًا أننا لم نتوقع ظهور مشكلة بهذا الحجم فيما يتعلق بسهولة القيادة".

ومع ذلك، كانت وحدة طاقة هوندا تقدم أداءً يسمح بالمنافسة على اللقب حتى العام الماضي. ومن الصعب فهم سبب المعاناة بهذا القدر، حتى مع أخذ التأخير في التطوير في الحسبان. فما الذي حدث تحديدًا؟

أجاب: "لا أعرف ما فعلته الشركات الأخرى. لكن داخل شركتنا، حاولنا بالتأكيد إجراء تغييرات كبيرة".

وأضاف: "لم نطور المحرك انطلاقًا من محرك كان من المفترض استخدامه حتى عام 2025، بل أنشأنا محركًا جديدًا بالكامل. وأعتقد أن هذا هو الجانب الذي واجهنا فيه تحديات مختلفة".

وتابع: "لتحقيق القيم المستهدفة التي وضعناها، درسنا ما إذا كان ينبغي لنا الاستناد في التطوير إلى شيء من عام 2025 أم لا. وفي النهاية، قررنا مواصلة التطوير انطلاقًا من تصميم جديد بالكامل".

وخلال عملية التطوير، استهدفت المرحلة الأولى من نظام فرص التطوير والتحسين الإضافية زيادة القوة، بينما شهدت المرحلة الثانية، وفقًا لما نُشر سابقًا، تقديم شاحن توربيني محدّث لتحسين سهولة القيادة.

ورغم استمرار الفوارق بينهم وبين الفرق المتصدرة، فإن أداءهم يتحسن بالفعل، ووفقًا للرئيس واتانابي، لا يزال هناك مجال واسع للتطور.

المعاناة مستمرة... فهل العلاقة مع أستون مارتن بخير؟

مايك كراك وشينتارو أوريهارا

الصورة من قبل: Honda

لا بد أن الصعوبات التي واجهتها هوندا وهوندا ريسينغ حتى الآن كانت غير متوقعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى شريكهما أستون مارتن. بل إن هناك شائعات تفيد بأن أستون مارتن تواصلت مع شركات أخرى مصنّعة لوحدات الطاقة.

فهل توجد أي مشاكل في العلاقة مع أستون مارتن؟

أجاب واتانابي:

"كانت أهدافنا متطابقة منذ البداية. وعلى جميع المستويات، ليس أمامنا خيار سوى تعزيز شراكتنا، ونحن ندرك معًا أن هذا هو ما يخضع للاختبار. ولهذا، أعتقد أن علاقتنا تزداد قوة".

وأضاف: "نجري مناقشات صريحة للغاية بشأن كيفية تحسين تنافسية وحدة الطاقة والهيكل بوصفهما سيارة متكاملة، والجوانب التي نتأخر فيها حاليًا، والتحديات التي نواجهها، والإجراءات اللازمة لحلها. لا تزال هناك تحديات كثيرة أمام كل من وحدة الطاقة والهيكل. ولا يمكن وصف أي منهما بالكمال. ولم يتغير نهجنا القائم على مواصلة تحسينهما بصورة تدريجية".

وأكد الرئيس واتانابي أن تعميق التعاون مع أستون مارتن يشكل عنصرًا أساسيًا لتحسين التنافسية مستقبلًا. وأشار إلى أن الشركاء السابقين، مثل ريد بُل أو مكلارين خلال حقبتها الذهبية، لا بد أنهم واجهوا تحديات مماثلة.

وقال: "الأمر المهم هو تعزيز تركيزنا على بناء كل سيارة على حدة. وأعتقد أن تراكم هذه الجهود سيؤدي إلى تحسين التنافسية مستقبلًا".

وأضاف: "يُصنّع الهيكل ووحدة الطاقة من قبل شركتين مختلفتين. ونعتقد أن التعاون على مستوى عالٍ أمر بالغ الأهمية لدفع التطوير قدمًا. ومع نضوج الفريق بمرور الوقت، وتعميق فهمنا لآليات العمل لدى كل طرف، ستتحسن سرعة التطوير وكفاءته. ونتيجة لذلك، أعتقد أن المستوى العام للسيارة سيرتفع".

وتابع: "لقد واجهت صعوبات طوال مسيرتي حتى الآن، لكنني تمكنت من تجاوزها بمرور الوقت".

علاوة على ذلك، أثار ترك أستون مارتن هيكل سيارتها في اليابان بعد جائزة اليابان الكبرى ونقله إلى منشأة هوندا ريسينغ في ساكورا لإجراء اختبارات مختلفة نقاشًا واسعًا. ويمكن النظر إلى هذه الخطوة أيضًا باعتبارها جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين أستون مارتن وهوندا.

وقال واتانابي: "من الأمثلة التي كثيرًا ما ذكرتها إحضار السيارة الفعلية إلى هنا، إلى منشأة هوندا ريسينغ في ساكورا، بعد جائزة اليابان الكبرى لإجراء الاختبارات... لا يزال لدينا موظفون من أستون مارتن في ساكورا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا يعني أننا طورنا نهجًا ومنظورًا يركزان على تعزيز تنافسية السيارة ككل".

أصبحت الفورمولا 1 اليوم منظومة شديدة التعقيد. ولتحقيق الأداء المطلوب ضمن هذه المنظومة، بات التكامل السلس بين الهيكل ووحدة الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولتحقيق ذلك، يجب على أستون مارتن وهوندا، كما قال الرئيس واتانابي، أن تعملا بتكامل أكبر من أي وقت مضى.

واختتم قائلًا: "أعتقد أن الوصول إلى نسبة تكامل تبلغ 100% سيستغرق وقتًا طويلًا بعد. لكن الأهم هو التأكد من أننا سنتمكن من خوض السباقات بصورة سليمة في العام المقبل".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة

المزيد من

أستون مارتن رايسينغ





كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل





هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"





ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إسبانيا الكبرى



ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

أحدث الأخبار





مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



18 دقيقة



مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟





فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



GTWE تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



بورتيماو



11 س



فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس





دبليو إي سي: جينيسيس تنتزع أول بول بوزيشن في تاريخها ببطولة العالم للتحمل متقدمة على تويوتا في برشلونة



دبليو إي سي



WEC دبليو إي سي



برشلونة



13 س



دبليو إي سي: جينيسيس تنتزع أول بول بوزيشن في تاريخها ببطولة العالم للتحمل متقدمة على تويوتا في برشلونة





زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



16 س



زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك