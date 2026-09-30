ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

لا يمكن أن تكون باكو مجرد مكان آخر بالنسبة إلى كارلوس ساينز. عندما تحدثنا معه عشية جائزة أذربيجان الكبرى 2026 الأسبوع الماضي، كان الإسباني قد وصل إلى المدينة للتو، وعادت أفكاره حتمًا إلى ما حدث قبل 12 شهرًا، عندما حقق أول منصة تتويج له مع ويليامز.

ولا يزال يعتبرها واحدة من أفضل اللحظات في مسيرته، لكن ساينز وصل إلى باكو في 2026 بعد بضعة أشهر صعبة، لم تسمح له خلالها سيارة ويليامز بتحقيق النتائج التي كان يأمل فيها.

ومع ذلك، فمن الناحية الشخصية، تبدو رؤيته للأمور معاكسة تقريبًا: ففي سن 32 عامًا، يشعر بأنه يقترب من ذروة مسيرته ويقود بمستوى عالٍ جدًا. وهذا التناقض تحديدًا، بين شعوره خلف عجلة القيادة وغياب النتائج، هو ما جعل هذه الفترة محبطة بشكل خاص.

موتورسبورت: كارلوس، كيف حالك؟

كارلوس ساينز: "أنا بخير. وصلت أمس من أجل عطلة نهاية أسبوع السباق. إنه مكان يعيد الكثير من الذكريات الرائعة من العام الماضي، من أول منصة تتويج لي مع ويليامز. كانت على الأرجح واحدة من أفضل لحظات مسيرتي، لذلك أصبحت باكو الآن مكانًا مهمًا بالنسبة إليّ".

ما طبيعة هذه المرحلة في حياتك ومسيرتك؟

"إنها مرحلة خاصة، لأنه فيما يتعلق بأدائي الشخصي، أشعر بأنني أخوض عامًا جيدًا. أبلغ من العمر 32 عامًا وأعتقد أنني قريب من ذروة مسيرتي. أشعر بأنني أقود بشكل جيد جدًا هذا العام، لكن في الوقت نفسه كان موسمًا محبطًا للغاية، مع الكثير من المشاكل في السيارة التي منعتنا من تحقيق نتائج جيدة".

"بطريقة ما، أشعر بأن هذا العام يتحول إلى عام ضائع بعض الشيء في مسيرتي، لأننا لا ننجح في الوصول إلى الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. آمل أن يكون مجرد عام غريب، وأن نجد أنفسنا في الموسم المقبل في وضع أفضل".

انضممت إلى ويليامز في 2025، لكنك قبل ذلك قدت لصالح تورو روسو ورينو ومكلارين وفيراري. ما الذي تعتقد أنك أضفته إلى هذا الفريق، وإلى أي مدى تغيرت ويليامز منذ وصولك؟

كارلوس ساينز، ويليامز

"أولًا، جلبت خبرتي وسرعتي كسائق. بعد 12 عامًا في الفورمولا 1، أعتقد أن الجميع يعرف نقاط قوتي إلى حد كبير. لكن قبل كل شيء، أعتقد أنني جلبت الخبرة وطريقة معينة في العمل، في محاولة لمساعدة هذا الفريق على التطور.

"لقد حظيت بفرصة خوض تجربة العمل مع فرق كبيرة مثل فيراري، لذلك يمكنني أن أعطي ويليامز مرجعًا عن مستوى الفرق الكبيرة اليوم وما يلزم للوصول إلى ذلك المستوى".

"والأمر الإيجابي هو أن لدينا أيضًا جايمس فاولز، القادم من مرسيدس، وأليكس ألبون، الذي اختبر بيئة ريد بُل. هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص مهمين داخل الفريق يعرفون كيفية عمل الفرق الكبيرة. ونحن نحاول إعادة ويليامز إلى ذلك المستوى في المستقبل".

لقد قررت الالتزام بمستقبلك مع ويليامز. بعيدًا عن الأسباب التقنية، ماذا رأيت في الأشخاص داخل هذا الفريق وأقنعك بمواصلة الإيمان بالمشروع؟

"هناك سببان رئيسيان. الأول هو أنني أثق بالمشروع وبالأشخاص وبالرؤية المتوسطة إلى طويلة الأمد داخل الفريق. صحيح أن هذا العام كان مخيبًا للآمال للغاية، موسمًا لم يتوقعه أحد. كما أنه أظهر لنا حجم التطور الذي لا يزال يتعين علينا تحقيقه، وأننا على الأرجح أبعد مما كنا نعتقد".

"في العام الماضي كان الأمر معاكسًا تقريبًا: حققنا نتائج كانت أفضل حتى مما توقعناه. أما هذا العام، فقد كان أكثر صعوبة بكثير. والسبب الثاني هو أنني شعرت بأنني في منزلي منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها. في ويليامز، شعرت بأن الناس يستمعون إليّ حقًا، وبالنسبة إليّ كسائق، فهذا أمر أساسي. أريد أن أشعر بأن الناس يستمعون عندما أتحدث، وأن بعض الأمور يمكن أن تتحرك في الاتجاه الذي أقترحه".

"وحتى الآن، هذا بالضبط ما حدث هنا. كانت بعض أفضل سنوات مسيرتي مع مكلارين، وكذلك بعض سنواتي مع فيراري. في مكلارين، على سبيل المثال، شعرت بطريقة مشابهة جدًا لما أشعر به الآن في ويليامز. وأعتقد أن السائق قادر على تقديم أفضل مستوياته عندما يجد نفسه في مثل هذه البيئة".

كارلوس ساينز في مكلارين موسم 2019 مع روبرت مانوورنغ، مدرب الأداء الخاص به

لقد وصفت نفسك كثيرًا بأنك شخص عقلاني جدًا. لكن هل تجد صعوبة الآن في ترك اليوم السيئ خلفك؟

"بالتأكيد. أنا أول شخص، عندما أذهب إلى الفراش بعد يوم لم تسر فيه الأمور على ما يرام، يعاني من التفكير في الأخطاء التي ارتُكبت. لكن الخبرة منحتني شيئًا مهمًا جدًا: إدراك أن العالم لا ينتهي عند ذلك الحد. مررنا جميعًا بعطلات نهاية أسبوع جيدة وأخرى سيئة. الحياة تستمر، وقيمة السائق لا تنخفض فجأة بسبب سباق سيئ واحد".

"مع الخبرة، تتعلم كيفية التعامل مع هذه المواقف ذهنيًا. تعرف أنه مجرد سباق واحد، وربما تنهي السباق التالي على منصة التتويج في باكو، وينسى الجميع ما حدث من قبل، وفجأة ينظرون إليك كسائق مختلف. الخبرة تساعد كثيرًا في هذا الجانب".

ما أصعب لحظة في مسيرتك؟

"بالتأكيد، كانت الأشهر التي أعقبت معرفتي بأنني سأغادر فيراري. بصراحة، كنت أعتقد أنني سأبقى هناك لفترة طويلة. كنا قد مررنا بأربعة أعوام جيدة، وأعتقد أن شارل (لوكلير) وأنا قدمنا عملًا جيدًا معًا، وكان الفريق يتحرك في الاتجاه الصحيح".

"لم أتوقع أبدًا أن أغادر فيراري، لكن ذلك الموقف حدث، واحتجت إلى شهرين أو ثلاثة لأجد نفسي مجددًا، وأفهم كيف أريد مواصلة مسيرتي وما سيكون هدفي التالي".

"كانت أشهرًا صعبة، لكنني أعتقد أنه بسبب تلك الصعوبة تحديدًا، وجدت على الأرجح أفضل مستوى لي في مسيرتي بعد ذلك. فزت في أستراليا، وحققت منصات تتويج، وأعتقد أنني قدمت موسمًا قويًا جدًا في 2024".

وما هي أفضل لحظة؟

"لدي الكثير من الذكريات الرائعة من سنواتي مع مكلارين. استمتعت حقًا بالقيادة لذلك الفريق وتحقيق منصات التتويج الأولى لي هناك".

"ثم جاءت الانتصارات مع فيراري. من المستحيل وصف ما يشعر به السائق عندما يفوز بالسباقات الأولى في مسيرته. وأعتقد أن الطريقة التي جاءت بها تلك الانتصارات الأربعة تجعل كل واحد منها مميزًا".

"ثم كانت هناك منصة التتويج مع ويليامز. كنت قد راهنت باختياري لهذا الفريق، وربما اعتقد بعض الأشخاص أنني مجنون. ثم حققنا ثلاث منصات تتويج قرب نهاية الموسم، وبدا أن كل شيء يتحرك في الاتجاه المثالي. ولهذا السبب تحديدًا كان من الصعب فهم هذا العام. لقد كان موسمًا معقدًا للغاية".

منصة تتويج باكو 2025

تحمل اسمًا مهمًا جدًا في عالم رياضة السيارات. هل كانت هناك فترة شعرت فيها بأن كونك ساينز أصبح عبئًا أكثر منه امتيازًا؟

"نعم، بالتأكيد خلال سنواتي الأولى في الكارتينغ. في ذلك الوقت، شعرت بأن ثقل اسم عائلتي أكبر من المزايا التي يمكن أن يجلبها لي. عندما كنت صغيرًا، شعرت بذلك الضغط كثيرًا. كنت أراه وأشعر بأنني لا أُعامل بالطريقة نفسها بسبب هوية والدي".

"كانت هناك بعض المواقف الصعبة جدًا التي لا أريد التحدث عنها الآن، لكن بين سن 11 و14 عامًا، عندما كنت أشارك في الكارتينغ، مررت ببعض اللحظات السيئة. ربما سأتحدث عنها يومًا ما في سيرتي الذاتية. شعرت بالتأكيد بالضغط، ورأيت بعض الأشخاص يتصرفون بشكل سيئ تجاه صبي يبلغ 12 أو 13 عامًا. لم يعجبني ذلك".

إذا تمكنت من مقابلة كارلوس البالغ 15 أو 16 عامًا اليوم، فهل ستخبره أن كل ذلك كان يستحق العناء؟ وهل هناك شيء من حياة المراهق "العادي" تشعر أنه فاتك؟

"سأخبره بالتأكيد أن الأمر كان يستحق العناء. لم تكن لدي لحظة حقًا تساءلت فيها عما إذا كان كل ما أفعله يستحق التضحية، لأنني كنت أستمتع به دائمًا".

"القيادة، والذهاب إلى السباقات، والمنافسة - كان ذلك حلمي دائمًا. وحتى عندما فاتتني بعض التجارب العادية التي قد يعيشها شاب في السادسة عشرة من عمره، لم أنظر إليها على أنها تضحية. كنت ببساطة أعتقد أنني أفعل ما أريد القيام به".

"بالطبع، كانت هناك لحظات من التوتر والضغط، ولحظات لم أكن أعرف فيها ما إذا كنت سأصل إلى الفورمولا 1 أو ما إذا كنت سأصبح فعلًا سائقًا في الفورمولا 1".

"لذلك الصبي الذي كانت لديه شكوك حول ما إذا كان سيصل يومًا إلى هنا، أو حتى سيفوز بسباقات في الفورمولا 1، سأقول له ألا يقلق. سيصل إلى هناك. وربما سيحظى بمسيرة أفضل حتى مما كان يتخيل".