مقابلة حصرية: رؤية نيوي حول ما يجب أن تكون عليه بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد

طوال حياته المهنية، شاهدنا العديد من الأفكار لسيارته المثالية في الفورمولا واحد - والتي شملت سيارته Red Bull X2010 الشهيرة (الافتراضية) التي صممها خصيصاً للعبة Gran Turismo. كانت سيارة تولد 1400 حصاناً حطمت الرقم القياسي على حلبة سوزوكا بفارق 20 ثانية خلال الطلعات على المحاكي.

لكن تقديم سباقات فورمولا واحد مثالية لا يتمحور فقط حول أقوى السيارات، لأن سباقات مليئة بسيارات متماثلة القوة قد لا تقدم منافسات حماسية تتطلع إليها الجماهير.

بدلاً من ذلك، يتطلب إنشاء بطولة فورمولا واحد ناجحة التغلب على الكثير من المطالب المتناقضة لتحقيق الأهداف التي تتجمع معاً نحو أمر مثير حقاً.

لذلك، في وقت تناقش فيه البطولة ما إذا كانت الفترة الحالية من القوانين قد أتت بكل ما كان متوقعاً، وسط تساؤلات حول ما يمكن أن نتوقعه من موسم 2026، بدا الوقت مثالياً للجلوس مع نيوي والكلام حول أفكاره ووجهة نظره لما يجب أن تكون عليه الفورمولا واحد.

وضمن مقابلته الحصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قدم نيوي رؤية فاتنة وواقعية حول الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه الفورمولا واحد، إذ تُثار الكثير من الجوانب في هذا العالم المتغير من حولنا ما يعني أن على العقل أن يسيطر على القلب في هذه الأيام.

"هنا حيث تأتي كل الألغاز"، قال نيوي. "أعتقد أن معظم الأشخاص سيقولون، من وجهة نظر المشاهدين، ربما نريد سيارات بمحرك من عشر أسطوانات بالتنفس الطبيعي. جميعنا نشتاق إلى محركات الأسطوانات العشر أو تلك بثماني أسطوانات في بدايات الألفية".

"لكنها بالطبع لا تتحلى بكفاءة استهلاك الوقود. لذلك، عليك أن تحقق التوازن بين المشاهد والمسؤولية الاجتماعية، على الرغم من أن استهلاك الوقود في السيارات لناحية التلوث الناتج عن الرياضة، وفي الواقع، لهو ضئيل للغاية".

"أكبر المؤثرين يجب أن يكونوا أولئك الأشخاص الذين يحضرون السباقات. وذلك ليس مختلفاً عن كرة القدم أو أية رياضة عالمية أخرى. لذا، أعتقد أن هذا هو لغزك الأول: مصدر الطاقة. هل تسعى للكفاءة، التي تأتي عادةً بصوت هادئ نسبياً، فالضجة الكبيرة هي في الواقع تمثيل لعدم الكفاءة؟".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"وبالنسبة للجزء الخاص بالهيكل، بالنسبة لي المثالي أن يكون صغيراً وخفيفاً. لكن السيارات أصبحت كبيرة للغاية.. هذه هي الأساسيات".

"يمكنك بعد ذلك أن تبدأ في النقاش حول مدى سرعة السيارة التي يجب أن تكون، من حيث الأداء على السرعات العالية، ولكن ما يجب تذكره هو أن التلفاز عادةً ما يظهر السيارات وكأنها بطيئة".

"مشاهدة سيارة بأداء متوسط ليست تجربة مثيرة. يجب أن تكون السيارات سريعة بشكل لائق حتى تبدو سريعة على التلفاز".

وتحول حديث نيوي من الأحجيات التي تواجه فورمولا واحد في المستقبل إلى جوهر المشكلة التي تتمحور حول تقديم سباقات سريعة.

يعمل المنظمون والمروجون لسباقات الجائزة الكبرى على قوانين تضمن الإثارة، في حين أن على الفرق تصميم سياراتها التي تقدم أفضل ما لديها وتحقق الانتصارات المملة والثنائيات. إذ لا يقدم فوز مثير أية نقاط إضافية.

هاتان القوتان تعملان ضد بعضهما البعض في النهاية وذلك أمر يعتقد نيوي أنه لا يمكن حله بالكامل.

"ما لم تجعل المنافسات اصطناعية، الأمر الذي يعني أن البطولة قد تصبح شبيهة باستعراضات المصارعة الحرة. فإنني لست متأكداً مما إذا كنا قادرين (على رفع سوية الإثارة)"، قال نيوي.

"الواقع هو أن اللوائح التي نمتلكها حالياً هي ربما الأكثر تقييداً من ذي قبل. تميل كل مجموعة جديدة من اللوائح إلى أن تكون أكثر تقييداً من سابقاتها. كما تم اعتماد سقف النفقات أيضاً لتقييد إنفاق الفرق الكبيرة مقارنة بالصغيرة".

"ومع ذلك، فإن ترتيب المنافسة ضمن سقف النفقات لم يتغير بشكل كبير".

ولكن التنافس بين الفرق وواضعي القوانين في تحقيق أهداف متنافسة لا يعني الفشل بالضرورة، لأن ضمن إمكانياتهم تلك تتواجد المكونات المشتركة التي يمكن أن تنتج سباقات رائعة.

عام 2012 مع ستة فائزين مختلفين في أول ست سباقات الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تذكر الأوقات الجيدة

هناك أيضاً الاعتبار الهام أن الفورمولا واحد ستواجه دائماً صعوبة في مجاراة ما نتذكره عن الماضي: اللحظات الأيقونية التي قد تترافق أيضاً مع سباقات مملة حذفت من بنوك الذاكرة.

"لدينا عادةُ أن نتذكر السباقات المذهلة، والمعارك المذهلة"، أضاف نيوي. "ثم ننسى تلك التي تكون مملة قليلاً".

"الواقع هو أن هناك الكثير من السباقات المملة على مر السنين. ربما الموسم الأكثر إثارة، أعتقد، كان عام 2012 مع ستة فائزين مختلفين في أول ست سباقات".

"أعتقد أن جمال الفورمولا واحد هو أنها مسألة إنسان وآلة. ضمن الآلة، لديك الهيكل والمحرك. لذا، لديك ثلاثة مداخل رئيسية لحزمة تنافسية بشكل كامل".

"لا تحتاجها جميعاً بالضرورة كي تكون الأفضل في السباق، ولكن ربما إذا كان لديك اثنان منها والثالثة جيدة، فإنك ستكون في موقع معقول".

"هذا هو خطر التنظيم المفرط، في حال باتت السيارات مفرطة التنظيم، وأصبحت تقدم صيغة واحدة فقط من السباقات، فإن التاريخ يشير إلى أنه كلما سارت بهذا النحو، كلما باتت أقل شعبية".

"أسوأ أو أفضل مثال، بحسب الطريقة التي نقارب بها الأمر، هي إندي كار في منتصف التسعينيات. كان هناك، أعتقد، أربعة أو خمسة مصنعي هياكل مختلفة، وثلاثة أو أربعة مصنعي محركات مختلفين، وكانت شعبيتها قد بدأت تنافس الفورمولا واحد في ذلك الوقت".

"بعد ذلك بوقت قصير أصبحت سلسلة واحدة، على الأقل لناحية الهيكل، وسلسلتين لناحية المحرك. وتراجعت شعبيتها في الواقع".

يرى نيوي أن معدلات تآكل الإطارات الحالية، جيدة الصورة من قبل: صور موتورسبورت

دور الإطارات

البطولة الناجحة لا تتمحور فقط حول السيارات المناسبة، حيث يرى نيوي مسألة هامة بنفس القدر: تأثير الإطارات.

مهما تذمر الفرق والسائقون من مسألة تآكل الإطارات بسبب عدم قدرتهم على الضغط إلى الحد الأقصى في كل لفة، لكن نيوي يعتقد أن التوازن الحالي جيد جداً.

"أعتقد أن تآكل الإطارات يساء فهمه"، قال. "لكن شخصياً، أعتقد أنه أمر جيد. فذلك يمنح الفرصة لاستراتيجيات مختلفة".

"لو لم يكن تآكل الإطارات كبيراً في في تكساس (على سبيل المثال)، لما كانت لدينا أية فرصة لمساعدة ماكس [فيرستابن] على الفوز في السباق. وهذا ربما كان أحد أكثر السباقات إثارة في الموسم".

"لذلك، أعتقد أن تآكل الإطارات مناسب كما هو الحال الآن. فقد نحصل نحصل على استراتيجيات مختلفة وقد تؤدي السيارات المختلفة بشكل مختلف ضمن لحظات مختلفة من السباق".

"إنه يعطي نوعاً من التنوع الذي قد يكون غائباً عادة دون ذلك. فالسباقات التي يكون فيها تآكل الإطارات أقل، وينتهي السباق بتوقف واحد، فإنها عادةً السباقات الأقل إثارة".

سيارات الفورمولا واحد الحديثة كبيرة الحجم كثيراً مقارنة بالحقب السابقة الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حجم السيارة هو الأمر الرئيسي

في ظل الحديث الأخير في دوائر الفورمولا واحد عن عودة مشكلة الهواء المتسخ، رغم جميع الجهود التي بذلت مع قوانين عام 2022، يعود نيوي إلى وجهة نظره الأصلية: أن حجم السيارات هو المشكلة.

"فيما يتعلق بالجانب الانسيابي، بالتأكيد في 2022 خاصة، كانت السيارات تلاحق بعضها البعض عن كثب، وحتى الآن لا تزال تلاحق بعضها البعض عن كثب"، قال.

"لكن السيارات ربما أصبحت كبيرة حقاً. إنها سريعة وثقيلة، وأعتقد أن هذا أمر مؤسف. لأن ما يمكن قوله على مرّ السنين هو أن ما تمثله السيارات في الفورمولا واحد، يميل إلى أن يصبح شائعاً في صالات العرض (للسيارات التجارية)".

"تغيير ناقل الحركة بالزر الكهربائي أتى بالتأكيد من الفورمولا واحد. وأصبح ذلك شائعاً جداً في السيارات العادية الآن".

"عندما تم تقديم السيارات ذات الشواحن التوربينية لأول مرة إلى فورمولا واحد في الثمانينيات، بدأنا بعدها في رؤية المزيد من السيارات العادية التي تمتلك شواحن توربينية".

"انظروا إلى ألياف الكربون - معظم السيارات الرياضية التي نراها على الطريق السريع الآن، لديها نوع من الأجنحة التي تظهر وتختفي. لذا، فإن ذلك يوضح كيفية سير مثل هذه الأمور".

"بالتأكيد، هناك الكثير من الحديث - المحق - في الوقت الحالي، حول البيئة وكيفية تقليل التأثيرات على الكوكب من السيارات. ربما من خلال مدخرة الطاقة أو خلايا الهيدروجين، دون استخدام الوقود الأحفوري".

"لكن الشيء الأهم بكثير بالنسبة لي هو في الواقع كمية الطاقة التي تستخدمها السيارة. لأن هذا هو الأمر الرئيسي: إذا كانت تستخدم كميات هائلة من الطاقة، فلا يهم من أين تأتي المصدر، هذه الطاقة يجب أن تأتي من مكان ما، حتى لو كانت قادمة من طاقة الرياح، فهذا لا يعني بالضرورة انبعاثات كربونية معدومة أو صفرية".

"لذلك، فإن الفرصة للفورمولا واحد كي تسير في الاتجاه المعاكس، نحو سيارات أصغر حجماً، أخف وزناً، أكثر كفاءة انسيابية، أعتقد أن هذا هو الخيار الذي سأؤيده بالتأكيد".