مقابلة: اللحظات المفصلية في موسم فاولز المتقلب كمدير لفريق ويليامز

قد تكون الفورمولا 1 مليئة بالتقلبات في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة لـ جايمس فاولز مدير فريق ويليامز فقد كان موسم 2024 صعبًا للغاية.

حيث بدأ الموسم بسيارة ذات وزن زائد ومع عدم وجود سيارة احتياطية، ومن ثم الفوز بالتعاقد مع كارلوس ساينز، بالإضافة إلى قرار الاستغناء عن لوغان سارجنت، والتحول إلى بطل في الأرجنتين بفضل الأداء الرائع لـ فرانكو كولابينتو. لقد كان من الصعب مواكبة كل هذه التقلبات.

التنقل بين هذه النجاحات والإخفاقات قد يجعل حتى فاولز يجد صعوبة في التقاط أنفاسه، لكنه شخص لا يسمح للتقلبات العاطفية بالتأثير عليه.

يعلم فاولز جيدًا أن وظيفته هي إعادة فريق ويليامز إلى المقدمة. وعلى الرغم من أن الفريق المتمركز في غروف قد شهد بعض الأيام الجيدة هذا العام، إلا أنه اعترف بأن الطريق ما تزال طويلة قبل أن يشعر بأنه اقترب من تحقيق هدفه.

حيث صرّح فاولز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "عندما يسألني أحدهم، هل أنت سعيد بالنصف الأول من الموسم؟ أجيب بوضوح: لا".

وأضاف: "كانت لدينا الكثير من الإمكانيات والأداء في السيارة الذي لم نتمكن من استغلاله، وهذا محبط. لكنني أرى أن كل شيء هو مجرد خطوة على طريق الهدف طويل الأمد. هذه هي رؤيتي للأمور".

أليكس ألبون، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتابع: "كارلوس يمثّل إضافة رائعة، لكنه مجرد جزء من 1000 خطوة علينا اتخاذها في طريق العودة إلى المقدمة. الأمر يشبه إضافة الأداء إلى السيارة وإثبات ذلك لأنفسنا، وليس للعالم، بأننا قادرون على تطوير سيارة بنجاح في مواجهة منافسة صعبة".

وأكمل: "بسبب تركيزي على موسمي 2026 و2027 ومحاولة وضع بعض الأسس الرئيسية، أتمكن من فصل نفسي عن كل ما يحدث في الوقت الحالي. وقد يبدو الأمر غريبًا، لكنه يمنحك الأساس الذي تحتاجه لكي لا تنجرف مع التقلبات العاطفية، لأنها كثيرة".

الاستغناء عن سارجنت كان "صعبًا"

ربما كانت أصعب لحظات فاولز بعد سباق جائزة هولندا الكبرى عندما اضطر لاتخاذ قرار الاستغناء عن لوغان سارجنت.

لم يتمكن السائق الأمريكي من تحقيق التقدم المطلوب مقارنةً بأليكس ألبون، وكانت الحادثة الكبيرة التي تعرض لها في الصباح خلال التجارب الحرة في زاندفورت القشة التي قصمت ظهر البعير.

لوغان سارجينت وجايمس فاولز، ويليامز الصورة من قبل: ويليامز

على الرغم من أن بعض الأشخاص في أروقة الفورمولا 1 قد يستمتعون بالتخلص من الأفراد، إلا أن فاولز اعترف بأن ذلك لم يكن سهلًا عليه.

حيث قال: "كنت أعلم ما الذي يتطلبه المنصب عندما قررت توليه، ولكن إذا نظرت إلى الفرق الأخرى، نادرًا ما تجد مدير فريق يغير سائقه في منتصف الموسم. إنه أمر صعب. لكن ما يدفعني هو الانفتاح والصدق. كان لوغان يعلم قبل تلك اللحظة بوقت طويل أنه في خطر، وكان يعرف ما هي أهدافه".

وأردف: "فضلت أن أكون واضحًا معه وقلت: 'إليك المواضع التي لا تؤدي فيها بالمستوى المطلوب، وهذا أمر يقف عليك. سأساعدك بقدر ما أستطيع، لكن إذا لم نصل إلى ما نريد، سنضطر لإجراء تغييرات. ولذلك، أنا مرتاح مع نفسي لأنني أعطيت لوغان كل فرصة ممكنة، ودعمته في هذه الفرصة في الوقت ذاته. لكن مسؤوليتي ليست تجاه شخص واحد فقط في هذا الفريق، بل تجاه 1000 شخص يعملون هنا يوميًا".

فرانكو كولابينتو، ويليامز الصورة من قبل: ويليامز

تأثير كولابينتو

على الرغم من أن الاستغناء عن سائق ليس أمرًا سهلاً، فإن فاولز اعترف بأنه لم يكن يتوقع أداء كولابينتو البديل بهذه القوة.

حيث بدى السائق الأرجنتيني مرتاحًا على الفور مع سيارة الفورمولا 1، وبعد أن حل بفارق طفيف خارج مراكز النقاط في إيطاليا، حصل على المركز الثامن في باكو، مما أكسبه إشادة واسعة في بادوك البطولة.

ويرى فاولز تشابهًا بين مسيرة كولابينتو ومسيرته الخاصة في الفورمولا 1.

حيث قال: "تخرجت قبل 30 عامًا. وثِق بي أحدهم وأعطاني الفرصة طوال مسيرتي، وأنا هنا اليوم. فرانكو كان شخصًا أعرفه حتى قبل انضمامه إلى ويليامز. لم يحصل على فرصة للتدرب، قفز إلى السيارة، وفعل ما بوسعه".

واستطرد: "إنه سريع للغاية، استحق الفرصة، وقد رأيت فيه شيئًا لم يره العالم. وقد أثبت ذلك، وهو أمر يمنح شعورًا رائعًا".

فرانكو كولابينتو، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

هذا ويعتقد فاولز أن قصة منح شاب مثل كولابينتو الفرصة تعكس الرؤية التي يحملها في فريق ويليامز لجيل المستقبل.

"الاستثمار في الأجيال القادمة في صميمي وصميم فريق ويليامز، ولهذا السبب نحن متوافقون جيدًا،. فرانكو يجسد ذلك بشكل أساسي" قال فاولز، مُضيفًا: "نحن نقوم بنفس الشيء داخل المصنع مع الخريجين المميزين الذين ندفع بهم عبر المنظمة ونمنحهم الفرصة".

ثم أكمل: "إنه أمر مجزٍ لأن هذا هو ما أريده حقًا. أريد أن تدفعني الأجيال القادمة لأخرج من دوري، وأن يتحدوني لدرجة أن أضطر لترك شيء أنا مسؤول عنه".

ذاك التعليق حول شوماخر

لم يكن فاولز محط الأنظار على الحلبة فقط، بل تعلم دروسًا صعبة خارجها أيضًا.

وربما كانت واحدة من أكبرها خلال جائزة إيطاليا الكبرى، عندما وجد نفسه في مركز جدل إعلامي بعد تصريح عن ميك شوماخر.

ميك شوماخر السائق الاحتياطي لمرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

عند الحديث عن قرار ضم الناشئ كولابينتو بدلاً من الخيارات الأكثر خبرة مثل شوماخر، قال فاولز: "أعتقد أنه يجب أن نكون صريحين حيال هذا. ميك ليس مميزًا، إنه سائق جيد فقط".

وقد كان رد الفعل على هذا التصريح قويًا للغاية، وسرعان ما أدرك فاولز أن تعبيره لم يكن موفقًا – ولهذا السبب اعتذر لشوماخر وعائلته.

وبالعودة إلى بعض الأمور السابقة الآن، اعترف فاولز بأنه تعلم درسًا جيدًا حول ضرورة أن يكون أكثر حذرًا في تصريحاته.

حيث قال: "إنه أمر صعب، لأن هذا لم يكن بالتأكيد ما قصدته، ولهذا ذهبت واعتذرت له ولعائلته ولجميع المعنيين".

مُضيفًا: "لقد كنت محبطًا للغاية في ذلك الوقت، لأن ما حدث أظهر لي قوة الكلمات البسيطة، وأنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حرصًا فيما أقوله وكيف أقوله. كان درسًا تعلمته وآمل أن يبقى معي دائمًا".