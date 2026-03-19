بحسب ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، سيترك نيوي منصبه من أجل التركيز حصريًا على الجوانب التقنية، في ظل بداية صعبة للغاية لموسم 2026 بالنسبة لأستون مارتن. إذ تسبّبت مشاكل وحدة الطاقة مع الشريك الجديد هوندا في عدم قدرة سيارة "ايه.ام.آر26" التي صمّمها نيوي على إكمال سباق كامل حتى الآن.

وكان ويتلي قد انضم إلى آودي منذ مايو الماضي إلى جانب المدير التنفيذي ماتيا بينوتو، لكنه سيعود إلى إنجلترا بعد عشرة أشهر فقط، مع بقاء توقيت انتقاله مرتبطًا بعقده مع آودي.

ويقع مقر أستون مارتن في سيلفرستون على بُعد 35 كيلومترًا فقط من مقر فريق ريد بُل، حيث أمضى ويتلي 20 عامًا من مسيرته.

وتُعد هذه الفرصة جذابة لويتلي، إذ من المنتظر أن ينضم إلى الفريق في توقيت صعب للغاية، حيث لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر بالنسبة لأستون مارتن. وكان ويتلي يتمتع بقدر من الاستقلالية مع رفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة في صفوف آودي، لكنّ وجود بينوتو إلى جانبه يعني أنه لم يكن يتمتع بالمساحة الكاملة التي يمنحها عادةً منصب مدير الفريق.

وقد يكون ويتلي قد حظي بدعم – إن لم يكن اقتراحًا مباشرًا – من نيوي نفسه لدى مالك الفريق لورنس سترول، نظرًا لعملهما معًا لمدة عقدين في ريد بُل.

جوناثان ويتلي، مُدير فريق أودي

وكان الإعلان عن تولّي نيوي منصب مدير الفريق قد صدر قبل أربعة أشهر فقط، على أن يبدأ دوره في 2026، ما جعل هذه التجربة قصيرة للغاية، خصوصًا في ظل الأزمة الحالية التي زادت من تعقيد الوضع.

ويبقى السؤال الآن حول استراتيجية آودي: هل ستتجه للبحث عن مدير فريق جديد، أم ستعيد هيكلة الفريق داخليًا و/أو تروّج لأحد أفراده؟