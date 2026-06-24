مفاجأة من أودي: أول تطوير للمحرك بمساعدة نظام "أديو" ظهر بالفعل

كانت "فيا" قد أبلغت المصنعين بنتائج التقييم الأول لنظام أديو خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى، وهو التقييم الذي شمل المرحلة الأولى من الموسم من جائزة أستراليا الكبرى حتى جائزة كندا الكبرى، وحدد مستويات الأداء النسبية لمصنعي وحدات الطاقة.

لكن الاعتراضات التي أثارتها ريد بُل باورترينز، والتي تم تصنيفها باعتبارها المعيار المرجعي لمحركات الاحتراق الداخلي، دفعت "فيا" إلى إجراء مراجعة ثانية للعملية. ورغم ذلك، بقي التصنيف الذي تم توزيعه على المصنعين سارياً ونافذاً بانتظار أي إعلان جديد من الهيئة الحاكمة.

وما لم يكن أحد يتوقعه، هو أن أحد المصنعين المستفيدين من امتيازات أديو سيكون جاهزاً بالفعل لتقديم وحدة طاقة مطورة في السباق التالي مباشرة في برشلونة.

ولهذا السبب، مرّ أحد المستندات الروتينية التي نشرتها فيا يوم الجمعة خلال جائزة إسبانيا الكبرى من دون أن يلفت الانتباه. فإلى جانب ماكس فيرستابن، الذي اضطر إلى استخدام محرك جديد بعد العطل الذي تعرض له على شبكة انطلاق موناكو، حصل كل من نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو سائقي أودي على محرك احتراق داخلي وشاحن توربيني جديدين.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" منذ ذلك الحين أنّ الوحدات التي استخدمتها أودي في مونتميلو تضمنت عدداً من التعديلات، وإن لم تكن كبيرة، وركزت بصورة أساسية على تحسين قابلية القيادة.

ويمثل ذلك أول حالة معروفة لإدخال تطوير على وحدة الطاقة ضمن الفرص التي أتاحتها لوائح أديو.

وأثارت سرعة استجابة أودي بعد إخطار فيا خلال عطلة نهاية أسبوع موناكو دهشة العديد من المراقبين، كما سلطت الضوء على أن المشروع كان قيد العمل منذ فترة طويلة خلف الكواليس بين إنغولشتات وهينويل. وكانت المحركات المعدلة جاهزة فعلياً بانتظار المصادقة التنظيمية قبل إرسالها مباشرة إلى حلبة برشلونة.

ويُعتقد أنّ التحديث الذي ظهر في مونتميلو ليس سوى الخطوة الأولى ضمن برنامج تطوير أوسع. إذ ما تزال أودي تمتلك تحديثات إضافية لوحدة الطاقة، ومن المتوقع أن تواصل تحسين حزمتها حتى نهاية الموسم.