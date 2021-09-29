بدا أن هاميلتون يتجه لتحقيق المركز الثاني في سوتشي خلف لاندو نوريس، قبل أن تهطل الأمطار في اللفات الأخيرة من السباق.

ومع ازدياد حدة الأمطار قرر نوريس البقاء على الإطارات الملساء بينما أقنعت مرسيدس سائقها هاميلتون بالدخول للانتقال إلى إطارات "انترميديت"، وهذا ما كان القرار الصحيح في نهاية المطاف.

وتعقيباً على ذلك، أوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس، أن الفريق كان يدرك تماماً كيفية عمل الإطارات وذلك بسبب البيانات من سيارة بوتاس.

فقال: "العامل الأساسي كان في كيفية ترجمة بيانات الظروف الجوية. كما تعلمون، جميع الفرق تشاهد نفس التوقعات، وكنا نرى اقتراب الأمطار، وكنا ندرك أنها ستبدأ بهطول خفيف".

وتابع: "كنا قادرين على رؤية اشتداد الأمطار. وهذا ما تصرفنا بناءً عليه".

واسترسل: "لكن، بطريقة ما، ساعدتنا حقيقة أن فالتيري كان على المسار خارج النقاط ولم يكن لديه شي ليخسره، لذا كنا أول من جربنا الانتقال".

واستكمل: "كيفية عمل الإطارات على سيارته ساعدنا في اتخاذ القرار حيال سيارة لويس لاحقاً. كما أن عدم تصدر السباق سهّل اتخاذ القرار".

وطلبت مرسيدس من هاميلتون الدخول لتبديل إطاراته قبل لفة من دخوله الفعلي، حيث تجاهل البريطاني ذلك في البداية لاعتقاده بأن الإطارات الملساء كانت الأفضل.

لكن وبعد معلومات حاسمة حيال الظروف الجوية، إضافة إلى دخول ماكس فيرشتابن منافسه على اللقب لتبديل الإطارات، اقتنع هاميلتون بذلك.

"الفكرة الأساسية التي أردنا إيصالها له هي أن ماكس قد دخل بالفعل لتبديل إطاراته" قال شوفلين.

وأكمل: "مع توقف ماكس، فإنه سيرغب بتكرار ما يقوم به غريمه: حتى وإن كان ذلك يعني ترك لاندو يفوز بالسباق".

وتابع: "الأمر الآخر هو اعتقادنا بأن حدة الأمطار ستزداد. لذا، فإن الدخول المبكر لتبديل الإطارات، أفضل".

واختتم: "جميعها عوامل ساعدت في اتخاذ القرار. المسألة تكمن في فهم وتطبيق الأسباب المنطقية وراء قرار الدخول إلى منصة الصيانة".