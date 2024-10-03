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مغادرة شخصيتين بارزتين للهيئة الحاكمة "فيا"

فقد الاتحاد الدولي للسيارات اثنين من أبرز مسؤوليه، حيث قدّم كل من مدير الاتصالات لوك سكيبر والأمين العام لشؤون التنقل جاكوب بانغسغارد استقالتهما.

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علم "فيا"

علم "فيا"

الصورة من قبل: إريك غيلبرت

لم يصدر أي بيان رسمي عن أسباب مغادرة سكيبر وبانغسغارد، على الرغم من أنهما كانا من الشخصيات البارزة داخل الاتحاد الدولي للسيارات. وانضم سكيبر إلى الاتحاد في عام 2022 كأول مدير للاتصالات والشؤون العامة. وكان يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث عمل سابقاً كمدير للشؤون العامة في شركة "ويبر شاندويك"، حيث تعامل مع العديد من العملاء الدوليين. كما شغل منصب رئيس موظفي الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني.

أما بانغسغارد، فقد تم تعيينه أميناً عاماً لشؤون التنقل والسياحة في الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2023، وكان شخصية مؤثرة في مجال التنقل كونه مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا لمركز الأبحاث السياسية الأوروبية منذ عام 1997.

وقبل توليه هذا المنصب، كان مديراً عاماً لمنطقة "فيا" الأولى، وعمل أيضًا لدى مؤسسة "فيا" في لندن كمدير للعلاقات الدولية.

وتأتي مغادرة سكيبر وبانغسغارد في أعقاب سلسلة من الاستقالات الكبرى في الاتحاد الدولي للسيارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية. حيث تم الإعلان عن استقالة كل من المدير الرياضي ستيف نيلسن والمدير الفني لسباقات المقعد الأحادي تيم غوس من منصبيهما في الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، عاد نيلسن إلى منصب داخل "إدارة الفورمولا 1" (فوم)، في حين من المتوقع أن يبدأ غوس العمل قريبًا في فريق ريد بُل للفورمولا 1 كمدير تقني جديد له.

وجاءت مغادرتهما بعد فترة وجيزة من استقالة ديبورا ماير من منصبها كرئيسة لجنة النساء في رياضة السيارات لدى الاتحاد الدولي.

وفي فبراير الماضي، تبيّن أن مدير الحوكمة والتنظيم بيير كيتيرر، ورئيس الشؤون القانونية التجارية إدوارد فلويد، اللذين كان لهما دور كبير في مفاوضات اتفاقية "كونكورد" نيابةً عن الاتحاد، قد غادرا أيضاً.

وفي مايو، أُعلن عن مغادرة ناتالي روبن، أول مديرة تنفيذية للاتحاد الدولي، لمتابعة فرص أخرى. كانت قد تم تعيينها من قِبل بن سليم في نوفمبر 2022 في إطار جهود كبيرة لإعادة هيكلة إدارة المنظمة.

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