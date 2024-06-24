مع قدوم برياتوري، ألبين تبرز كوجهة محتملة لساينز في 2025
حتى الأيام الماضية، بدا بأن كارلوس ساينز يفاضل بين الانضمام إلى ساوبر/آودي أو ويليامز لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، إلا أنه لم يعد مستبعدًا أن تقنع ألبين الإسباني بالدفاع عن ألوانها العام المُقبل.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سبق وأشار كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي أنه يقيّم كافة الخيارات المتاحة أمامه، وأنه قريبًا جدًا سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله، وذلك بعد ما قدمت له كافة الفرق التي لم تحسم تشكيلتها للموسم المُقبل عروضًا كي ينضم إليها.
لكن ألبين التي يترأسها لوكا دي ميو المدير التنفيذي، ومع قدوم المستشار الجديد المخضرم فلافيو برياتوري، تحاول استمالة ساينز.
وقد بدا ذلك واضحًا في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، حيث برزت تقارير بأن الفريق في تواصل مستمر مع ساينز وأنه عملًا بنصيحة برياتوري، فإن دي ميو يحاول بذل كل ما لديه لضم الإسباني لموسم 2025.
جانب آخر قد يعد جاذبًا لساينز في تقييم خطوة الانضمام إلى ألبين يتمثّل فيما نُشر مؤخرًا بأن الفريق الفرنسي يدرس خيار التزوّد بمحركات الزبائن في موسم 2026 وأنه قد يدخل في شراكة مع مرسيدس.
كما تجدر الإشارة بأنه تمت رؤية إدارة ساينز في لقاءات مع برياتوري ودي ميو في بادوك برشلونة، فيما لا يعدّ سوى إشارة على استمرار محاولات ألبين لضم ساينز.
ولا شك بأنها ستكون دفعة كبيرة للفريق الفرنسي لو نجح بضم سائق بخبرة وقوة ساينز، كما ستعتبر لحظة كبيرة كذلك لبرياتوري المعين حديثًا أن يقدم الإسباني كسائق جديد للفريق لموسم 2025.
ولكن يبقى السؤال الأهم وهو إذا ما تزال ألبين تملك الوقت لإقناع ساينز، لا سيما وأنه بدا مؤخرًا بأن ويليامز وآودي لديهما الفرصة الأفضل لفعل ذلك، فيما ظهر بأن ويليامز تحديدًا تملك الأفضلية.
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