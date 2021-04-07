مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

بالرُغم من فوز مرسيدس بالجولة الافتتاحية لموسم 2021 في البحرين، لكنّ الوتيرة التي أظهرتها ريد بُل على مدار نهاية الأسبوع تُشير إلى أنّ سيارتها "آر.بي16.بي" هي الأسرع في البطولة في الوقت الحالي.

لكن وعوضًا عن أن تشعر مرسيدس بالإحباط حيال المهمة الأصعب التي تواجهها الآن من أجل إغلاق الفارق مع ريد بُل، فإنّ وولف يرى بأنّ الصانع الألماني متحمس إثر تلك الظروف.

فقال: "بطريقة ما هنالك شعور داخل الفريق بأننّا نستمتع كثيرًا بالظروف الجديدة. وهي أنّه على الورق، تتواجد ريد بُل أمامنا، ربما مع كامل حزمتها".

وأضاف: "لديهم ما يخسرونه، لنكسبه نحن، كونه وعندما تكون لديك أسرع سيارة، عليك تقديم الأداء المناسب لذلك".

وتابع: "علينا اللحاق بهم، وأن نقدم أفضل مستوى لنا ونجد المزيد من الأداء. فنحن وبصراحة، ثاني أفضل فريق الآن على المسار".

في المقابل، أوضح وولف أن مرسيدس لم تجد صعوبة في التعامل مع كونها خلف غريمتها على صعيد الوتيرة، بل أنه يشعر في الحقيقة أن ذلك الأمر ساهم في جلب طاقة جديدة وتركيز قوي للجميع في براكلي.

حيث قال: "عامل المتعة من تواجدنا في مطاردتهم أمر رائع للغاية، كونه وضع جديد بالنسبة لنا، ونحن نقدر هذه الفرصة".

وأكمل: "لم نتواجد في وضع كهذا منذ 2013. وقد أحببت موسم 2013. وقلت داخل الفريق أنني أشعر بذات الحماسة التي كانت لدي عندما وصلت إلى هنا للمرة الأولى. وكانت حقبة هيمنة ريد بُل حينها، وكانوا في الطريق نحو لقبهم الرابع".

من جهة أخرى، كان وولف قد أثار الجدل مؤخرًا عندما بدا بأن تعليقات منسوبة إليه تهاجم نظيريه في مكلارين وريد بُل، زاك براون وكريستيان هورنر.

وكان قد سُئِل وولف ضمن حوار مع صحيفة أوستريخ النمساوية - والذي تمت ترجمته إلى الإنجليزية على نطاق واسع - عن شعوره حيال تعليقات براون التي أشارت إلى أن مرسيدس ستكون لديها تشكيلة جديدة تمامًا من السائقين في 2022.

ليُنسب إلى وولف ردّه قائلًا: "براون مثل كريستيان هورنر. كلاهما ينشر الترهات. لا أعير اهتمامًا لذلك".

وقد اعتُبر تأويل ما صرّح به وولف من قِبَل البعض هجومًا صارخًا على نظيريه من مدراء الفرق.

مع ذلك، أوضح وولف أن تعليقاته لم يتم تأويلها بدقة، وأن ما قاله بالفعل كان مختلفًا تمامًا.

فقال: "أكنّ الاحترام لكليهما. وهنالك خطأ في اقتباس ما قلته تمامًا، حيث أعتقد بأنّ المعنى الذي أردت إيصاله ضاع حرفيًا في الترجمة، حيث قلت أنّهما يتبادلان المناوشات فيما بينهما كثيرًا، في حين تم تأويل ذلك إلى أنهما ينشران الترهات، وهذا مختلف تمامًا".

وأردف: "زاك يمثّل جزءًا كبيرًا من عائلة مرسيدس، وهو صديق كذلك. إذ ومع كل المناوشات التي بيننا كمدراء فرق، فليس ذلك أمرًا قد أتهمه به مطلقًا".