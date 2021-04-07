مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات التالي / خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

من قبل:
, محرر

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ التحدي الذي شكّلته ريد بُل قد أثار "الحماسة" داخل صفوف فريقه بشكل لم يتكرر منذ الفترة التي سبقت حصد السهام الفضية لقبها الأول في الفورمولا واحد في 2014.

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

بالرُغم من فوز مرسيدس بالجولة الافتتاحية لموسم 2021 في البحرين، لكنّ الوتيرة التي أظهرتها ريد بُل على مدار نهاية الأسبوع تُشير إلى أنّ سيارتها "آر.بي16.بي" هي الأسرع في البطولة في الوقت الحالي.

لكن وعوضًا عن أن تشعر مرسيدس بالإحباط حيال المهمة الأصعب التي تواجهها الآن من أجل إغلاق الفارق مع ريد بُل، فإنّ وولف يرى بأنّ الصانع الألماني متحمس إثر تلك الظروف.

اقرأ أيضاً:

فقال: "بطريقة ما هنالك شعور داخل الفريق بأننّا نستمتع كثيرًا بالظروف الجديدة. وهي أنّه على الورق، تتواجد ريد بُل أمامنا، ربما مع كامل حزمتها".

وأضاف: "لديهم ما يخسرونه، لنكسبه نحن، كونه وعندما تكون لديك أسرع سيارة، عليك تقديم الأداء المناسب لذلك".

وتابع: "علينا اللحاق بهم، وأن نقدم أفضل مستوى لنا ونجد المزيد من الأداء. فنحن وبصراحة، ثاني أفضل فريق الآن على المسار".

في المقابل، أوضح وولف أن مرسيدس لم تجد صعوبة في التعامل مع كونها خلف غريمتها على صعيد الوتيرة، بل أنه يشعر في الحقيقة أن ذلك الأمر ساهم في جلب طاقة جديدة وتركيز قوي للجميع في براكلي.

حيث قال: "عامل المتعة من تواجدنا في مطاردتهم أمر رائع للغاية، كونه وضع جديد بالنسبة لنا، ونحن نقدر هذه الفرصة".

وأكمل: "لم نتواجد في وضع كهذا منذ 2013. وقد أحببت موسم 2013. وقلت داخل الفريق أنني أشعر بذات الحماسة التي كانت لدي عندما وصلت إلى هنا للمرة الأولى. وكانت حقبة هيمنة ريد بُل حينها، وكانوا في الطريق نحو لقبهم الرابع".

من جهة أخرى، كان وولف قد أثار الجدل مؤخرًا عندما بدا بأن تعليقات منسوبة إليه تهاجم نظيريه في مكلارين وريد بُل، زاك براون وكريستيان هورنر.

وكان قد سُئِل وولف ضمن حوار مع صحيفة أوستريخ النمساوية - والذي تمت ترجمته إلى الإنجليزية على نطاق واسع - عن شعوره حيال تعليقات براون التي أشارت إلى أن مرسيدس ستكون لديها تشكيلة جديدة تمامًا من السائقين في 2022.

اقرأ أيضاً:

ليُنسب إلى وولف ردّه قائلًا: "براون مثل كريستيان هورنر. كلاهما ينشر الترهات. لا أعير اهتمامًا لذلك".

وقد اعتُبر تأويل ما صرّح به وولف من قِبَل البعض هجومًا صارخًا على نظيريه من مدراء الفرق.

مع ذلك، أوضح وولف أن تعليقاته لم يتم تأويلها بدقة، وأن ما قاله بالفعل كان مختلفًا تمامًا.

فقال: "أكنّ الاحترام لكليهما. وهنالك خطأ في اقتباس ما قلته تمامًا، حيث أعتقد بأنّ المعنى الذي أردت إيصاله ضاع حرفيًا في الترجمة، حيث قلت أنّهما يتبادلان المناوشات فيما بينهما كثيرًا، في حين تم تأويل ذلك إلى أنهما ينشران الترهات، وهذا مختلف تمامًا".

وأردف: "زاك يمثّل جزءًا كبيرًا من عائلة مرسيدس، وهو صديق كذلك. إذ ومع كل المناوشات التي بيننا كمدراء فرق، فليس ذلك أمرًا قد أتهمه به مطلقًا".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

المقال السابق

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

المقال التالي

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن

2
فورمولا 1

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

3
فورمولا 1

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

4
فورمولا 1

ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021

5
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013
فورمولا 1

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات
فورمولا 1

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن
فورمولا 1

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن

أحدث ملفات الفيديو
عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
01-04-2021

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

أحمد مجدي More from
أحمد مجدي
أستون مارتن: "سنستخرج الأفضل" من فيتيل داخل الفريق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: "سنستخرج الأفضل" من فيتيل داخل الفريق

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022

الأكثر شعبية اليوم

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

أحدث الأخبار

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.