تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تقديم

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

يصل موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد إلى جولته الثالثة من بوابة جائزة البرتغال الكبرى التي تعود إلى روزنامة البطولة للعام الثاني على التوالي.

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

استفادت جائزة البرتغال الكبرى من جائحة كورونا العالميّة لتُقحم نفسها في روزنامة البطولة للعام الثاني على التوالي، وذلك على إثر النجاح الباهر لسباق العام الماضي الذي قدّم إثارة رائعة لم تكن متوقّعة، فضلًا عن التحديات التي تفرضها حلبة ألغارف الشيّقة.

لمحة تاريخيّة

تعود جذور جائزة البرتغال الكبرى إلى فجر البطولة تقريبًا حيث كانت حاضرة بين 1951 (الموسم الثاني من البطولة) و1960 على حلبة "بوافيستا ومونسانتو".

وغابت إثر ذلك جولة البرتغال لـ 24 سنة كاملة، قبل أن تُسجّل عودتها من خلال حلبة "إشتوريل" في 1984 وتواصل حضورها حتّى موسم 1996.

كانت تلك الحلبة شاهدة على الكثير من اللحظات التاريخيّة مثل انتصار آيرتون سينا الأوّل في نسخة 1985.

وبسبب مشاكل ماليّة وإداريّة عادت جائزة البرتغال للغياب مجدّدًا منذ ذلك الحين، وفي حين أنّ بعض تجارب فرق الفورمولا واحد الجماعيّة أُقيمت على حلبة بورتيماو "ألغارف" فإنّها لم تتوصّل إلى صفقة مع البطولة لإقامة سباق رسمي.

لكنّ أزمة كورونا سهّلت المهمّة العام الماضي خاصة مع إعادة تعبيد المسار، وقرّرت البطولة العودة إليها هذا العام على إثر إلغاء سباقَي الصين وفيتنام.

الحلبة

تتميّز حلبة ألغارف بتصميمها الشيّق الذي يفرض الكثير من التحديات.

إذ لا يقتصر الأمر على المنعطفات السريعة والمخادعة، بل يتعداها ليشمل تغيّرات كبيرات في الارتفاع وهو ما يزيد من قدر قوى الجاذبيّة المسلّطة على السائقين.

يبلغ طول الحلبة 4.653 كلم ما يعني أنّ السباق يتألّف من 66 لفّة، لكنّ المسار سريعٌ للغاية ما يعني زمنًا قصيرًا للفّة.

وتتضمّن الحلبة ما مجموعه 15 منعطفًا، ويعبر السائقون المنعطف الأخير وهم يضغطون بأقصى قوّتهم على دوّاسة الوقود، حيث يُساعد الخروج النظيف هناك في الحصول على زخمٍ إضافيّ على الخطّ المستقيم الرئيسيّ للإقدام على التجاوز.

سجّل لويس هاميلتون الزمن القياسي على الحلبة في نسخة العام الماضي من السباق عندما حقّق قطب الانطلاق الأول بتوقيت وقدره 1:16.652 دقيقة.

ومن المنتظر أن تكون المعركة على أشدّها مجدّدًا في الصدارة، كون ريد بُل ستكون متفوّقة في المنعطفات عالية السرعة، بينما سيكون أداء مرسيدس مقاربًا في بقيّة أقسام الحلبة.

الإطارات

بالرغم من مواجهة مشاكل على صعيد التماسك في نسخة العام الماضي، اختارت بيريللي مجدّدًا جلب تركيباتها الثلاث الأقسى لنسخة هذا العام كذلك.

إذ سيحصل كلّ سائقٍ على مجموعتَين من تركيبة "سي1" الأكثر قساوة، وثلاثٍ من "سي2" وثمانٍ من "سي3" الوُسطى في مجال إطارات بيريللي والتي ستحمل اللون الأحمر في هذه الجولة.

بالنظر إلى طبيعة أسفلت المسار فإنّ السائقين سيُواجهون تحديًا كبيرًا لتحمية إطاراتهم لإيصالها إلى مجال عملها المثالي، لكن نتيجة الخبرة التي جمعتها الفرق في نسخة العام الماضي فمن المرجّح أن يكون الوضع أفضل هذا العام.

معلومات عامة

  • يحمل سينا الرقم القياسي بثلاثة أقطاب انطلاق أولى في جائزة البرتغال الكبرى.
  • على صعيد الانتصارات فإنّ ألان بروست ونايجل مانسل يتعادلان بثلاثة لكلٍ منهما.
  • بالنسبة للفرق فإنّ ويليامز الفريق الأنجح في البرتغال بستّة انتصارات.
  • حُسم لقب البطولة مرّتين في البرتغال عندما تغلّب نيكي لاودا على بروست في 1984 بفارق نصف ثانية، ومن ثمّ عندما حسم بروست اللقب في 1993.
المشاركات
التعليقات
بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

المقال السابق

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

3
فورمولا 1

الموافقة على خطّة سباقات التصفيات القصيرة في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

من غير المرجّح أن تعتمد الفورمولا واحد سباقات التصفيات القصيرة في كل جائزة كبرى

5
فورمولا 1

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

أحدث الأخبار
معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
فورمولا 1

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات
فورمولا 1

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان
فورمولا 1

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان

أحدث ملفات الفيديو
شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان 00:28
فورمولا 1
14د

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد 08:42
فورمولا 1
47د

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد 00:29
فورمولا 1
48د

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد 01:16
فورمولا 1
51د

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد

موسم 2021 كان 05:19
فورمولا 1
59د

موسم 2021 كان "قاسياً" على السائقين الذين غيروا فرقهم

الأكثر شعبية اليوم

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

الموافقة على خطّة سباقات التصفيات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الموافقة على خطّة سباقات التصفيات القصيرة في الفورمولا واحد

من غير المرجّح أن تعتمد الفورمولا واحد سباقات التصفيات القصيرة في كل جائزة كبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

من غير المرجّح أن تعتمد الفورمولا واحد سباقات التصفيات القصيرة في كل جائزة كبرى

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

ريد بُل: مرسيدس تُحاول تسليط الضغط عليها عبر اعتبارنا "الأوفر حظًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: مرسيدس تُحاول تسليط الضغط عليها عبر اعتبارنا "الأوفر حظًا"

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

أحدث الأخبار

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

معلومات عن جائزة البرتغال الكبرى

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.