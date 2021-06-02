معلومات عن جائزة أذربيجان الكبرى

بالرغم من انضمامها إلى روزنامة الفورمولا واحد في المواسم القليلة الأخيرة، إلّا أنّ جولة عاصمة أرض النار أصبحت تحتلّ مكانة بارزة في البطولة بالنظر إلى سباقاتها الحماسيّة "الناريّة" المليئة بالإثارة والحماس والتشويق.

لمحة تاريخية

حصلت أذربيجان على موقعها في الروزنامة بداية كجائزة أوروبا الكبرى موسم 2016 وكانت المرّة الأولى التي تستضيف فيها البلاد بطولة العالم للفورمولا واحد.

لكنّ تسميتها تغيّرت بدءًا من العام التالي لتُصبح رسميًا تحت راية جائزة أذربيجان الكبرى واستضافت سباقات في 2017 و2018 و2019، قبل أن تُلغى نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا بالرغم من المساعي الحثيثة لإقامة السباق.

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تُعدّ مرسيدس الفريق الأكثر نجاحًا في أذربيجان بعد حصدها لثلاثة انتصارات من أصل أربع نسخٍ أقيمت حتّى الآن.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ أيّ سائقٍ لم يفز بأكثر من سباقٍ واحد بعد فوز نيكو روزبرغ بالنسخة الافتتاحيّة، وتلاه دانيال ريكاردو في 2017 بعد سباقٍ حابسٍ للأنفاس، ومن ثمّ لويس هاميلتون في 2018، قبل أن يفوز فالتيري بوتاس بنسخة 2019.

الحلبة

تتموضع الحلبة في شوارع العاصمة الأذريّة باكو وتعبر عددًا من معالمها المثيرة مثل قلعة شيرفانشاه ومبنى الحكومة.

يبلغ طول المسار 6.003 كلم ما يجعله ثالث أطول مسارٍ في روزنامة البطولة بعد كلٍ من حلبتَي سبا-فرانكورشان وحلبة شوارع جدّة التي ستستضيف نسختها الأولى نهاية هذا العام.

ويتميّز المسار بمتطلّباته التقنيّة العالية ويفرض تحديًا ضخمًا على المهندسين، حيث يسير عكس عقارب الساعة.

ويعود ذلك إلى أنّه في حين تتضمّن الحلبة خطًا مستقيمًا طويلًا للغاية ما يغوي الفرق لخفض مستويات الارتكازيّة وبالتالي الجرّ من أجل التمتّع بسرعة قصوى عالية، فإنّ الأقسام التالية تتضمّن الكثير من المنعطفات الضيّقة والمتعرّجة المتطلّبة لارتكازيّة جيّدة.

زعم فريق ويليامز خلال نسخة 2016 أنّ بياناته أظهرت تسجيل فالتيري بوتاس آنذاك لرقمٍ قياسي غير رسمي للسرعة القصوى بلغ 378 كلم/س أي أعلى بـ 6 كلم/س من الرقم القياسي الرسمي الذي يحمله خوان بابلو مونتويا منذ 2005 آنذاك.

وعلى صعيد التوقيت القياسيّ فإنّ شارل لوكلير يحمل الزمن القياسي في السباق بتوقيت 1:43.009 دقيقة. وبالنسبة للتوقيت الأسرع على الإطلاق في التصفيات والبالغ 1:40.495 دقيقة فهو يعود إلى بوتاس على متن سيارة مرسيدس في نسخة 2019.

الإطارات

تجلب بيريللي إطاراتها الألين على الإطلاق لشوارع باكون، وذلك بالنظر إلى سلاسة الأسفلت وليونته.

ذلك يعني أنّ إطارات "هارد" ستكون تركيبة "سي3" و"ميديوم" ستكون "سي4" و"سوفت" ستكون "سي5" ذات اللون الأحمر.

ويُعدّ هذا تقدّمًا بدرجة على صعيد التركيبات الألين بالمقارنة مع آخر نسخة في 2019 وهو ما سيجعل من إطارات "هارد" خيارًا جذّابًا أمام الفرق في السباق في محاولتهم المعتادة للاقتصار على وقفة صيانة وحيدة.