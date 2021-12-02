معركة لقب موسم 2021 للفورمولا واحد تشتعل على كورنيش جدّة

تستعد الفرق الفئة الملكة مع سائقيها لخوض تحدّي الحلبة الأحدث للفورمولا واحد في جدة، ضمن ما ستكون الجائزة الكبرى الأولى على الإطلاق في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وبعد فوز لويس هاميلتون في جولة قطر السابقة، انخفض فارق صدارة ماكس فيرشتابن إلى ثماني نقاط فقط، بينما تمتلك مرسيدس أفضلية تصل إلى خمس نقاط فقط أمام ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

وبالنظر إلى فارق حجم الجوائز الماليّة الكبير، فإنّ كلًا منهما سيبذل أقصى جهوده لضمان الظفر بالبطولة.

ولا تقتصر المعركة على فريقَي الصدارة وحسب، إذ أنّ المنافسة تتواصل بين فيراري ومكلارين على المركز الثالث، في حين تتنافس ألبين وألفا تاوري على المركز الخامس.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس وفرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

معركة اللقب وأرقام مثيرة

يمكن للهولندي ماكس فيرشتابن نظرياً، حسم اللقب في جدة، لكن عليه التغلب على هاميلتون بفارق أكثر من 18 نقطة كي يفلح في سعيه.

والاحتمالات تشير إلى أنه سيتوج بطلاً في حال حقق المركز الأول بالسباق وسجل اللفة الأسرع بينما اكتفى هاميلتون بالمركز السادس أو أقل.

وفي حال فاز من دون تسجيل اللفة الأسرع، فسيحسم اللقب فقط إن اكتفى البريطاني بالمركز السابع أو أقل، وتبقى الاحتمالية صحيحة في حال حقق المركز الثاني مع اللفة الأسرع واكتفى هاميلتون بالمركز العاشر أو أقل.

ومن الإحصائيات الأخرى، لدينا لاندو نوريس الذي يحتاج فقط للمركز العاشر كي يصل إلى 300 نقطة في مسيرته المهنية، حيث أوصله المركز التاسع في قطر إلى مجموع 299 نقطة، وذلك خلال 58 سباقاً فقط أي بمعدل وسطي قدره 5.15 نقطة في السباق الواحد.

وسيكون سيرجيو بيريز على موعدٍ مع إنجاز مماثل، حيث سيصل إلى حاجز الـ 900 نقطة إن نجح بتحقيق المركز الثامن أو أكثر في جدة، مع عدد مشاركات يصل إلى 211. أي بمعدل وسطي قدره 4.24 نقطة في السباق الواحد.

نظرة عامة على حلبة شوارع جدة

معلومات عن الحلبة

ستكون حلبة كورنيش جدّة أسرع حلبة شوارع في الفورمولا واحد، إذ سيكون معدّل السرعة على المسار ذي الـ 27 منعطفاً، بحدود 250 كيلومتراً في الساعة (لا تتفوق عليها في ذلك إلا حلبة مونزا).

وستصل السرعة القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة ضمن القسم ما بين المنعطفين الـ 25 والـ 27.

وتضم الحلبة بعض المقاطع المثيرة للحماسة بما في ذلك تغيير الاتجاه بين المنعطفين الـ 4 والـ 12، وكذلك المنعطف الـ 13 المائل 12 درجة.

هناك ثلاث مناطق "دي آر أس" في الحلبة، التي يبلغ طولها 6.174 كيلومتراً، حيث سيمتد السباق على 50 لفة، بمسافة إجمالية قدرها 308.450 كيلومتراً.

وستكون الحلبة رقم 75 التي تستضيف سباقات الجائزة الكبرى. كما باتت المملكة رابع بلد شرق أوسطي يستضيف إحدى جولات البطولة العالمية بعد مملكة البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة.

تعتبر جدة ثاني أطول حلبات هذا الموسم بفارق 800 متر فقط خلف سبا-فرانكورشان وأمام حلبتي باكو وسيلفرستون على التوالي.

وتم استعمال ما يقارب 34 ألف طنّ من الاسفلت في أعمال البناء التي تطلبت كذلك 550.000 طناً من الاسمنت، 30.000 طناً من حجارة البناء و1.400 طناً من الزجاج.

وستكون كذلك خامس حلبة تُقام فيها السباقات تحت الأضواء الكاشفة، حيث تتطلب إنارة المسار 1.500 عمود إنارة، وأكثر من 220.000 متراً من كابلات التوصيل.

نظرة عامة على حلبة شوارع جدة

الإطارات

لا تتطلّب حلبة جدّة الكثير من الارتكازيّة وهو ما يُقلّل من الأحمال العموديّة المسلّطة على الإطارات.

لكنّ المنعطفات السريعة في المقابل تفرض بعض الجهد الجانبيّ على الإطارات.

ولا تملك الفرق أيّة معلومات سابقة حول الحلبة ومستويات التماسك الفعليّ عليها، لذا ستكون تجارب الجمعة بغاية الأهميّة لجمع أقصى قدرٍ ممكن من البيانات حول الإطارات وعمرها ومجال عملها.

وبالنظر إلى كلّ الخصائص السابق ذكرها، فقد اختارت بيريللي جلب تركيباتها الوسطى لهذه الجولة، إذ ستكون تركيبة "سي2" هي "هارد"، و"سي3" هي "ميديوم"، و"سي4" هي "سوفت".