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معركة بوتاس وفيرشتابن على تسجيل اللفة الأسرع في سباق المكسيك "جزء من اللعبة"

اعترفت كل من مرسيدس وريد بُل بأن مناوشاتهما على تسجيل اللفة الأسرع ضمن سباق جائزة المكسيك الكبرى "جزء من اللعبة"، لكن مع التشديد على البقاء ضمن القوانين المرعية.

معركة بوتاس وفيرشتابن على تسجيل اللفة الأسرع في سباق المكسيك "جزء من اللعبة"

في المكسيك، مع تواجد فالتيري بوتاس خارج مراكز النقاط بعد حادثة المنعطف الأول، ولاحقاً وضعت له مرسيدس إطارات "سوفت" من أجل أخذ اللفة الأسرع من فيرشتابن.

لكن وخلال أول محاولة لتسجيل لفة سريعة، علم فيرشتابن أن بوتاس كان قريباً منه على المسار لذا كبح قليلاً أمامه كي يمنعه من ذلك.

ومن ثم، قام بوتاس بتجاوز فيرشتابن، الذي جادل بأن سائق مرسيدس يجب بأن يتبع قوانين العلم الأزرق ويُبطئ من سرعته كي يسمح له بالمرور.

في نهاية المطاف، قررت مرسيدس إدخال بوتاس مجدداً لمحاولة وضعه على المسار في هواء نظيف، وهذا ما حصل ليسجل اللفة الأسرع.

وأوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لا يرى أية مشكلة فيما قام به فيرشتابن.

فقال: "نعم، كانت ذلك جزءاً من اللعبة. كان ماكس يدري بوجود فالتيري خلفه ساعياً لتسجيل أسرع لفة ولذا حاول إبطاءه، وذلك جزء من حقه بكل تأكيد".

وأكمل: "لذا، قمنا بمحاولة ثانية مع إطارات جديدة، وفي هذه المرة خرج ضمن هواء نظيف وسجل الزمن الأسرع".

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من جهته، شرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن بوتاس تسبب ببعض القلق، لكنه أشار إلى أنه تم التعامل مع المسألة بطريقة جيدة.

فقال: "بالتأكيد كنا على أعصابنا في المرآب. من الواضح أن ذلك كان جزءاً من اللعبة، لأن ماكس كان يريد الاحتفاظ باللفة الأسرع".

وتابع: "لذا، كنا نحاول الاستفادة من العلم الأزرق لضمان إفساح فالتيري المجال لماكس، لكن مرسيدس أدخلته مجدداً. من الواضح أننا لم نكن لنقوم بالأمر نفسه مع ماكس".

وأردف: "ذلك جزء من اللعبة، المناوشات على النقطة الأخيرة، ولم نكن نرغب بالانجرار كثيراً وراءها".

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أما فيرشتابن نفسه فقد أوضح أنه كان يدرك تماماً ما يسعى بوتاس لفعله، لكنه لم يكن يقلق مطلقاً من إمكانية حصول احتكاك بينهما.

فقال: "يمكنني تفهم ذلك بالطبع، أرادوا تسجيل اللفة الأسرع. لذا، في المرة الأولى لم يفلحوا. لكننا كنا نتصرف بحذر".

واختتم: "كنا جنباً إلى جنب وسار كل شيء بشكل جيد. خسرنا الكثير من الوقت لكن لا مشكلة بصراحة بالنسبة لي. أعلم فالتيري، إنه سائق نظيف ولم أكن أشك أبداً بأن أياً شيئاً سيئاً سيحصل بيننا".

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