معرض صور: يوم كارلوس ساينز الأول على متن سيارة فيراري

مع تقليص أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط لموسم 2021 في الفورمولا واحد، جهزت فيراري برنامج عمل مكثف لمجموعة من سائقيها على حلبة فيورانو.

وقاد الإسبانيّ سيارة فيراري بمواصفات 2018 كامل يوم الأربعاء، وكذلك خلال الفترة الصباحية من اليوم الخميس.

وشارك زميله الجديد شارل لوكلير في التجارب، كما سيقود ميك شوماخر سائق هاس لموسم 2021 السيارة اليوم كذلك. أما بقية السائقين الذي شاركوا وسيشاركون في التجارب: روبرت شفارتزمان، جيليانو أليزي، ماركوس أرمسترونغ وكالوم إيلوت.