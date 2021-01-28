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معرض صور: يوم كارلوس ساينز الأول على متن سيارة فيراري

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كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
1/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
2/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
3/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
4/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
5/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
6/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
7/30

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
8/30

الصورة من قبل: دافيدي كافازا

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
9/30

الصورة من قبل: دافيدي كافازا

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
10/30

الصورة من قبل: دافيدي كافازا

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
11/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
12/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
13/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
14/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
15/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
16/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
17/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
18/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
19/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
20/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
21/30

الصورة من قبل: دافيدي كافازا

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
22/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
23/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
24/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

تيفوزي

تيفوزي
25/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
26/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

تيفوزي

تيفوزي
27/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
28/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
29/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري
30/30

الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت

أكمل كارلوس ساينز أول يوم له على متن سيارة فيراري في الفورمولا واحد على حلبة فيورانو الإيطالية، يوم الأربعاء.

مع تقليص أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط لموسم 2021 في الفورمولا واحد، جهزت فيراري برنامج عمل مكثف لمجموعة من سائقيها على حلبة فيورانو.

وقاد الإسبانيّ سيارة فيراري بمواصفات 2018 كامل يوم الأربعاء، وكذلك خلال الفترة الصباحية من اليوم الخميس.

وشارك زميله الجديد شارل لوكلير في التجارب، كما سيقود ميك شوماخر سائق هاس لموسم 2021 السيارة اليوم كذلك. أما بقية السائقين الذي شاركوا وسيشاركون في التجارب: روبرت شفارتزمان، جيليانو أليزي، ماركوس أرمسترونغ وكالوم إيلوت.

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