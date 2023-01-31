السابق / فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023
فورمولا 1 / إطلاق كسوة هاس 2023 معرض الصور

معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"

أصبح فريق هاس أوّل من يبدأ موسم الإطلاق عبر كشفه عن كسوة سيارته "في.اف-23" المختلفة تمهيدًا لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
1/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
2/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
3/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
4/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
5/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
6/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
7/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.اف-23"
هاس "في.اف-23"
8/8

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

المشاركات
التعليقات

فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023

أحدث الأخبار

معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"

معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"

فورمولا 1

معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23" معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"

فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023

فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023

فورمولا 1

فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023 فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023

لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات

لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات

فورمولا 1

لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات

تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد

تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد

فورمولا 1

تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.