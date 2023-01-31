معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23" أصبح فريق هاس أوّل من يبدأ موسم الإطلاق عبر كشفه عن كسوة سيارته "في.اف-23" المختلفة تمهيدًا لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

هاس "في.اف-23" 1 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 2 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 3 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 4 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 5 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 6 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 7 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 هاس "في.اف-23" 8 / 8 الصورة من قبل: فريق هاس اف1 المشاركات Bet here Bet now Bet here Bet now فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023 المشاركات