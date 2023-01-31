معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"
أصبح فريق هاس أوّل من يبدأ موسم الإطلاق عبر كشفه عن كسوة سيارته "في.اف-23" المختلفة تمهيدًا لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
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معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"
معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23" معرض صور: كسوة سيارة هاس "في.اف-23"
فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023
فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023 فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023
لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات
لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات
تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد
تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد
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