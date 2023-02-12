معرض صور: كسوة سيارة ألفا تاوري "أيه.تي04" الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 1 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 2 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 3 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 4 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 5 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 6 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 7 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 8 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 9 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 10 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 11 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 12 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 13 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 14 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 15 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه.تي04 16 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 17 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 18 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 19 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 20 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 21 / 22 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل