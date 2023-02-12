معرض صور: كسوة سيارة ألفا تاوري "أيه.تي04" الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
أسدلت ألفا تاوري الستار عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في بطولة العالم للفورمولا واحد خلال حدث أقامته في مدينة نيويورك مساء أمس السبت.
نشر فريق ألفا تاوري صورًا حاسوبية لسيارته الجديدة، والتي شهدت كسوتها بروز اللون الأحمر نتيجة صفقة الرعاية الجديدة مع "بي كاي ان أورلين".
ولم تُظهر الصور تغييرات كبيرة على هيكل السيارة بالمقارنة مع العام الماضي، لكن السيارة الفعلية ستطأ أرض الحلبة للمرة الأولى خلال التجارب الاستعراضية التي سيجريها الفريق في ميزانو يوم الثلاثاء المُقبل.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
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