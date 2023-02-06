معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023
كشفت ويليامز اليوم عن سيارتها أف.دبليو45 التي ستخوض بها غمار منافسات موسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.
ستشارك ويليامز مع أليكسندر ألبون والناشئ لوغان سارجانت، في موسم 2023 المقبل.
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
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