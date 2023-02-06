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معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

كشفت ويليامز اليوم عن سيارتها أف.دبليو45 التي ستخوض بها غمار منافسات موسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.

معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

ستشارك ويليامز مع أليكسندر ألبون والناشئ لوغان سارجانت، في موسم 2023 المقبل.

أليكس ألبون، ويليامز
أليكس ألبون، ويليامز
1/22

الصورة من قبل: ويليامز

أليكس ألبون، ويليامز
أليكس ألبون، ويليامز
2/22

الصورة من قبل: ويليامز

أليكس ألبون، ويليامز
أليكس ألبون، ويليامز
3/22

الصورة من قبل: ويليامز

أليكس ألبون، ويليامز
أليكس ألبون، ويليامز
4/22

الصورة من قبل: ويليامز

أولي غراي، أكاديمية ويليامز
أولي غراي، أكاديمية ويليامز
5/22

الصورة من قبل: ويليامز

أولي غراي، أكاديمية ويليامز
أولي غراي، أكاديمية ويليامز
6/22

الصورة من قبل: ويليامز

جايمي شادويك، أكاديمية ويليامز
جايمي شادويك، أكاديمية ويليامز
7/22

الصورة من قبل: ويليامز

جايمي شادويك، أكاديمية ويليامز
جايمي شادويك، أكاديمية ويليامز
8/22

الصورة من قبل: ويليامز

زاك أوسوليفان، أكاديمية ويليامز
زاك أوسوليفان، أكاديمية ويليامز
9/22

الصورة من قبل: ويليامز

زاك أوسوليفان، أكاديمية ويليامز
زاك أوسوليفان، أكاديمية ويليامز
10/22

الصورة من قبل: ويليامز

فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز
فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز
11/22

الصورة من قبل: ويليامز

فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز
فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز
12/22

الصورة من قبل: ويليامز

لوغان سارجانت، ويليامز
لوغان سارجانت، ويليامز
13/22

الصورة من قبل: ويليامز

لوغان سارجانت، ويليامز
لوغان سارجانت، ويليامز
14/22

الصورة من قبل: ويليامز

لوغان سارجانت، ويليامز
لوغان سارجانت، ويليامز
15/22

الصورة من قبل: ويليامز

لوغان سارجانت، ويليامز
لوغان سارجانت، ويليامز
16/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز أف.دبليو45
ويليامز أف.دبليو45
17/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز أف.دبليو45
ويليامز أف.دبليو45
18/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز أف.دبليو45
ويليامز أف.دبليو45
19/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز أف.دبليو45
ويليامز أف.دبليو45
20/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز اف دبليو 45
ويليامز اف دبليو 45
21/22

الصورة من قبل: ويليامز

ويليامز اف دبليو 45
ويليامز اف دبليو 45
22/22

الصورة من قبل: ويليامز

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