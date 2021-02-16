معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
المشاركات
التعليقات
كُشف النقاب عن أولى مقاتلات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" في معقل الفريق في ووكينغ.
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
1/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
2/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
3/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
4/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
5/22
الصورة من قبل: مكلارين
دانيال ريكاردو، ولاندو نوريس، مكلارين
6/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
7/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
8/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
9/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
10/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
11/22
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين "ام.سي.ال35ام"
12/22
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
لاندو نوريس، مكلارين
13/22
الصورة من قبل: مكلارين
دانيال ريكاردو، مكلارين
14/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل مقدّمة سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
15/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
16/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
17/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
18/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
19/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
20/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
21/22
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
22/22
الصورة من قبل: مكلارين
المقال السابق
تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021
المقال التالي
هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
14-02-2021
تشغيل سيارة فيراري "اس.اف21"
جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر
ألفا روميو: فجر الهيمنة
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
عرض الشرائح
تحميل القارئ الصوتي