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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

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معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

كُشف النقاب عن أولى مقاتلات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" في معقل الفريق في ووكينغ.

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
1/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
2/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
3/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
4/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
5/22

الصورة من قبل: مكلارين

دانيال ريكاردو، ولاندو نوريس، مكلارين

دانيال ريكاردو، ولاندو نوريس، مكلارين
6/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
7/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
8/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
9/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
10/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
11/22

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين "ام.سي.ال35ام"

مكلارين "ام.سي.ال35ام"
12/22

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
13/22

الصورة من قبل: مكلارين

دانيال ريكاردو، مكلارين

دانيال ريكاردو، مكلارين
14/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل مقدّمة سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل مقدّمة سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
15/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
16/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
17/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
18/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
19/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
20/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
21/22

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل القسم الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
22/22

الصورة من قبل: مكلارين

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