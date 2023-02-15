السابق / مرسيدس تكشف عن سيارتها "دبليو14" ذات الكسوة السوداء التالي / انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن
فورمولا 1 / إطلاق سيارة مرسيدس أخبار

معرض صور سيارة مرسيدس 2023 الجديدة

كشفت مرسيدس عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد بكسوة لونية يغلب عليها اللون الأسود.

معرض صور سيارة مرسيدس 2023 الجديدة

ستشارك السهام الفضية مع نجمَيها لويس هاميلتون وجورج راسل في موسم 2023 المقبل.

لويس هاميلتون، جورج راسل، توتو وولف، مرسيدس دبليو14
لويس هاميلتون، جورج راسل، توتو وولف، مرسيدس دبليو14
1/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

إطلاق سيارة مرسيدس دبليو14
إطلاق سيارة مرسيدس دبليو14
2/13
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
3/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

جورج راسل، مرسيدس
جورج راسل، مرسيدس
4/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

لويس هاميلتون، مرسيدس
لويس هاميلتون، مرسيدس
5/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
6/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
7/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
8/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
9/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
10/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
11/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لدى مرسيدس
ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لدى مرسيدس
12/13

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

مرسيدس دبليو14
مرسيدس دبليو14
13/13
اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات

مرسيدس تكشف عن سيارتها "دبليو14" ذات الكسوة السوداء

انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن
جورج راسل More from
جورج راسل
وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"

وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"

فورمولا 1

وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة" وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"

حفل جوائز أوتوسبورت 2022: راسل يتلقى جائزة "لحظة العام"

حفل جوائز أوتوسبورت 2022: راسل يتلقى جائزة "لحظة العام"

جوائز أوتوسبورت

حفل جوائز أوتوسبورت 2022: راسل يتلقى جائزة "لحظة العام" حفل جوائز أوتوسبورت 2022: راسل يتلقى جائزة "لحظة العام"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

فورمولا 1
إطلاق سيارة مرسيدس

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023 مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

وولف يكشف مستوى سيارة "دبليو14" في مواجهة ريد بُل مع بداية موسم 2023

وولف يكشف مستوى سيارة "دبليو14" في مواجهة ريد بُل مع بداية موسم 2023

فورمولا 1

وولف يكشف مستوى سيارة "دبليو14" في مواجهة ريد بُل مع بداية موسم 2023 وولف يكشف مستوى سيارة "دبليو14" في مواجهة ريد بُل مع بداية موسم 2023

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

فورمولا 1

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23" تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023 مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

فورمولا 1

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

موتو جي بي

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.