معرض صور سيارة مرسيدس 2023 الجديدة
كشفت مرسيدس عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد بكسوة لونية يغلب عليها اللون الأسود.
ستشارك السهام الفضية مع نجمَيها لويس هاميلتون وجورج راسل في موسم 2023 المقبل.
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
مرسيدس تكشف عن سيارتها "دبليو14" ذات الكسوة السوداء
انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن
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