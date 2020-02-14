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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة مرسيدس 2020 من جميع الزوايا

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معرض صور: سيارة مرسيدس 2020 من جميع الزوايا
14-02-2020

كشفت مرسيدس عن سيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد، دعونا نلقي نظرة شاملة عليها من جميع الزوايا!

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سيارة مرسيدس دبليو 11

سيارة مرسيدس دبليو 11
1/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

Mercedes AMG F1 livery

Mercedes AMG F1 livery
2/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

Mercedes AMG F1 livery

Mercedes AMG F1 livery
3/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"
4/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"
5/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو11"
6/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
7/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
8/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
9/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
10/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
11/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
12/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
13/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
14/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
15/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
16/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل أنف سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل أنف سيارة مرسيدس "دبليو11"
17/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
18/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
19/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
20/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو11
21/21

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

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