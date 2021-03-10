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معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"
كشف الحصان الجامح أخيرًا عن سيارته التي سيخوض بها غمار موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد وإليكم صورها.
فيراري "اس.اف21"
1/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
2/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
3/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
4/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
5/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
6/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
7/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
8/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
9/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
10/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
11/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
12/20
الصورة من قبل: فيراري
تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
13/20
الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
14/20
الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
15/20
الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وماتيا بينوتو، مدير الفريق
16/20
الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اس.اف21"
17/20
الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اس.اف21"
18/20
الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اس.اف21"
19/20
الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اس.اف21"
20/20
الصورة من قبل: فيراري
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|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"
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