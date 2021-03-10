معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21" التالي / فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

كشف الحصان الجامح أخيرًا عن سيارته التي سيخوض بها غمار موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد وإليكم صورها.

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"
1/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
2/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
3/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
4/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
5/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
6/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
7/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
8/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
9/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
10/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
11/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
12/20

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"
13/20

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
14/20

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
15/20

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وماتيا بينوتو، مدير الفريق

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وماتيا بينوتو، مدير الفريق
16/20

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"
17/20

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"
18/20

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"
19/20

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف21"

فيراري "اس.اف21"
20/20

الصورة من قبل: فيراري

المشاركات
التعليقات
فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

المقال السابق

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

المقال التالي

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

58دقيقة
2
فورمولا 1

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

3
فورمولا 1

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

19دقيقة
4
فورمولا 1

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

5
فورمولا 1

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

أحدث الأخبار
فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

19د
فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

58د
معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة 01:28
فورمولا 1

فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة "اس.اف21"

جميع سيارات الأمان في الفورمولا واحد 03:11
فورمولا 1

جميع سيارات الأمان في الفورمولا واحد

من تولمان إلى ألبين 02:38
فورمولا 1

من تولمان إلى ألبين

قصة السهام الفضية: مرسيدس 03:41
فورمولا 1
08-03-2021

قصة السهام الفضية: مرسيدس "دبليو10"

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021 01:01
فورمولا 1
05-03-2021

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

لوكلير تواجد "أكثر من أي وقت مضى" في مارانيللو استعداداً لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير تواجد "أكثر من أي وقت مضى" في مارانيللو استعداداً لموسم 2021

فيتيل: "ليس لدي ما أثبته" لمن انتقدني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيتيل: "ليس لدي ما أثبته" لمن انتقدني

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

أحدث الأخبار

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري الجديدة "اس.اف21"

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.