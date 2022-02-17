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معرض صور: سيارة فيراري "اف1-75" الجديدة
أبصرت سيارة فيراري الجديدة النور متضمّنة عدد من التصاميم والأفكار الجريئة التي قد تعيدها إلى واجهة المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد.
سيارة فيراري "اف1-75"
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سيارة فيراري اف1-75
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الصورة من قبل: فيراري
سيارة فيراري اف1-75
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الصورة من قبل: فيراري
سيارة فيراري اف1-75
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي، وشارل لوكلير، وكارلوس ساينز الإبن وروبرت شفارتزمان
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
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الصورة من قبل: فيراري
إنريكو راكا، وإنريكو غوالتييري، ولورون ميكيز، وكارلوس ساينز الإبن، وبييرو فيراري، وجون إلكان، وبينيديتو فينيا وشارل لوكلير وماتيا بينوتو
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الصورة من قبل: فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير
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الصورة من قبل: فيراري
ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
شارل لوكلير
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
فيراري "اف1-75"
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الصورة من قبل: فيراري
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