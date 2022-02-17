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فورمولا 1 / إطلاق سيارة فيراري معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري "اف1-75" الجديدة

أبصرت سيارة فيراري الجديدة النور متضمّنة عدد من التصاميم والأفكار الجريئة التي قد تعيدها إلى واجهة المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد.

سيارة فيراري "اف1-75"
سيارة فيراري "اف1-75"
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سيارة فيراري اف1-75
سيارة فيراري اف1-75
2/27

الصورة من قبل: فيراري

سيارة فيراري اف1-75
سيارة فيراري اف1-75
3/27

الصورة من قبل: فيراري

سيارة فيراري اف1-75
سيارة فيراري اف1-75
4/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
5/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
6/27

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
7/27

الصورة من قبل: فيراري

ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي، وشارل لوكلير، وكارلوس ساينز الإبن وروبرت شفارتزمان
ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي، وشارل لوكلير، وكارلوس ساينز الإبن وروبرت شفارتزمان
8/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
9/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
10/27

الصورة من قبل: فيراري

إنريكو راكا، وإنريكو غوالتييري، ولورون ميكيز، وكارلوس ساينز الإبن، وبييرو فيراري، وجون إلكان، وبينيديتو فينيا وشارل لوكلير وماتيا بينوتو
إنريكو راكا، وإنريكو غوالتييري، ولورون ميكيز، وكارلوس ساينز الإبن، وبييرو فيراري، وجون إلكان، وبينيديتو فينيا وشارل لوكلير وماتيا بينوتو
11/27

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
12/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير
شارل لوكلير
13/27

الصورة من قبل: فيراري

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
14/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
15/27

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
16/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
17/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
18/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
19/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن
20/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
21/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
22/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
23/27

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير
شارل لوكلير
24/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
25/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
26/27

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اف1-75"
فيراري "اف1-75"
27/27

الصورة من قبل: فيراري

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