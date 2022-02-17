معرض صور: سيارة فيراري "اف1-75" الجديدة أبصرت سيارة فيراري الجديدة النور متضمّنة عدد من التصاميم والأفكار الجريئة التي قد تعيدها إلى واجهة المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد.

سيارة فيراري "اف1-75" 1 / 27 سيارة فيراري اف1-75 2 / 27 الصورة من قبل: فيراري سيارة فيراري اف1-75 3 / 27 الصورة من قبل: فيراري سيارة فيراري اف1-75 4 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 5 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 6 / 27 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 7 / 27 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي، وشارل لوكلير، وكارلوس ساينز الإبن وروبرت شفارتزمان 8 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري 9 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن 10 / 27 الصورة من قبل: فيراري إنريكو راكا، وإنريكو غوالتييري، ولورون ميكيز، وكارلوس ساينز الإبن، وبييرو فيراري، وجون إلكان، وبينيديتو فينيا وشارل لوكلير وماتيا بينوتو 11 / 27 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 12 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير 13 / 27 الصورة من قبل: فيراري ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري 14 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري 15 / 27 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 16 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 17 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 18 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن 19 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وماتيا بينوتو وكارلوس ساينز الإبن 20 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، فيراري 21 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 22 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 23 / 27 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير 24 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 25 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 26 / 27 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اف1-75" 27 / 27 الصورة من قبل: فيراري المشاركات Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly المقال السابق فيراري تكشف عن فكرة أنفٍ راديكاليّة في الفورمولا واحد المقال التالي فيراري ستُكمل حدثًا استعراضيًا بسيارة "اف1-75" يوم الجمعة المشاركات