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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف1000" لموسم 2020

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معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف1000" لموسم 2020
11-02-2020

إليكم مجموعة من الصور التي تكشف جميع جوانب سيارة فيراري "اس.اف1000" التي أطلقها الفريق اليوم والتي يمنّي النفس بالعودة بها إلى سكّة الألقاب في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
1/24

الصورة من قبل: فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
2/24

الصورة من قبل: فيراري

فيراري اس.اف1000

فيراري اس.اف1000
3/24

الصورة من قبل: فيراري

سيارة فيراري SF1000

سيارة فيراري SF1000
4/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف1000
5/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000
6/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000
7/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000
8/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل طوق سيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل طوق سيارة فيراري اس.اف1000
9/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000
10/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل أنف سيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل أنف سيارة فيراري اس.اف1000
11/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
12/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
13/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل قمرة قيادة سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل قمرة قيادة سيارة فيراري "اس.اف1000"
14/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل مؤخّرة سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل مؤخّرة سيارة فيراري "اس.اف1000"
15/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل مؤخّرة سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل مؤخّرة سيارة فيراري "اس.اف1000"
16/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل نظام تعليق سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل نظام تعليق سيارة فيراري "اس.اف1000"
17/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل أنف سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل أنف سيارة فيراري "اس.اف1000"
18/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
19/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
20/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
21/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل الطوق على سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الطوق على سيارة فيراري "اس.اف1000"
22/24

الصورة من قبل: فيراري

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
23/24

الصورة من قبل: فيراري

سيارة فيراري اس.اف1000

سيارة فيراري اس.اف1000
24/24

الصورة من قبل: فيراري

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