السابق / سيارة فيراري "اس.اف-23" تظهر إلى العلن رسميًا التالي / لوكلير: سيارة فيراري الجديدة "تبدو جيّدة"
فورمولا 1 / إطلاق سيارة فيراري معرض الصور

معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف-23" الجديدة

قدّمت فيراري سيارتها الجديدة "اس.اف-23" عبر حدثٍ ساحر جذب كلّ الأنظار مع عرضٍ مباشرٍ للسيارة على الحلبة.

معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف-23" الجديدة
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وفريدريك فاسور، فيراري
شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وفريدريك فاسور، فيراري
1/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
2/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
3/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
4/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
5/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
6/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
7/23

الصورة من قبل: فيراري

فيراري "اس.اف-23"
فيراري "اس.اف-23"
8/23
سيارة فيراري 2023
سيارة فيراري 2023
9/23
خوذة شارل لوكلير، فيراري
خوذة شارل لوكلير، فيراري
10/23

الصورة من قبل: فيراري

خوذة كارلوس ساينز الإبن، فيراري
خوذة كارلوس ساينز الإبن، فيراري
11/23

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
12/23

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
13/23

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
14/23

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
15/23

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
16/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
17/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
18/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
19/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
20/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
21/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
22/23

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
23/23

الصورة من قبل: فيراري

المشاركات
التعليقات

سيارة فيراري "اس.اف-23" تظهر إلى العلن رسميًا

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة "تبدو جيّدة"

أحدث الأخبار

ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2026 علناً

ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2026 علناً

فورمولا 1

ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2026 علناً ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2026 علناً

لوكلير: فيراري ركّزت على حلّ نقاط ضعف توازن السيارة لموسم 2023

لوكلير: فيراري ركّزت على حلّ نقاط ضعف توازن السيارة لموسم 2023

فورمولا 1

لوكلير: فيراري ركّزت على حلّ نقاط ضعف توازن السيارة لموسم 2023 لوكلير: فيراري ركّزت على حلّ نقاط ضعف توازن السيارة لموسم 2023

تحليل: لماذا يُمكن لفيراري استخدام تصميم الجناح الأمامي الذي حُظر لدى مرسيدس

تحليل: لماذا يُمكن لفيراري استخدام تصميم الجناح الأمامي الذي حُظر لدى مرسيدس

فورمولا 1

تحليل: لماذا يُمكن لفيراري استخدام تصميم الجناح الأمامي الذي حُظر لدى مرسيدس تحليل: لماذا يُمكن لفيراري استخدام تصميم الجناح الأمامي الذي حُظر لدى مرسيدس

فيراري تخطط "لتعديلات بسيطة" على عملياتها الاستراتيجية في الفورمولا واحد لموسم 2023

فيراري تخطط "لتعديلات بسيطة" على عملياتها الاستراتيجية في الفورمولا واحد لموسم 2023

فورمولا 1

فيراري تخطط "لتعديلات بسيطة" على عملياتها الاستراتيجية في الفورمولا واحد لموسم 2023 فيراري تخطط "لتعديلات بسيطة" على عملياتها الاستراتيجية في الفورمولا واحد لموسم 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.