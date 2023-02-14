معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف-23" الجديدة قدّمت فيراري سيارتها الجديدة "اس.اف-23" عبر حدثٍ ساحر جذب كلّ الأنظار مع عرضٍ مباشرٍ للسيارة على الحلبة.

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وفريدريك فاسور، فيراري 1 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 2 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 3 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 4 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 5 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 6 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 7 / 23 الصورة من قبل: فيراري فيراري "اس.اف-23" 8 / 23 سيارة فيراري 2023 9 / 23 خوذة شارل لوكلير، فيراري 10 / 23 الصورة من قبل: فيراري خوذة كارلوس ساينز الإبن، فيراري 11 / 23 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 12 / 23 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 13 / 23 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 14 / 23 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 15 / 23 الصورة من قبل: فيراري شارل لوكلير، فيراري 16 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 17 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 18 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري 19 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري 20 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري 21 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري 22 / 23 الصورة من قبل: فيراري كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري 23 / 23 الصورة من قبل: فيراري المشاركات Bet here Bet now Bet here Bet now سيارة فيراري "اس.اف-23" تظهر إلى العلن رسميًا لوكلير: سيارة فيراري الجديدة "تبدو جيّدة" المشاركات