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سيارات موسم 2020
معرض صور: سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"
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17-02-2020
كشف فريق ريسينغ بوينت النقاب عن كسوة سيارته الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
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كسوة ريسينغ بوينت
1/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
كسوة ريسينغ بوينت
2/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
كسوة ريسينغ بوينت
3/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
كسوة ريسينغ بوينت
4/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
ريسينغ بوينت "آر.بي20"
5/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
ريسينغ بوينت "آر.بي20"
6/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
7/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
8/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
9/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
10/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
11/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
12/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
لانس سترول، ريسينغ بوينت
13/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
لانس سترول، ريسينغ بوينت
14/14
الصورة من قبل: ريسينغ بوينت
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معرض صور: سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"
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