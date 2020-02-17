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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"

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معرض صور: سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"
17-02-2020

كشف فريق ريسينغ بوينت النقاب عن كسوة سيارته الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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كسوة ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت
1/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت
2/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت
3/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت

كسوة ريسينغ بوينت
4/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

ريسينغ بوينت "آر.بي20"

ريسينغ بوينت "آر.بي20"
5/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

ريسينغ بوينت "آر.بي20"

ريسينغ بوينت "آر.بي20"
6/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
7/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
8/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
9/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز ولانس سترول، ريسينغ بوينت
10/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
11/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
12/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
13/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
14/14

الصورة من قبل: ريسينغ بوينت

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