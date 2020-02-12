معرض صور: سيارة ريد بُل "آر.بي16" لموسم 2020
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ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا
سيارة ريد بُل "آر.بي16"
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ريد بُل آر.بي16
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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
12-02-2020
كشفت ريد بُل اليوم صور مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. دعونا نلقي نظرة عليها!
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معرض صور: سيارة ريد بُل "آر.بي16" لموسم 2020
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منصة السباق
١٢ مارس - ١٥ مارس
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