معرض صور: سيارة ريد بُل "آر.بي16" لموسم 2020

ريد بُل آر.بي16 1 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 2 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 3 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 4 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 5 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15" 6 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

سيارة ريد بُل "آر.بي16" 7 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 8 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16 9 / 10 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل