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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة ريد بُل "آر.بي16" لموسم 2020

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ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
1/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
2/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
3/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
4/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
5/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15"

الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15"
6/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

سيارة ريد بُل "آر.بي16"

سيارة ريد بُل "آر.بي16"
7/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
8/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
9/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل آر.بي16

ريد بُل آر.بي16
10/10

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

12-02-2020

كشفت ريد بُل اليوم صور مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. دعونا نلقي نظرة عليها!

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