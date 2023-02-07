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معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

أطلقت ألفا روميو سيارتها لموسم 2023 المقبل مع كسوة لونية مجددة.

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

ضمن حدث الإطلاق، كشفت ألفا روميو عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد، مع كسوة لونية مختلفة عن العام الماضي.

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
1/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

فالتيري بوتاس، ألفا روميو
فالتيري بوتاس، ألفا روميو
2/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

جو غوانيو، ألفا روميو
جو غوانيو، ألفا روميو
3/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
4/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
5/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
6/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
7/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
8/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
9/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
10/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
11/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
12/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
13/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
14/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
15/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
16/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
17/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
18/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
19/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
20/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
21/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
22/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
23/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
24/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
25/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
26/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
27/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
28/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
29/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
30/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

تقديم ألفا روميو سي43
تقديم ألفا روميو سي43
31/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أندرياس سيادل، المدير التنفيذي لمجموعة ساوبر
أندرياس سيادل، المدير التنفيذي لمجموعة ساوبر
32/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، ألفا روميو
33/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، ألفا روميو
34/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
35/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
36/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
37/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
38/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
39/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
أليساندرو ألوني برافي، ألفا روميو
40/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
41/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
42/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
43/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
44/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
45/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
46/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
47/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
48/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
49/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
50/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
51/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
52/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
53/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
54/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
55/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
56/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
57/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
58/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
59/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
60/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
61/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
62/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
63/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
64/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
65/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
66/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
67/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
68/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
69/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
70/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
71/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
72/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
73/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
74/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
75/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
76/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
77/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو سي43
ألفا روميو سي43
78/78

الصورة من قبل: ألفا روميو

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