معرض صور: نظرة شاملة على سيارة ألفا توري الجديدة لموسم 2020
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15-02-2020
كشف فريق ألفا توري يوم أمس الجمعة النقاب عن سيارته الجديدة "أيه تي 01" التي سيخوض بها منافسات موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث نستعرض معكم نظرة شاملة لجميع جوانب المقاتلة الجديدة للفريق الرديف لريد بُل.
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري 2020
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سيارة ألفا توري AT01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
سيارة ألفا توري ايه تي 01
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الصورة من قبل: ألفا توري
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معرض صور: نظرة شاملة على سيارة ألفا توري الجديدة لموسم 2020
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