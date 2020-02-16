معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار
أكمل فريق ألفا توري الاختبار الأوّلي لسيارته الجديدة على المسار أمسٍ السبت بعد يومٍ واحدٍ من كشف النقاب عنها ضمن تحضيراته للتوجّه إلى التجارب الشتويّة في برشلونة
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: هوندا ريسينغ
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: هوندا ريسينغ
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: هوندا ريسينغ
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانيل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|ما بعد سباق الأحد
|
الأحد ١٦ فبراير
الثلاثاء ٢ ديسمبر
|
الأكثر شعبية
جدول
- فورمولا 1
- موتو جي بي
مقدمة من قبل
|
١٢ مارستذاكر
|
١٩ مارستذاكر
|
٢ أبريلتذاكر
|
١٦ أبريلتذاكر
|
٣٠ أبريلتذاكر
|
٧ مايوتذاكر