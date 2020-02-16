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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار

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معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار
16-02-2020

أكمل فريق ألفا توري الاختبار الأوّلي لسيارته الجديدة على المسار أمسٍ السبت بعد يومٍ واحدٍ من كشف النقاب عنها ضمن تحضيراته للتوجّه إلى التجارب الشتويّة في برشلونة

شريط التمرير
القائمة

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
1/29

الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
2/29

الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
3/29

الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
4/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
5/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
6/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
7/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
8/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
9/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
10/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
11/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
12/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
13/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
14/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
15/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
16/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
17/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
18/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
19/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
20/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
21/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
22/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
23/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
24/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري

دانيل كفيات، ألفا توري
25/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
26/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
27/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
28/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري
29/29

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

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