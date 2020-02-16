معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار

بيير غاسلي، ألفا توري 1 / 29 الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري 2 / 29 الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري 3 / 29 الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا توري 4 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 5 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 6 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 7 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 8 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 9 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 10 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 11 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 12 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 13 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 14 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 15 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري 16 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 17 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانييل كفيات وبيير غاسلي، ألفا توري 18 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 19 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 20 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 21 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 22 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 23 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 24 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

دانيل كفيات، ألفا توري 25 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 26 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 27 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيير غاسلي، ألفا توري 28 / 29 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل