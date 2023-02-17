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معرض صور سيارة ألبين 2023

أطلقت ألبين سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد.

معرض صور سيارة ألبين 2023

سيخوض الفريق غمار منافسات موسم 2023 في الفورمولا واحد مع إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

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إستيبان أوكون، بيير غاسلي، ألبين
إستيبان أوكون، بيير غاسلي، ألبين
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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إطلاق سيارة ألبين إيه523
إطلاق سيارة ألبين إيه523
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