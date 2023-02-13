معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
تم الكشف اليوم عن سيارة أستون مارتن الجديدة لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.
ستشارك أستون مارتن مع سائقيها فرناندو ألونسو - القادم من ألبين - ولانس سترول في موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد.
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
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