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معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد

تم الكشف اليوم عن سيارة أستون مارتن الجديدة لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.

معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد

ستشارك أستون مارتن مع سائقيها فرناندو ألونسو - القادم من ألبين - ولانس سترول في موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد.

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
1/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
2/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
3/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
4/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
5/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
6/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
7/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
8/12
أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
9/12
أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
10/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
11/12

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن 2023
أستون مارتن 2023
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