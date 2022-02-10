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فورمولا 1 / إطلاق أستون مارتن معرض الصور

معرض صور: سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" الجديدة

كشف الصانع البريطاني أستون مارتن النقاب عن مقاتلته الجديدة "آي.ام.آر22" بحلّة باهرة مُظهرًا تصميمه الفعلي.

معرض صور: سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" الجديدة
أستون مارتن "أي.ام.آر22"
أستون مارتن "أي.ام.آر22"
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن ايه.ام.ار22
أستون مارتن ايه.ام.ار22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

أستون مارتن ايه.ام.ار22
أستون مارتن ايه.ام.ار22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
5/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
7/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

الكشف عن سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
الكشف عن سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن
11/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن
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الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
13/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
14/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
15/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
16/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
17/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
18/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
19/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
20/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
21/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
22/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
23/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
24/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
25/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
26/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
27/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
28/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
29/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
30/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
31/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
32/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
33/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
34/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22
35/35

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

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