معرض صور: سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" الجديدة
كشف الصانع البريطاني أستون مارتن النقاب عن مقاتلته الجديدة "آي.ام.آر22" بحلّة باهرة مُظهرًا تصميمه الفعلي.
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تحليل تقني: أبرز الخصائص التقنيّة لسيارة أستون مارتن 2022
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