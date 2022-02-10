معرض صور: سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" الجديدة كشف الصانع البريطاني أستون مارتن النقاب عن مقاتلته الجديدة "آي.ام.آر22" بحلّة باهرة مُظهرًا تصميمه الفعلي.

أستون مارتن "أي.ام.آر22" 1 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ أستون مارتن ايه.ام.ار22 2 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ أستون مارتن ايه.ام.ار22 3 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 4 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 5 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 6 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 7 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 8 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ الكشف عن سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 9 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 10 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن 11 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن 12 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 13 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 14 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 15 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 16 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 17 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 18 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 19 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 20 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 21 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 22 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 23 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 24 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 25 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 26 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 27 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 28 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 29 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 30 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 31 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 32 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 33 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 34 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 35 / 35 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ المشاركات Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly المقال السابق تحليل تقني: أبرز الخصائص التقنيّة لسيارة أستون مارتن 2022 المقال التالي أستون مارتن: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 ستمنح شعوراً شبيهاً بسيارات الكارتينغ معرض صور: سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" الجديدة المشاركات