معرض صور: سيارات الأمان في الفورمولا واحد
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09-05-2020
ظهرت لأول مرة عام 1973 لكن تمّ اعتمادها رسمياً ضمن قوانين الفورمولا واحد عام 1993 واستعملت في 28 مارس/آذار من ذاك العام خلال جائزة البرازيل الكبرى. دعونا نكتشف معاً سيارات الأمان في الفئة الملكة!
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بورشه 914 (كندا 1973)
1/20
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
بورشه (موناكو 1976)
2/20
الصورة من قبل: صور لات
لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)
3/20
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)
4/20
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
فيات تيمبرا 16 في(البرازيل 1993)
5/20
الصورة من قبل: صور لات
أوبل فيكترا 1994 (سانت مارين 1994)
6/20
الصورة من قبل: صور لات
هوندا بريلود (اليابان 1994)
7/20
الصورة من قبل: صور لات
بورشه 911 جي تي2 (بلجيكا 1995)
8/20
الصورة من قبل: صور لات
رينو كليو (الأرجنتين 1996)
9/20
الصورة من قبل: آل ستالي صور موتورسبورت
مرسيدس سي36 (1996 - 1997)
10/20
الصورة من قبل: صور لات
مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (1997 - 1998)
11/20
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
مرسيدس سي أل 55 (1999 - 2000)
12/20
الصورة من قبل: صور لات
مرسيدس أس أل 55 إيه أم جي (2001 - 2002)
13/20
الصورة من قبل: صور لات
مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (2003)
14/20
الصورة من قبل: ليندون ماكنيل
مرسيدس أس أل كيه 55 إيه أم جي (2004 - 2005)
15/20
الصورة من قبل: صور ساتون
مرسيدس سي أل كيه 63 إيه أم جي (2006 - 2007)
16/20
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
مرسيدس أس أل 63 إيه أم جي (2008 - 2009)
17/20
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
مرسيدس أس أل أس إيه أم جي (2010 حتى 2014)
18/20
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
مرسيدس-إيه أم جي جي تي أس (2015 حتى 2017)
19/20
الصورة من قبل: ميركو ستاينج
مرسيدس إيه أم جي جي تي آر (منذ 2018)
20/20
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
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معرض صور: سيارات الأمان في الفورمولا واحد
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