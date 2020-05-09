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معرض صور: سيارات الأمان في الفورمولا واحد

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معرض صور: سيارات الأمان في الفورمولا واحد
09-05-2020

ظهرت لأول مرة عام 1973 لكن تمّ اعتمادها رسمياً ضمن قوانين الفورمولا واحد عام 1993 واستعملت في 28 مارس/آذار من ذاك العام خلال جائزة البرازيل الكبرى. دعونا نكتشف معاً سيارات الأمان في الفئة الملكة!

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بورشه 914 (كندا 1973)

بورشه 914 (كندا 1973)
1/20

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

بورشه (موناكو 1976)

بورشه (موناكو 1976)
2/20

الصورة من قبل: صور لات

لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)

لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)
3/20

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)

لامبورغيني (1981 - 1982 - 1983)
4/20

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

فيات تيمبرا 16 في(البرازيل 1993)

فيات تيمبرا 16 في(البرازيل 1993)
5/20

الصورة من قبل: صور لات

أوبل فيكترا 1994 (سانت مارين 1994)

أوبل فيكترا 1994 (سانت مارين 1994)
6/20

الصورة من قبل: صور لات

هوندا بريلود (اليابان 1994)

هوندا بريلود (اليابان 1994)
7/20

الصورة من قبل: صور لات

بورشه 911 جي تي2 (بلجيكا 1995)

بورشه 911 جي تي2 (بلجيكا 1995)
8/20

الصورة من قبل: صور لات

رينو كليو (الأرجنتين 1996)

رينو كليو (الأرجنتين 1996)
9/20

الصورة من قبل: آل ستالي صور موتورسبورت

مرسيدس سي36 (1996 - 1997)

مرسيدس سي36 (1996 - 1997)
10/20

الصورة من قبل: صور لات

مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (1997 - 1998)

مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (1997 - 1998)
11/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

مرسيدس سي أل 55 (1999 - 2000)

مرسيدس سي أل 55 (1999 - 2000)
12/20

الصورة من قبل: صور لات

مرسيدس أس أل 55 إيه أم جي (2001 - 2002)

مرسيدس أس أل 55 إيه أم جي (2001 - 2002)
13/20

الصورة من قبل: صور لات

مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (2003)

مرسيدس سي أل كيه 55 إيه أم جي (2003)
14/20

الصورة من قبل: ليندون ماكنيل

مرسيدس أس أل كيه 55 إيه أم جي (2004 - 2005)

مرسيدس أس أل كيه 55 إيه أم جي (2004 - 2005)
15/20

الصورة من قبل: صور ساتون

مرسيدس سي أل كيه 63 إيه أم جي (2006 - 2007)

مرسيدس سي أل كيه 63 إيه أم جي (2006 - 2007)
16/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

مرسيدس أس أل 63 إيه أم جي (2008 - 2009)

مرسيدس أس أل 63 إيه أم جي (2008 - 2009)
17/20

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

مرسيدس أس أل أس إيه أم جي (2010 حتى 2014)

مرسيدس أس أل أس إيه أم جي (2010 حتى 2014)
18/20

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

مرسيدس-إيه أم جي جي تي أس (2015 حتى 2017)

مرسيدس-إيه أم جي جي تي أس (2015 حتى 2017)
19/20

الصورة من قبل: ميركو ستاينج

مرسيدس إيه أم جي جي تي آر (منذ 2018)

مرسيدس إيه أم جي جي تي آر (منذ 2018)
20/20

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

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