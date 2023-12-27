معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات

احتفل آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل بعيد ميلاده الخامس والستين مؤخراً.

وهذه فرصة لإلقاء نظرة على السيارات التي صممها والتي فازت بالبطولات في الفورمولا واحد.

فقد صمم سيارات مع فرق ويليامز، مكلارين وريد بُل، بما مجموعه 14 سيارة.

تصوير: صور موتورسبورت نايجل مانسل، ويليامزرينو

ويليامز اف.دبليو14بي

بطولة العالم لموسم 1992

بطولة العالم للسائقين 1992 - نايجل مانسل

مركز ثانٍ في بطولة العالم للسائقين 1992 - ريكاردو باتريز

أول سيارة فائزة بالألقاب من تصميم نيوي، تعتبر من بين السيارات الأسطورية في تاريخ الفورمولا واحد. فازت بعشر سباقات من أصل 16 في موسم 1992، وحققت ويليامز المركزين الأول والثاني ضمن بطولة السائقين، ومنحت نايجل مانسل لقبه الوحيد.

تصوير: صور موتورسبورت آلان بروست، ويليامز رينو

ويليامز أف.دبليو15سي

بطولة المصنعين لموسم 1993.

آلان بروست لقب موسم 1993.

دايمون هيل مركز ثالث لموسم 1993.

تميزت هذه السيارة بتطورها التقني الكبير مع نظام التعليق النشط، التحكم بالجر، مقود معزّز، مكابح مانعة للانغلاق والكثير.

إضافة إلى التفوق الانسيابي للسيارة والمحرك الممتاز المتفوق.

كان موسماً هيمنت فيه ويليامز مع 10 انتصارات من أصل 16 سباقاً ومنحت آلان بروست لقبه الرابع والأخير.

تصوير: صور ساتون إيرتون سينا، ويليامز

ويليامز أف.دبليو16

بطولة موسم 1994

دايمون هيل، مركز ثان في 1994.

دايفيد كولتارد، مركز ثامن في 1994 (جولات 5 - 6 - ومن 8 حتى 13).

نايجل مانسل، مركز تاسع في 1994 (جولات 7 - ومن 14 حتى 16).

موسم 1994 كان حزيناً بالنسبة إلى ويليامز رغم الفوز باللقب. تم استبدال المعتزل بروست، بغريمه السابق إيرتون سينا، لكن بطل العالم ثلاث مرات توفي حاثة مروعة على حلبة إيمولا.

وكما شرح نيوي في مذكراته، أن تلك الحادثة ما زالت تشعره "بالذنب".

عانت السيارة من نافذة عمل ضيقة، ولم تفز ويليامز بأي سباق حتى الجولة الخامسة. لكن بعد سباقين تم إدخال تحديثات كبيرة ساعدت الفريق في الفوز بستة سباقات من أصل تسعة متبقية.

هذه التأدية الكبيرة رفعت ويليامز من المركز الثالث حتى الأول ضمن ترتيب البطولة، بينما خسر دايمون هيل اللقب بفارق نقطة واحدة فقط خلف مايكل شوماخر.

تصوير: صور موتورسبورت دايمون هيل، ويليامزرينو

ويليامز أف.دبليو18

لقب موسم 1996.

دايمون هيل - لقب موسم 1996.

جاك فيلنوف - مركز ثان في موسم 1996.

كانت سيارة ويليامز أف.دبليو18 مهيمنة كذلك، ومتفوقة من الناحية الانسيابية. تصميم تلك السيارة من قبل نيوي، استمرّ حتى سيارات الفورمولا واحد الحديثة، حيث يجلس السائق ضمن القمرة بطريقة يكون فيها موقع رأسه منخفضاً أكثر ودواسة التسارع أعلى أكثر.

ومع مركز ثقل منخفض أكثر من منافساتها ومحرك رينو القوي ذي العشر أسطوانات، تمكن هيل من الفوز باللقب، والتأهل في الصف الأول لجميع السباقات.

سجلت ويليامز ضعف عدد نقاط مجموع فيراري صاحبة المركز الثاني.

تصوير: صور ساتون جاك فيلنوف، ويليامز

ويليامز أف.دبليو19

لقب موسم 1997.

جاك فيلنوف، لقب موسم 1997

هاينز هارالد فرينتزن - مركز ثان في موسم 1997

هذه كانت آخر سيارة من ويليامز يعمل عليها نيوي، حيث انضم إلى مكلارين قبل بداية الموسم.

شهدت تطويرات عن سابقتها، لكن التحسن الأكبر جاء من محرك رينو الأخف وزناً، بتصميمه المميز.

ذلك ما ساعد ويليامز على الفوز بلقب آخر بسيارة من تصميم نيوي رغم أنه لم يتواجد خلال الموسم للعمل على التحديثات.

فاز الفريق بـ 8 سباقات من أصل 17 سباقاً. وحقق جاك فيلنوف اللقب رغم تنافسية فيراري.

تصوير: صور موتورسبورت سيارة مكلارين ام.بي4-13

مكلارين أم.بي4/13

لقب موسم 1998.

ميكا هاكينن، لقب موسم 1998

دايفيد كولتارد، مركز ثالث لموسم 1998

صنع نيوي سيارة حسمت اللقبين مع مكلارين بسيارة ضيقة أكثر من منافساتها، لكنه كان التصميم الأفضل مع ثبات متميز للغاية.

هذا التصميم جعل من مكلارين سيارة مهيمنة، فازت في 9 من أصل 16 سباقاً ومنحت ميكا هاكينن اللقب. وما زال حتى الآن آخر ألقاب مكلارين في بطولة المصنعين حتى اليوم.

تصوير: صور موتورسبورت ميكا هاكينن، مكلارين-مرسيدس

مكلارين أم.بي4/14

مركز ثان في موسم 1999

ميكا هاكينن لقب موسم 1999

دايفيد كولتارد - مركز رابع في موسم 1999

كانت هذه السيارة الأسرع في الموسم ومع محرك مرسيدس، تمكنت من الفوز بـ 11 سباقاً من أصل 16. وانسحبت مكلارين من السباق 12 في ذلك الموسم بسبب مشكلة ميكانيكية، ما كلفها خسارة اللقب لصالح فيراري.

لكنها حققت مركز الوصافة، وحقق ميكا هاكينن لقبه الثاني على التوالي.

تصوير: صور موتورسبورت سيباستيان فيتيل، ريد بُل رينو

ريد بُل آر.بي16

لقب موسم 2010

سيباستيان فيتيل لقب موسم 2010

مارك ويبر - مركز ثالث في موسم 2010

انتقل نيوي للعمل مع الفريق خلال 2006 في خطوة جريئة، نظراً لأن ريد بُل حققت المركز السابع في أول مواسمها. لكنه سرعان ما ساعدهم على تحقيق أول ألقابهم.

وجاء ذلك مع ريد بُل آر.بي6 التي خلفت سيارة آر.بي5 وكانت السيارة الأسرع مع ناشر مزدوج حسّن من الارتكازية.

وفاز بـ 9 سباقات من أصل 18 لتحرز لقب 2010. وحصل سيباستيان فيتيل على أول ألقابه كذلك في سباق ختامي حماسي على أرض حلبة أبوظبي.

تصوير: صور موتورسبورت سيباستيان فيتيل، ريد بُل رينو

ريد بُل آر.بي7

لقب موسم 2011

سيباستيان فيتيل لقب موسم 2011

مارك ويبر - مركز ثالث في موسم 2011

تعتبر هذه إحدى أسرع السيارات في تاريخ الفورمولا واحد، حيث حققت قطب الانطلاق الأول في جميع الجولات عدا واحدة فقط في 2011. فيتيل كان في مستوى آخر تماماً أمام المنافسين وكسر أرقام قياسية لعدد أقطاب الانطلاق المتتالية - 15 - في موسم واحد، متجاوزاً رقم نايجل مانسل من 1992 والذي سجله كذلك على متن سيارة من تصميم نيوي.

فازت ريد بُل بـ 12 سباقاً في ذلك الموسم لتهيمن على البطولة وتحقق اللقبين.

تصوير: صور موتورسبورت سيباستيان فيتيل، ريد بُل رينو ولويس هاميلتون، مكلارين مرسيدس

ريد بُل آر.بي8

لقب موسم 2012

سيباستيان فيتيل لقب موسم 2012

مارك ويبر - مركز سادس في موسم 2012

لم تكن هذه السيارة مهيمنة مثل سابقتها حيث اضطرت ريد بُل لتغيير نظام العادم والناشر المزدوج.

وكان موسماً حماسياً للغاية مع فائز مختلف في أول ستة سباقات، ولم تفز ريد بُل إلا بثلاثة سباقات من أصل أول 13 سباقاً.

لكن التحديثات المركزة بدءاً من سنغافورة غيّرت موسم ريد بُل. وحققت أربعة انتصارات متتالية، قبل حسم اللقبين في آخر جولتين.

تصوير: صور موتورسبورت سيباستيان فيتيل، ريد بُل رينو

ريد بُل آر.بي9

لقب موسم 2013

سيباستيان فيتيل - لقب موسم 2013

مارك ويبر - مركز ثالث لموسم 2013

رغم تأخير ريد بُل للعمل على تصميم هيكل السيارة، لكنها قدمت أحد أكثر مواسمها هيمنة.

حسم فيتيل لقبه الرابع قبل 3 جولات من النهاية بعد تسجيل رقم قياسي بعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد (9 انتصارات). ومن ثم كسره ماكس فيرستابن لاحقاً.

تميزت السيارة بالكثير من الخصائص التي امتلكتها سابقتها لكن مع تطويرات على تصميم الأنف. وفازت بـ 13 سباقاً من أصل 19 سباقاً. وكانت هذه آخر ألقاب ريد بُل مع نيوي، لعدة سنوات لاحقة.

تصوير: صور موتورسبورت ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ريد بُل آر.بي16بي

مركز ثان في بطولة المصنعين

ماكس فيرستابن لقب موسم 2021

سيرجيو بيريز - مركز رابع لموسم 2021

تم تعديل بعض القوانين لهذا الموسم، ما ساعد ريد بُل في معركتها ضد مرسيدس ولويس هاميلتون. وتأثرت مرسيدس بانخفاض الارتكازية، بينما استفادت ريد بُل من محرك هوندا المحدث.

وتصاعد كل ذلك إلى معركة مذهلة على اللقب بين فيرستابن وهاميلتون لتنتهي بسباق أبوظبي 2021 المثير للجدل، حين فاز فيرستابن بلقب السائقين، لكن ريد بُل خسرت لقب المصنعين لصالح مرسيدس.

تصوير: إريك جونيوس ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

آر.بي18

لقب موسم 2022

ماكس فيرستابن - لقب موسم 2022

سيرجيو بيريز - مركز ثالث في موسم 2022

ركزت ريد بُل مع نيوي على تصميم هذه السيارة من أجل جهاز تعليق أقوى وتصميم عدائي لجانب السيارة. لكن استغرقت بعض الوقت كي تهيمن على السباقات، حيث كانت فيراري هي السيارة الأسرع على مدار اللفة الواحدة قبل أن تقوم ريد بُل بخفض وزن سيارتها.

أدى ذلك إلى فوز ريد بُل بـ 17 سباقاً من أصل 22 سباقاً وحسم لقبي المصنعين والسائقين.

تصوير: ريد بُل ماكس فيرستابن، ريد بُل

ريد بُل آر.بي19

لقب موسم 2023

ماكس فيرستابن - لقب موسم 2023

سيرجيو بيريز - مركز ثان في موسم 2023

إحصائياً، هذه هي السيارة الأكثر هيمنة في تاريخ الفورمولا واحد.

جاءت كتطوير لسابقتها مع كفاءة أكبر وسرعة على المقاطع المستقيمة.

تعتبر هذه ربما أفضل ثمرة لتعاون نيوي مع ريد بُل وكانت السيارة لا تقهر حقاً طوال الموسم لتفوز بجميع السباقات ما عدا واعد في سنغافورة. وتحسم لقبي المصنعين والسائقين مبكراً.